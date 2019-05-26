Полина и люди в черном Сегодня, 11:43 2797 Цей матеріал також доступний українською

Пять самых перспективных премьер этого лета, ради которых стоит сходить в кинотеатр

Вы будете смеяться, но наиболее точно нынешнюю ситуацию с кино и сериалами описал Фридрих Энгельс. «Вместе с разделением труда разделяется и сам человек», — сказал призрак в моей голове. И ведь правда: есть фильмы с масштабным экшеном, на которые ходят для того, чтобы развлечься, выгулять платье или же сводить детей на новый старый мульт. А параллельно существуют сериалы с глубоким погружением в суть для прокачки мозга и чистки слезных каналов. Мы получаем разные продукты, но равенства нет. Это я к тому, что выбрать самые перспективные фильмы лета гораздо труднее, чем отобрать сериалы. Но я попробую.

Люди в черном: Интернэшнл, 13 июня

Дайте им шанс — пишут американские обозреватели, но через океан не видно, не прячут ли они при этом стыдливо глаза. После скромного успеха третьих Men in Black старую гвардию задвинули в запас, дали зрителям время забыть неудачу — и вот он, первый спин-офф. Перезапуском любимых франшиз замараны многие, но в продюсерских кабинетах сидят суровые люди, так что вот вам режиссер из Форсажа 8, Тор из Marvel и Валькирия из Тора. Все, как вы любите.

Тарантино, как обычно, снял то, что хотел

Если по делу, то в сюжет ввели лондонский филиал организации и молодых агентов, которым предстоит бороться с инопланетянами и последствиями их деятельности. Судя по трейлеру, визуальная составляющая на высоте, но новой шутки уровня «Элвис не умер, он улетел домой» не родили. Или же лучшие гэги решили придержать. Итого: шанс дадим, в кино пойдем, но лучше выждем пару дней, чтобы не получилось как обычно.

История игрушек 4, 20 июня

Тут бы, конечно, тоже завернуть что‑нибудь ехидное про отсутствие свежих идей, но Pixar выше критики, а все предыдущие части были ладно скроены и отлично показали себя в прокате. Нет нужды напирать на фабулу, там все просто: на сей раз семейство Бонни едет в отпуск, и игрушки вместе с ними, но доедут не все.

Четвертая часть главной франшизы Pixar выходит с задержкой в два года, по дороге за харассмент был ссажен с поезда духовный отец компании Джон Лассетер, но преемственность все равно соблюдена и любимые персонажи в строю. У руля дебютант — американский режиссер Джош Кули, что рискованно, зато в его активе сценарий к замечательному мульту Думками навиворіт, так что верим в команду.

Король лев, 18 июля

Если опять‑таки побороть внутреннего брюзгу и включить внутреннего бизнес-тренера, то перезапуск Короля льва представляется безотказным вариантом. Судите сами: если создателям вдруг удастся не испортить ауру диснеевской классики, мы будем довольны. «Могут же, если захотят», — скажем хором и вспомним в пандан прекрасного Безумного Макса.

Если же в зале запахнет пластиком, что ж, тогда будем смотреть как на пример развития технологий, сосредоточимся на лицевой анимации и восхитимся прорисовкой. В таком случае обязательно посетуем на времена, помянем злым тихим словом игры на понижение и напоем Акуну Матату. Но в кино обязательно пойдем.

Однажды в Голливуде, 8 августа

История убийства актрисы Шэрон Тейт давно была бы экранизирована, если бы не сложная, мягко говоря, репутация мужа, Романа Полански. Последние сорок лет легендарный режиссер в опале, недавно его и из киноакадемии исключили. Но Тарантино бояться нечего, да и кто ему помешает, он же памятник. И, как обычно, снял то, что хотел.

Единственное, что интересовало меня в анонсе его девятого фильма, — появятся ли в кадре Тим Рот и Майкл Мэдсен? Появятся? Ура, тем более пойду! Список участников там огромный, всех не перечислишь, так что придется ограничиться обложкой, на которой Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Такой весомый первый план да при таком режиссере не может пройти ниже ватерлинии.

Полина и тайна киностудии, 22 августа

К огромному сожалению, в компьютере нельзя поменять дату на будущее и глянуть какую‑нибудь Википедию за 2023 год. А было бы интересно узнать, что будет дальше с украинским кинематографом (как и со страной в целом) — устоит ли, продолжив набирать обороты? В данный исторический период наше кино растет, проекты множатся и некоторые даже могут выйти в ноль, так что наличие в прогнозе украинского фильма уже не удивляет, к хорошему привыкаешь быстро.

Нынешним летом встречаем украинско-французское фэнтези Олиаса Барко Полина и тайна киностудии — семейную сказку, в которой Жан Рено (в шапке из Леона) направляет маленькую девочку в мир заэкранья, где ей предстоит найти свою семью. Ждем, надеемся и помним, что каждый удачный украинский фильм множит шансы на светлое будущее.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 23 мая 2019 года. Републикация полной версии запрещена.



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