Семь популярных мифов о войне России против Украины 25 мая, 13:15 Цей матеріал також доступний українською

Настало время обратить внимание читателей на основные мифы, которые Кремль культивирует на Западе

Русские мифы творились не только путинским режимом, они не просто продукт пропагандистов и идеологов русского мира нескольких последних десятилетий. Это достояние нескольких веков русской истории, ее колониальное наследие, фундамент, на котором сегодня паразитирует кремлевский режим.

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На Западе культивировался образ величественной непобедимой России, с особой цивилизационной миссией. Вживлялся миф о русских и украинцах, как одном народе. Об Украине-недогосударстве, которая образовалась в результате распада советской империи, исторической ошибки, «величайшей геополитической катастрофы» по словам Путина. В западные интеллектуальные, академические среды транслировалось мнение о том, что украинцы имеют родовую травму национализма, радикализма и ксенофобии.

Российский имперский нарратив принес свои плоды. На 48-й день полномасштабной российско-украинской войны, во время которой россияне разрушили Мариуполь, часть Харькова, населенные пункты Киевщины, убив около 20 тыс. жителей только одного Мариуполя, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не считает происходящее в Украине геноцидом, а россиян и украинцев считает братскими народами.

С таким же успехом можно было бы назвать братскими народами евреев и палестинцев. Это высказывание Макрона достаточно симптоматично, ведь и является отражением многолетней накачки Европы российской государственной пропагандой. После начала российского вторжения токсичное действие российского нарратива стало особенно видимым.

Представители иностранной разведки сообщали, что россияне возьмут Киев в течение нескольких дней, а правительства иностранных государств предлагали Зеленскому и правительству выехать в экзиль. В глазах многих европейцев мощь и непобедимость российской армии была non-questionable вплоть до начала апреля, пока россияне потерпели стратегическое поражение на северном направлении и не смогли даже подойти к Киеву. Конечно, говорить о победе над российским оккупантом еще слишком рано. Однако самое время обратить внимание читателей на основные мифы, которые Кремль культивирует на Западе параллельно продолжению настоящего геноцида украинского народа. Именно эти мифы часто мешают западным политикам оказать Украине ту помощь, благодаря которой украинцы будут способны побороть оккупанта.

Миф 1. Россияне не должны нести коллективную ответственность за войну, потому что они также являются жертвами режима

Россияне широко распространяют нарратив о том, что от санкций и остановки иностранного бизнеса в России страдает не элита, начавшая войну, а простой русский народ, который войну не начинал. Реалии свидетельствуют об обратном.

В течение десятилетий российское общество позволяло Путину проявляться как агрессору и поддерживало его действия. По молчаливому согласию большинства россиян состоялись две военные кампании в Чечне, война в Грузии, Сирии, а теперь в Украине.

По данным Российского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) по состоянию на 5 апреля 78% россиян поддерживают действия Владимира Путина и 74% одобряют его решение напасть на Украину. Это подтверждается многочисленными интервью прохожих на улицах российских городов.

Более того, согласно другому опросу, 86,6% россиян поддерживают потенциальное нападение на территорию Европейского Союза, включая Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, Болгарию, Чехию, Словакию и другие. В то же время, 75% респондентов в разной степени одобряют использование ядерного оружия своим правительством.

Телефонные разговоры между российскими захватчиками в Украине и их семьями в РФ, перехваченные украинскими спецслужбами, иногда впечатляют. Во время них российские женщины поощряют убийство украинцев, грабеж домов украинцев и изнасилование украинских женщин.

Убийства, пытки и изнасилования, которые принесла на украинскую землю российская армия, нельзя уравнивать со страданиями российских обывателей из-за невозможности безналичного расчета в магазинах или отсутствия Кока-Колы. Российские военные, происходящие из всех уголков России, казнили гражданских, насиловали несовершеннолетних девочек, грабили все, что попадалось под руку, пересылали награбленное домой, и не было никаких призывов россиян не делать этого.

86,6% россиян поддерживают потенциальное нападение на территорию Евросоюза

Санкции, наложенные на Россию, в первую очередь призваны обескровить военные мощи Кремля в Украине, однако являются красноречивым сигналом для граждан Российской Федерации, что государство, в котором они живут, и власть, которую они избрали и поддерживают, движется не туда.

