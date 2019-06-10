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Илья Кенигштейн

Учредитель & CEO Creative States

Самоотверженные светлячки парламента

Сегодня, 15:17
Цей матеріал також доступний українською

Все ли они достаточно сильны, чтобы не потухнуть и не дать сожрать себя соблазнам власти?

Я вижу много сообщений от друзей и знакомых о решении идти на выборы. Искренне этому рад. Многие из них — самоотверженные светлячки и на самом деле хотят изменить нашу ущербную реальность. Но их вера в перемены целиком зависит от запаса энергии внутренних батарей, ибо совсем скоро черпать её извне будет уже невозможно. И потому они рискуют превратиться в серых потухших жуков, как это случилось со многими их предшественниками, которые сейчас интересуются исключительно собственными отражением, статусом и благополучием.

Помогать им в этой трансформации будут крепкие хозяйственники, уже давно окопавшиеся в правительстве и государственных ведомствах. Уверенная поступь, суровый взгляд и надежная гарантированная ж*па. Пока что они притихли. Но совсем скоро начнут тихо учить новоприбывших нехитрым премудростям освоения потоков и получения откатов. С этого момента отсчёт окну возможностей пойдет на дни.

Для того, чтобы это не произошло, одного искреннего порыва всё изменить недостаточно. Нужны жесткие шокирующие действия, буквально с первого дня. Причём, начинать нужно с себя. От рабства невозможно избавиться без его признания. Можно переписать бизнес на собаку, но заставить её операционно управлять бизнесом нельзя. Можно сообщить всем, что будешь жить на сбережения и пассивный доход, но в реальности к этому готовы будут единицы. Иначе опять в ход пойдёт общепринятый метод ежемесячного распределения нала — в качестве надбавки к существующей зарплате. Так и полетят опять чемоданчики с кэшем по кабинетам и комитетам. И, как следствие — вернется эффективный способ влияния на решения в пользу тех или иных интересов. Что, в свою очередь, приведет к новому витку коррупции. Эффект разбитой форточки. Вот это и будет первым испытанием на прочность новых реформаторов.

Цена лжи в этот раз может быть слишком большой

Я не знаю, все ли кандидаты это осознают. Все ли они готовы к царству мракобесия, которое их ждет. Все ли они достаточно сильны, чтобы не потухнуть и не дать сожрать себя соблазнам власти, обогащения и принципам круговой поруки. Хотелось бы верить, что все. Но есть мечты и есть реальность. В мечтах — мы новый мир построим. В реальности Украина по-прежнему одна из самых бедных стран Европы. По-прежнему в большинстве государственных ведомств сидят негодяи. По-прежнему скачки курса, безработица, коррупционные схемы, вымогательство и беззастенчивое воровство. И по-прежнему рабы хотят быть хозяевами, но не свободными.

Ложь есть ложь. И жить во лжи больше нельзя. Нет больше такой привилегии. Иначе, перефразируя слова академика Легасова, цена лжи в этот раз может быть слишком большой. Такой, что Чернобыльская катастрофа на фоне покажется небольшим происшествием. Так что других вариантов нет. Невозможно бесконечно повторять один и тот же цикл, наступать на одни и те же грабли. Пора начинать учиться на собственном опыте.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Народные депутаты Кандидаты в депутаты Верховная Рада

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