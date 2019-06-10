Невозможный двигатель и оружие вампира Сегодня, 02:10 Цей матеріал також доступний українською Ecotechnica Самые интересные новости мира науки Ecotechnica

На этой неделе мы вновь услышали о невозможном двигателе EmDrive, а также узнали много нового о древних людях и таинственных рыбах

Двигатель, которого не может быть

Физики из Немецкого Технического Университета Дрездена проверили, действительно ли знаменитый двигатель EmDrive может создавать тягу.

Предыдущие эксперименты не могли точно установить работоспособность «невозможного» двигателя.

Проект предложил британский инженер Роджер Шойер в 1999 году, вызвав много разногласий в научном сообществе.

Двигатель Шойера не имеет рабочего тела, — в качестве движущей силы устройства используется магнетрон, который генерирует микроволны, и, по заявлениям автора, накапливает энергию колебаний в резонаторе, создавая тягу.

Прежние эксперименты с EmDrive были весьма противоречивыми. Новая серия испытаний позволила физикам все же зафиксировать тягу в 3,4 микроньютона.

Этот результат вновь оставляет надежды адептам EmDrive, которые объясняют противоречивую законам физики тягу в двигателе квантовой механикой или даже «магией единорогов, движущей нас сквозь космическое пространство. Так выразился один из участников эксперимента.

Прочие вкусности

Из других интересных новостей вспоминается известие об открытии рыбы, которая задерживает дыхание под водой (жесть, правда?), и растения, которое питается мелкими млекопитающими (вообще ад).

Еще запомнилась новость об открытии останков ранее неизвестной разновидности древних людей в Сибири.

И позабавило известие о том, что лососи Аляски стали реальными бенефициарами глобального потепления. В том смысле, что из-за глобальных изменений климата они стали лучше питаться.

Ну и на закуску моя любимая новость уходящей недели — в Болгарии нашли пушечные ядра армии Влада Цепеша, более известного современному обывателю как граф Дракула.