Миф № 2. Россия — это супердержава

Российская Федерация десятилетиями культивировала и экспортировала собственный образ непобедимого центра биполярного мира. В этом ей помогала хорошо финансируемая за нефтедоллары пропагандистская машина и наличие ядерного оружия. Это понятие закрепилось в мировом сознании: многие мировые лидеры считали, что у Украины против России нет никаких шансов. Пока не наступило 24 февраля 2022 года.

Полномасштабная российско-украинская война длится уже два с половиной месяца, в течение которых Россия смогла оккупировать только один областной центр — Херсон, в который вошла в первые дни войны. Более того, через месяц после начала вторжения российские войска получили огромные потери и вынуждены были полностью вывести войска из северных областей Украины — Киевской, Черниговской, Сумской. Несмотря на заявления о «полном уничтожении систем ПВО и воздушного флота Украины», Россия не достигла драматического превосходства в воздушном пространстве Украины. А 14 апреля полное уничтожение потерпел флагман российского морского флота крейсер Москва. Таким образом, Россия значительно просчиталась — начиная с ожиданий, что украинский народ будет встречать оккупанта с цветами, заканчивая способностями собственной армии, пораженной коррупцией и низким боевым духом.

Отдельно следует заметить, что Россия ведет абсолютно варварскую войну, не соблюдая нормы международного гуманитарного права, поражая гражданские объекты, казня гражданских жителей на оккупированных территориях, сжигая их тела в передвижных крематориях, похищая украинских детей и перемещая их вглубь России, обстреливая гуманитарные коридоры, грабя все, что попадет под руку, насилуя женщин и детей. Страна и ее власть, которая в 2022 году массово совершает военные преступления из-за несостоятельности достичь военных побед и успешно экспортирует только газ, нефть и войну, не может называться супердержавой.

Миф № 3. Россияне и украинцы — один народ



Об этом в своей статье Об историческом единстве россиян и украинцев в июле 2021 года написал президент РФ Владимир Путин, очевидно, готовя почву для масштабного вторжения в Украину. Как свидетельствуют историки и специалисты по противодействию дезинформации, тезисы Путина не имели под собой ни исторической почвы, ни фактажа и являются ничем иным, как псевдонаучным пропагандистским имперским нарративом, который на протяжении десятилетий Россия распространяла в Украине политическими и культурными инструментами, формируя плацдарм для полномасштабного вторжения и уничтожения суверенитета.

Опрос, проведенный на территории Украины в июле 2021 года, показывает, что с тезисом Путина не согласны 70% украинцев. Только 12,5% украинцев поддержали его — это преимущественно люди старше 60 лет, преимущественно из восточных областей Украины, всегда склонные к пророссийскому влиянию, а также прихожане Московского патриархата, священники которого неоднократно призывали к «воссоединению младшего брата со старшим».

6 апреля Социологическая группа Рейтинг провела опрос, согласно которому тезис о братских народах не поддерживает 91% украинцев, а 80% чувствуют гордость за свою страну.

Российская Федерация годами вкладывала в понятие народ свои территориальные претензии и отмечала, что имеет право защищать русскоязычных граждан — непонятно от кого — где угодно, где они живут. В этот миф «русского народа» поверили и сами россияне, принадлежащие к очень разным этническим группам — буряты, ингуши, чукчи, башкиры, чеченцы, имеющие свой язык и традиции, — и именно поэтому они постоянно пытались навязать его другим народам, в том числе украинцам.

Технологи годами делали это, базируя все на ностальгии по СССР, пока не переключились на несколько иной, имперский нарратив «мы имеем историческое право на ваши земли», на основе которого и начали полномасштабное вторжение.

Миф № 4. Россия имеет «историческое право» на украинскую землю.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что Украину в свое время создал Владимир Ленин, а раньше это была изначально российская территория. И это при том, что первое упоминание о Москве датируется 1147 годом, а Киевская Русь в 988 году уже стала центром мирового христианства. Конечно, исторически Украина была связана с Россией, но практически всегда это было время порабощения или обескровливания украинского народа — ликвидация Запорожской Сечи 1775 г. (уничтожение российскими войсками украинского казацкого войска и казацкой автономии по приказу императрицы Екатерины II), «красный террор» большевиков и сталинские репрессии 1918−1953 (массовые совершения преступлений против человечности: политические репрессии, казни, депортации и заключение сотен тысяч украинцев), Голодомор 1933−1932 (от которого умерло, по разным оценкам, от 4 до 7 млн украинцев, «расстрелянное Возрождение» в 1930-х (в результате которого 80% украинской творческой интеллигенции были арестованы, сосланы в концлагеря или казнены), аресты украинской интеллигенции 70-х годов (аресты, ссылка в лагеря строгого режима и заключение в спецбольницах). В целом, по данным Украинского кризисного медиацентра, жертвами советских репрессий стало 10 млн украинцев.

