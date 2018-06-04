Ричард Самбрук

Сколько, оказывается, человек уверены, что главная задача СБУ – убедить их величества. Выложить им все доказательства. И плевать на тайну следствия
В последнее время внимание мировой прессы было приковано к Сирии, а не Украине. Вполне логично, что российский президент воспользовался этим
Первая мысль, пришедшая в голову после шока: а ведь ничего нового
Украине пора серьезно задуматься о том, что мы можем противопоставить Москве. И как действовать при таком уровне угрозы
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
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