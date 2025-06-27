Два положительных момента для Украины после саммита НАТО

Накануне и во время подготовки к саммиту НАТО страсти бушевали вокруг двух ключевых вопросов политики НАТО и политики США в отношении России и войны в Украине. Отражая ситуативный характер подхода Трампа к России и войне, результаты недели являются неоднозначными, но в целом положительными.

Эти два фактора, связанные с шагами, которые предпринял Альянс, чтобы избежать конфликта с Трампом. На своем саммите 2024 года НАТО решил, что ему нужна новая стратегическая политика для противодействия угрозам, которые несет Москва.

Многие лидеры НАТО, как и президент Украины Владимир Зеленский, считают, что победа России в Украине может привести к серьезным провокациям, и даже к худшему — военной агрессии против стран — членов НАТО. Но чтобы избежать раздражения президента США, несколько месяцев назад Альянс решил отложить усилия по разработке нового подхода. По той же причине также решил ограничить активность президента Украины второстепенными мероприятиями. Оба шага, предпринятые на фоне того, что Украина сейчас подвергается самым жестоким с начала войны бомбардировкам, Москва может только приветствовать.

Москва, вероятно, была недовольна пресс-конференцией Трампа

Это компенсировалось упоминанием в коммюнике саммита о том, что европейские оборонные взносы в Украину будут учтены в новых требованиях к оборонным расходам НАТО. Москва, вероятно, также была недовольна пресс-конференцией Трампа, которую тот давал после саммита. В ней он выразил свое понимание потребности Украины в средствах ПВО и пообещал посмотреть, что он может сделать для предоставления дополнительных систем Patriot.

Также положительным моментом стало обязательство пойти навстречу требованию Трампа по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков резко раскритиковал это как опасный шаг и как требующий от Запада «придумать демоническую угрозу». Важно также, что коммюнике саммита связало это увеличение расходов с угрозой для НАТО от России.

Трамп также четко дал понять, что признает, что Путин является препятствием на пути к миру. Дважды менее чем за неделю российский президент предлагал помощь в переговорах по прекращению конфликта между Израилем и Ираном. Каждый раз Трамп отказывался и предлагал Путину обратить внимание на прекращение войны в Украине. Трамп снова подчеркнул это на своей пресс-конференции после саммита.

Несмотря на это, Трамп все еще не желает давить на Кремль, и законопроект 84-х соавторов о санкциях в Сенате США все еще находится в режиме ожидания отмашки из Белого дома. Более того, госсекретарь Марко Рубио заявил в Гааге, что сейчас не время вводить новые санкции против России, поскольку это убедит Кремль не участвовать в мирных переговорах. Это рассуждение является абсолютно ошибочным и не соответствует многочисленным заявлениям Трампа о том, что он будет оказывать давление на сторону, которая препятствует достижению мира. Только давление может убедить Путина, который недавно заявил, что Россия имеет право забрать всю Украину, начать переговоры по давно задекларированной цели Трампа — стабильному миру.