В то время как деколонизация в Европе полностью завершилась в XX веке, Россия до сих пор не теряет свои имперские амбиции «сбора территорий». Российская Федерация, постоянно оглядывающаяся то на «величие» СССР, то на границы царской России, мировоззренчески отстает от европейской цивилизации, прошедшей свой путь деколонизации в 50−70-х годах ХХ в. Именно поэтому странам Европы иногда трудно понять мотивы масштабной кровавой бойни на территории суверенного государства, которую развязал агрессор. Однако вполне вероятно, что имперское сознание Кремля будет продуцировать все новые и новые захватнические планы, включающие не только Польшу или страны Балтии, но и страны вне прежней территории Советского Союза.

Миф № 5. Война ни при каких обстоятельствах не распространится дальше Украины

86,6% россиян терпят и поддерживают потенциальное нападение на территорию Евросоюза, свидетельствует социологический опрос. На официальных каналах РФ и даже во время выступлений политиков и дипломатов уже всерьез раздаются угрозы суверенитету, например, Финляндии и Польши. Несмотря на такие настроения российского общества и власти в России, Европа очень долго выбирала вариант не замечать угрозы, склоняясь к тому, что Украина останется «буферной зоной» и «щитом», за пределы которого российская агрессия не выйдет. Европейцам тяжело поверить, что Россия может напасть на страны. В целом Запад 20 лет вел себя легкомысленно или просто игнорировал рост и развитие диктатора, способного на геноцидальную войну. Запад умиротворял Путина даже после агрессии РФ в Грузии, когда все было понятно и когда Путин угрожал миру на Мюнхенской конференции безопасности в 2007 году. Так же сложно вплоть до февраля 2022 было осознать, что Россия способна пойти на полномасштабную войну с Украиной.

Угрозу прекрасно понимают государства, имеющие общую границу с Россией и в свое время пострадавшие от ее агрессии — Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, именно поэтому они являются одними из самых активных в помощи Украине. Некоторые страны — лидеры ЕС не спешат помогать Украине с тяжелым вооружением или налагать полное эмбарго на поставку российской нефти и газа. Конечно, разрывать экономически выгодные отношения с Россией, строившиеся десятилетиями, их элитам очень больно. Они не готовы делать это даже после полного разрушения Мариуполя и ряда других украинских городов, резни в Буче, Ирпене и Гостомеле, целой кучи военных преступлений, потому что убеждены, что их народы в безопасности.

Но также были убеждены в безопасности европейские лидеры, когда с целью сдерживания аппетитов Гитлера де-факто позволили Третьему Рейху оккупировать Судеты. Что было дальше, известно каждому европейцу. Своевременные быстрые и жесткие действия могли бы сохранить жизнь миллионам людей в будущем.

Миф № 6. Культура не виновата. Нельзя «кенселить» русскую культуру

С самого начала российской агрессии украинцы обратились к западному миру и его культурным институтам с требованием: Сancel Russian Сulture. Политика отмены культуры страны-агрессора имеет несколько измерений.

Во-первых, это абсолютно справедливые санкции против деятелей культуры и институтов России, которые поддерживают или поддерживаются режимом Путина.

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Во-вторых, признание факта того, что российская война против Украины неоколониальна. А русская культура всегда была частью российского колониализма. Она — часть ментальной прошивки российской империи. Как бы имперскость элегантно ни маскировалась в романах Толстого, поэзии Пушкина, русской классической музыке или русском балете. Искусство всегда использовалось империей в захватнических стратегиях, потому что именно оно больше всего завораживает и притягивает. Миф о какой-то особенной «загадочной русской душе», которую Россия навязала миру через литературу, является одной из наиболее опасных ловушек, не дававшей читателю увидеть реальность. Русская классическая литература всегда оправдывала вторжение, славила власть и отрицала свободу, русские классики подчеркивали свое высшее положение в отношении колонизированных народов. Это подробно исследовано в работе американской исследовательницы Эвы Томпсон Трубадуры империи. Русская литература и колониализм.

