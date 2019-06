Секрет темной материи и сокровища на Луне Вчера, 18:05 Цей матеріал також доступний українською NASA Океан Европы, спутника Юпитера, оказался весьма похожим на земные. NASA

На этой неделе мы узнали, из чего может состоять темная материя, а также разглядели шеврон из Стартрека на Марсе

Темная материя

Ученые из Калифорнийского университета считают, что им удалось найти предполагаемую частицу, которая подходит под описание темной материи и которую потенциально можно измерить.

Долгое время за темную материю принимали вимп — теоретическую слабовзаимодействующую массивную частицу. Но, до сих пор, вимп так и не удалось заметить в практических экспериментах.

Новое же исследование гласит, что темной материей может быть видоизмененная альтернатива вимпа — магнитный монополь. Эта частицу уже описывали в квантовой теории, и главная ее характеристика — наличие только одного магнитного заряда. Иными словами, это частица, которая представляет собой один полюс постоянного магнита.

Звездный путь на Марсе

Разведывательный спутник NASA на Марсе сфотографировал странный рельеф на поверхности Красной планеты, который похож на шеврон Звездного флота из сериала Стартрек.

Похожую на шеврон из Стартрека форму рельефа нашли в юго-восточной части Марса в районе равнины Утопия. Сообщается, что ранее в этой местности были дюны в виде полумесяца, после чего вулканическая лава изменила форму дюн, и сверху рельеф стал похож на символ Звездного флота из легендарного научно-фантастического сериала.

Разумеется, никто на полном серьезе не утверждает, что найденный артефакт как-то связан с культовым сериалом. Но совпадение забавное. Шелдону Куперу бы понравилось, if you know what I mean :)

Интересные птички

Группа британских ученых доказала, что птеродактили, вымершие летающие рептилии, также известные как птерозавры, обладали уникальной способностью — они могли летать с рождения.

Это удивительно, поскольку никакие другие живые позвоночные сегодня или ранее в истории Земли, какой мы ее знаем, не смогли повторить это.

У динозавров не было родительской опеки и они должны были кормиться сами и ухаживать за собой с рождения. Поэтому способность летать сразу после рождения стала спасательным механизмом выживания для птеродактилей как биологического вида.

Океан Европы

Результаты нового исследования указывают на то, что подповерхностный океан на Европе, спутнике Юпитера, содержит соль и может быть более похожим на земные океаны, чем предполагалось ранее.

Артуру Кларку бы это понравилось. Его гипотеза о Европе, красочно описанная во второй части Космической Одиссеи, получает все больше подтверждений.

Сокровища на Луне

Под самым большим кратером Луны нашли огромное количество неизвестного вещества. Ученые предполагают, что это залежи металла от древнего астероида, который врезался в Луну.

Американские исследователи обнаружили, что под кратером шириной в 2000 км находится огромное количество плотного вещества. Вероятно, аномалия представляет собой залежи металла от астероида, который давно врезался в Луну и остался прямо под кратером.

Ученые подсчитали, что сталь и никель, которые формировали ядро астероида, рассеялись в верхнем слое мантии Луны. Теперь это — огромный кусок металла, «в пять раз больше, чем остров Гавайи».