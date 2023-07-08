Лучше, чем приглашение в НАТО. Что может получить Украина от Запада на саммите в Вильнюсе 8 июля, 07:13 NV Премиум

Видимо, соответствующее решение уже принято

На этой неделе пришли очень-очень хорошие новости по поводу обеспечения украинской армии новейшими, а также высокоточными либо очень мощными средствами поражения. Речь, в частности, идет о возможности отправки Украине кассетных боеприпасов. Они, кстати, во многих странах запрещены. Была даже Конвенция о запрете кассетных вооружений, но не РФ, ни Украина, ни США ее не подписали. Что такое кассетный боеприпас? Это, условно говоря, ракета на определенной высоте. Отлетает от нее оболочка и там раскручивается целая карусель, на которой куча маленьких бомбочек. Эти бомбочки разлетаются в разные стороны. Засыпают собой может быть целый гектар территории, падают, взрываются и таким образом поражается не одна точка, а огромная площадь. То есть это такие ковровые бомбардировки.

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Почему запрещают во многих странах мира такие боеприпасы?