И, наконец, третье измерение. Оно связано с тем, что культура — это прежде всего система ценностей, мировоззрение конкретного человека и всей нации. Словарь Merriam-Webster определяет понятие культура как набор ценностей, конвенций или социальных практик, связанных с определенной сферой, деятельностью или характеристикой общества.

Это измерение культуры россиян увидел мир после деокупации украинских городов на севере и северо-востоке Украины. Изнасилование детей и пожилых людей, полные танки наворованного имущества, изуродованные помещения школ, где посреди комнат русские солдаты устраивали себе туалеты, разбомбленные больницы и роддома. Не менее красноречивые результаты деятельности россиян на все еще оккупированных территориях — концлагеря в Мариуполе, регулярное насилие, расстрелы и сжигание трупов в передвижных крематориях. Все это наталкивает на то, что русская культура «как совокупность практических, материальных и духовных достояний» не только не смогла предотвратить войну с соседним государством, но и сподвигла русских солдат к неописуемой жестокости и повторению нацистских практик.

Современная российская культура и спорт являются неотъемлемой частью госпропаганды. Следует вспомнить мартовский концерт в Москве де-факто в поддержку вооруженной агрессии против Украины, символику агрессии на костюмах российских спортсменов на зарубежных соревнованиях, многочисленные z-флешмобы в школах, больницах и социальных учреждениях. В то же время, россияне крайне возмущаются, когда на их культурных деятелей или спортсменов налагаются санкции или какие-либо ограничения, ведь, по их словам, «спорт и культура вне политики».

Таким образом, русская культура стала неотъемлемой частью российской пропаганды — одного из инструментов геноцида украинского народа. Толерировать русскую культуру сейчас значит толерировать кровавую войну России в Украине, поэтому цивилизованный мир должен объявить временный бойкот русской культуре как носители агрессии.

Миф № 7. Азов — неонацистский полк.

Одной из популярных и контраверсивных тем международных медиа является полк Азов и его ультраправая или неонацистская идеология. Эта тема стала тем более актуальной, учитывая, что внимание медиа приковано к трагедии в Мариуполе, городе, защищаемом бойцами Азова.

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Я не смогу привести аргументы относительно Азова лучше, чем это сделал Вячеслав Лихачев, член Экспертного совета Центра гражданских свобод, статью которого я рекомендую прочесть. Однако я смогу привести несколько его наиболее выразительных аргументов.

Азов является подразделением Национальной гвардии и не имеет собственной идеологии или отбора «по идеологическому признаку». Это правда, что некоторые из основателей Азова в 2014 году имели праворадикальные или неонацистские взгляды, однако это была лишь часть учредителей. Ультраправые бойцы либо покинули Азов добровольно, либо были исключены из подразделения новым командованием в 2017 году. Сейчас в Азове служат бойцы разных национальностей, включая татар, евреев и русских, отобранные исключительно по критерию профессионализма.

Почему сейчас в медиа циркулирует миф о «неонацистском Азове»? В первую очередь потому, что он привлекает своей контраверсивностью. Согласно этому мифу, с одной стороны, Азов является мощным украинским оружием, защищающим гражданских и сдерживающим российскую агрессию, однако с другой, это оружие является ультраправым, достойным осуждения. Такая манипуляция дает благодарную почву для размышлений и дискуссии, ведь, по словам Вячеслава Лихачева, западное общество склонно отказываться от черно-белого видения мира и рассматривать более сложные модели. Для него свойственно искать правду где-то посредине между полярными точками зрения. Правда, как говорил Адам Михник, не лежит посредине, она лежит там, где лежит".

Вместе с тем, мифу о «неонацистском Азове» положила начало и поддерживала российская пропаганда в России и Европе. Этот миф хорошо подкрепляет российский нарратив о том, что Украина является нацистским государством и должна быть «денацифицированная». В частности, ставя на украинских защитниках клеймо «неонацистов», Россия пытается убедить мир прекратить поддержку Украины, зная, что эта тема чувствительна для Европы.

Для всего цивилизованного мира совершенно очевидно, что Украина не имеет отношения к нацизму и что обвинения России абсурдны. Абсурдность этих обвинений становится еще более очевидной, если учесть, что у президента Украины Владимира Зеленского есть еврейские корни, а праворадикальные партии никогда не имели широкой общественной поддержки и представительства в парламенте.

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