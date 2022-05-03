15 ошибок российского диктатора 3 мая, 14:41 Цей матеріал також доступний українською

Широкомасштабное вторжение в Украину — одно из самых плохих стратегических решений, принятое любым лидером могущественной страны за десятилетие

Недавно мой любимый The Economist опубликовал колонку Яна Бреммера, президента Eurasia Group. Эта колонка была об ошибках и просчетах, которые совершил Путин, атаковав Украину.

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Я почти полностью согласен со всеми его выводами и даже цитировал эту колонку на некоторых встречах. Поэтому решил перевести на украинский части, с которыми я соглашаюсь, добавив немного структуры в тот текст и свои комментарии.

Итак, широкомасштабное вторжение в Украину — одно из наихудших стратегических решений, принятое любым лидером могущественной страны за десятилетие:

1. Отказываясь поддерживать инакомыслие внутри России, Путин остался глух к важным предупреждениям и убедил окружающих, что их личная безопасность и процветание зависят от лояльности к нему и его версии правды. Путин больше не прислушивается к противоположным точкам зрения. Он находится в изоляции. И не только из-за пандемии.

2. Путин утверждает, что русские и украинцы — «один народ», но его война придала Украине более сильное чувство национальной идентичности, чем когда-либо прежде, и превратила ее в ожесточенного врага России. Такие отношения невозможно будет изменить даже через поколение.

3. Российские вооруженные силы не предоставляют точной информации о происходящем на местах, и Путин и его генералы будут продолжать придерживаться нереалистичных представлений о том, что достижимо.

4. Дезинформация достигла всех уровней российских военных, старшие офицеры не знают, что происходит по цепи командования. Нет никаких оснований полагать, что неудачные попытки России на «фазе № 1» захватить Киев приведут к существенному улучшению потока информации вверх и вниз по потоку военного командования.

Путин показал миру, что его армия неэффективна

5. Недооценка мастерства и решительности украинцев воевать, а также желание западных правительств поставлять им оружие и обучение уже дорого стоило Путину и его армии, точнее — матерям его солдат.

6. Путин показал миру, что его армия неэффективна и что миллиарды долларов, потраченные на модернизацию российской армии, потрачены впустую.

7. Он дал НАТО чувство единства и цели, которого у него не было десятилетиями, а у нечленов, таких как Финляндия и Швеция, появились новые причины присоединиться к НАТО.

8. Его действия побудили членов, включая Германию, увеличить расходы на оборону. Остальные направили войска вблизи российской границы.

9. Он ввел против своей страны санкции и экспортный контроль, которые нанесут ущерб поколениям россиян. В результате Россию ожидает экономический спад, хуже рецессий 1998 и 2008 годов. Долгосрочно из-за санкций страна потеряет доступ к иностранным технологиям и оборудованию. Кроме того, производительность труда в России по сравнению с ее торговыми партнерами сильно упадет.

10. Путин фактически сам убеждает Европу, что она должна прекратить покупать самый дорогой экспорт России — ее энергоносители, которые приносят десятки миллиардов долларов его экономике. Если Европа наложит эмбарго на российский экспорт, масштабные увольнения коснутся работников добывающих и нефтяных компаний.

11. Как он мог поверить, что его армия сможет захватить Киев через две недели или что украинцы быстро сдадутся, как только начнется вторжение?

12. Путин не ожидал, что Запад будет готов сделать гораздо больше, чем тогда, когда Россия захватила Крым восемь лет назад.

13. Он недооценил масштаб ухода иностранных компаний с российского рынка, для которых работа в его стране стала токсичной с точки зрения репутации и санкций. Из-за ухода иностранных компаний с российского рынка безработица будет расти как среди белых воротничков, так и среди менее высокооплачиваемых работников — например, работников розничной торговли.

14. Он не ожидал, что Россию фактически исключат из мировой финансовой системы. Так что вся структура экономики будет меняться.

15. Он не ожидал, что Америка так быстро сделает большую часть его валютных резервов функционально ненужной.

Поражение на войне подрывают доверие к Путину внутри страны. За границей он стал изгнанником.

В Украине нет никакого вероятного результата, который не оставит Путина и Россию в гораздо худшем состоянии, чем было до 24 февраля, когда началась война.

Для российского президента ставки за военный провал вряд ли могли быть выше. Но самое худшее для него только начинается.

Российской экономике следует готовиться к большим расходам — а именно, к выплатам средств на восстановление Украины. Необходимо будет отдать сотни миллиардов долларов для восстановления разрушенных украинских городов, аэродромов, заводов.

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