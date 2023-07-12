Разочарование, но не уныние. Как реагируют украинцы после саммита НАТО 12 июля, 20:13 NV Премиум

«Мы достаточно хороши, чтобы умереть за демократию»

Украинцы «переваривают» результаты саммита НАТО в Вильнюсе. Всеобщее настроение, царившее в стране, можно описать одним словом — разочарование. Несмотря на то, что ежегодная встреча лидеров стран НАТО в Вильнюсе принесла Украине ряд ощутимых результатов, включая подтверждение новых поставок оружия и создание коалиции для обучения украинских летчиков пилотированию истребителей F-16, в важнейшей декларации саммита не были определены четкие сроки вступления Украины в НАТО. Вместо этого в коммюнике говорится о «дополнительных демократических реформах и реформах сектора безопасности», а затем делается вывод: «Мы будем в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда будут согласны союзники и будут выполнены условия».

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Эта расплывчатая формулировка представляет незначительный прогресс, но далеко не соответствует ожиданиям Украины. В преддверии саммита Украина и многие ее международные союзники требовали от НАТО четкого сигнала относительно будущего членства Украины. Однако, несмотря на то, что многие страны публично поддержали предложение Украины о вступлении в НАТО, в альянсе, членами которого является 31 страна, нет единого мнения по этому вопросу. Накануне встречи в Литве президент США Джо Байден заявил, что Украина не готова к вступлению в альянс, и сказал, что будет «преждевременно» начинать процесс вступления в альянс в разгар войны.

Сторонники вступления Украины в НАТО считают это единственным способом прекращения российской агрессии против страны и достижения устойчивого мира в Восточной Европе. Все остальное, по их мнению, будет лишь паузой перед новым российским вторжением,