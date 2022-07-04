Мирный период для НАТО завершился: что изменил саммит в Мадриде? 4 июля, 14:51

Что же революционного в мадридской стратегии?

Саммит НАТО в Мадриде 29–30 июня не является чем-то супер особенным. Такие собрания проходят ежегодно. Однако этот год все-таки стал исключением, потому что это уже третья встреча стран — членов Североатлантического альянса в 2022 году. Неспровоцированная и несправедливая война российской федерации против Украины заставила интенсифицировать встречи высшего уровня альянса для быстрого реагирования на угрозы безопасности в Европе. Июньский саммит еще больше предыдущих двух — в феврале и марте — усилил риторику противодействия российской агрессии и принял новую (четвертую по счету после 1991 года и восьмую в целом с 1949 года) стратегическую концепцию Североатлантического альянса, где Россия признана «самой значительной угрозой безопасности Североатлантического союза, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе».

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Что такое стратегическая концепция?

Стратегические концепции служат рамкой для решения проблем безопасности и руководят будущим политическим и военным развитием Североатлантического союза. Исследователи также определяют эти концепции как ключевые политические документы, отражающие компромиссы между членами по задачам альянса и отражающие ключевые моменты в истории блока. Они также являются главными оборонно-планировочными документами, определяющими гайдлайны и уровень амбиций, которые впоследствии трансформируются в реальные инициативы по защите государств-членов.

Стратегические концепции времен Холодной войны

Первая стратегическая концепция НАТО под названием Стратегическая концепция обороны Северной Атлантики была утверждена в 1950 году. В нем отмечалось, что альянс должен обеспечить возможность оперативного выполнения стратегических бомбардировок всеми возможными средствами всеми без исключения видами оружия. Это был разгар Холодной войны, которая в любой момент могла перерасти в горячую фазу.

Военные действия, впоследствии начавшие разворачиваться на территории Корейского полуострова, заставили членов НАТО пересмотреть предыдущую концепцию и обновить ее в 1952 году в соответствии с вызовами не только в евроатлантическом регионе.

Третья концепция возникла под влиянием обострения биполярного противоборства в конце 1950-х годов и характеризовалась введением понятия массированного возмездия за любой возможный удар по территории стран — членов альянса, а также использованием ядерного оружия.

Четвертая стратегическая концепция НАТО была утверждена в 1967 году, которая известна введением понятия «гибкого ответа», что обеспечило долгосрочность использования концепции на следующие два десятка лет.

Наибольшая угроза исходила именно из Советского Союза и его сателлитов

Четыре стратегические концепции НАТО времен Холодной войны были тайными и обычно следовали логике развития конфронтационных отношений между западными демократиями и коммунистическим блоком. Следует отметить, что ни в одном из этих документов речь не шла о борьбе со странами Варшавского договора или СССР, как пытается изображать российская пропаганда и путин (изобразив таким образом блок «пережитком» прошлого), а скорее о коллективной безопасности и построении общей обороны или вооруженного ответа на агрессию в отношении стран — членов альянса. Конечно, самая большая угроза исходила именно из Советского Союза и его сателлитов.

Стратегические концепции 1991, 1999 и 2010

Кардинально все изменилось с падением Берлинской стены, демократизацией стран Центрально-Восточной Европы и развалом коммунистического блока. Стратегическая концепция НАТО в 1991 году отличалась от предыдущих документов. Прежде всего, стратегия не была тайной и впервые в истории блока не имела конфронтационных элементов. Вместе с тем, альянсы показали, что изменения в Европе никак не изменяют цели и функции безопасности, а наоборот подчеркивают их важность. Как следствие, в документе были учтены риски возможных этнических и территориальных конфликтов в Центрально-Восточной Европе, однако не были определены пути их предотвращения.

Из-за конфликтов на Балканах и операций НАТО в Косово, следующая стратегическая концепция НАТО 1999 года уже включала дополнительные фундаментальные задачи безопасности, такие как кризисный менеджмент, включая действия по предотвращению конфликта, и партнерство, диалог и сотрудничество с другими нациями евроатлантического региона, среди которых прямо упоминались Украина и Россия. Новые риски безопасности стран — членов НАТО, определенные в концепции, включали угрозы терроризма, возникновение этнических конфликтов, политической и экономической нестабильности, нарушения прав человека, а также распространение ядерного, биологического и химического оружия.

