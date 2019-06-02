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Невозможная планета и шаровая молния
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Алексей Бондарев

Руководитель отдела Техно (НВ)

Невозможная планета и шаровая молния

Сегодня, 18:02
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Невозможная планета и шаровая молния - фото

Pexels

Ученые выдвинули оригинальную гипотезу о том, как космические явления помогли человеку встать на две ноги

На этой неделе мы проверили теорию Стивена Хокинга о черных дырах и нашли планету, которая не может существовать. А еще — узнали кое что о шаровых молниях.

Хокинг и черные дыры

Израильские физики сымитировали черную дыру в лабораторных условиях. И заодно проверили теорию Стивена Хокинга, которая противоречит законам квантовой механики.

Принято считать, что черная дыра — это область пространства-времени, которая имеет огромную массу и чрезвычайно сильную гравитацию, буквально поглощающую все вокруг, включая свет.

Однако, 45 лет назад английский космолог Стивен Хокинг предположил, что черные дыры не только поглощают все вокруг, но и испускают определенные частицы. Теперь у нас есть некое представление о том, так ли это. Подробнее читайте в нашем материале.

Невозможная планета

Ученые нашли планету, которой не может быть.

Она в 20 раз тяжелее Земли и имеет собственную атмосферу. Исследователи обнаружили ее в Нептуновской пустыне. Ранее предполагалось, что в этой области не может существовать таких больших планет.

Эта местность получила такое название из-за того, что в ней, как ранее полагалось, не может быть планет размером с Нептун. Из-за сильного излучения звезд газообразные атмосферы планет рассеиваются и от них остается только ядро.

Тайна шаровой молнии

До сих пор неразгаданный феномен шаровой молнии получил новое объяснение, весьма неординарное.

Российский ученый Владимир Торчигин выдвинул гипотезу о том, что это природное явление вызвано преломлением фотонов света в пузыре из воздуха.

Шаровую молнию впервые зафиксировали пару столетий назад. И она до сих пор остается предметом дискуссий. Новая гипотеза звучит весьма логично и производит солидное впечатление. Почитайте сами.

На двух ногах

Согласно новому исследованию, взрывы сверхновых звезд около 2,6 млн лет назад могли быть причиной того, почему люди начали ходить на двух ногах.

Звучит феерично. Но теория интересная.

Ученые из Канзасского университета предполагают, что сильные космические вспышки из-за рождения сверхновых звезд могли привести к сожжению значительной части густых лесов. Как следствие, древние приматы должны были адаптироваться к жизни в открытых саваннах, быстро пересекать пастбища и замечать других хищников.

На четвереньках это делать было несколько проблематично. Так и произошел один из ключевых сдвигов в эволюции человека как вида.

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Теги:   Космос Наука Открытия

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