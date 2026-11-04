Большое африканское шоу Путина. Что пошло не так

В конце октября Владимир Путин провел в Москве третий саммит Россия — Африка. Мероприятие готовилось даже с большим размахом, чем предыдущие встречи в Санкт-Петербурге в июле 2023 года и Сочи в октябре 2019-го. Путин провел около 20 встреч с главами африканских государств, всячески подчеркивая якобы антиколониальную позицию России. Однако практические результаты этих усилий оказались скромными, а резонанс от саммита — слабее, чем рассчитывал Кремль.

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Российская активность в Африке в последние годы принесла мало ощутимых результатов… Преобразование частной группы Вагнер в Африканский корпус, подчиненный ГРУ, ограничило возможности России влиять на ход конфликтов в регионе. Теперь Москва пытается вербовать наемников в таких африканских странах, как Бурунди и Зимбабве, для войны против Украины…

Павел Пригожин, сын покойного главы группы Вагнер, делает все, чтобы