В обеих натовских стратегиях 1990-х годов вероятность конфликта другой силы с альянсами определялась как низкая или маловероятная. Ситуация поменялась после 11 сентября 2001 года. Террористическая атака на башни-близнецы в США привела к трансформациям внутри блока. Прежде всего, теперь силы НАТО должны были быть способны реагировать на подобные террористические угрозы, а сама структура альянса должна была быть перестроена на мультифункциональный антикризисный механизм.

В новой стратегической концепции НАТО, утвержденной на саммите в Лиссабоне в 2009 году, терроризм признан прямой угрозой безопасности граждан государств т— членов НАТО, в отличие от угрозы условного полноценного нападения на территории НАТО, уровень наступления которой определялся как низкий. Наряду с распространением различных видов вооружений, о чем говорилось в предыдущих концепциях, новый документ определял как угрозу также распространение баллистических ракет. Именно для построения эффективной системы коллективной безопасности от угрозы ударов баллистическими ракетами НАТО в своей стратегии стремилось к сближению с Россией как ключевым партнером, а сотрудничество НАТО-Россия определялось как стратегически важное и вносящее вклад в создание общего пространства мира, стабильности и безопасности. Несмотря на развязанную РФ войну в Грузии в 2008 году, в концепции отмечалось, что «НАТО не представляет угрозы России. Напротив: мы хотим видеть подлинное стратегическое партнерство между НАТО и Россией, и мы будем действовать соответствующим образом, ожидая взаимности от России».

В целом, стратегическая концепция НАТО в 2010 году не стала принципиально революционным документом, несмотря на все новые элементы в тексте. Зато документ пытался обеспечить правильный баланс между часто несовместимыми понятиями, как сочетание в своей структуре модели региональной организации с глобальным спектром активностей и партнерств, или соблюдение обязательства политики открытых дверей для новых членов с де-факто «замороженным» процессом расширения. Украина, кстати, полностью ощутила всю сложность последнего примера натовских процессов в 2008 году на саммите в Бухаресте. Напомним, что Украина тогда подала заявку на получение Плана действия по членству в НАТО, однако из-за различных кулуарных договоренностей и влияния России, вместе с Грузией довольствовались лишь декларативными уверениями, что страны станут членами НАТО.

Стратегическая концепция НАТО 2022

Что же революционного в мадридской стратегии? Альянс отметил, что сильное независимое украинское государство является жизненно необходимым для стабильности в евроатлантическом регионе.

Впервые с 1991 года признано, что мирный период, признанный в предыдущих концепциях как одна из заслуг деятельности НАТО, завершился для евроатлантического сообщества. РФ нарушила нормы и принципы европейского порядка безопасности и теперь стремится установить свои сферы влияния или прямой контроль над территориями через принуждение и агрессию. Поэтому НАТО будет усиливать позиции сдерживания и защиты всех своих членов и поддерживать партнеров.

Наряду с РФ стратегия определяет угрозу и от других авторитарных режимов, в частности, впервые такая угроза исходит от Китайской Народной Республики, чьи амбиции и агрессивная политика бросает вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО. Более того, углубленное стратегическое партнерство между Россией и Китаем и их совместные попытки подорвать международный порядок прямо противоречат ценностям и интересам стран — членов НАТО. Наряду с РФ и Китаем другими авторитарными странами, которые своими действиями представляют угрозу НАТО, признаются Сирия, Северная Корея и Иран.

Новая стратегическая концепция НАТО, утвержденная на саммите в Мадриде 29 июня 2022 года, продолжает предварительные наработки относительно коллективной защиты государств-членов на нескольких уровнях: индивидуальной безопасности, коллективной безопасности, коллективной защиты и продвижения стабильности. Однако стратегия НАТО 2022 имеет определенные источники угрозы, которые реальны и требуют мгновенной реакции (страны-члены уже увеличивают свои оборонные бюджеты, а быстрые силы реагирования НАТО растут с 40 тыс. до 300 тыс. человек). Смогут ли страны — члены НАТО объединить разные уровни своей коллективной безопасности и сгладить все возможные противоречия ради возвращения мира в евроатлантическое сообщество? Надеемся, что это покажет следующее десятилетие и реализация, или же и очередная трансформация — с хорошими для Украины изменениями — принятой стратегии.

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