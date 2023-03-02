Получить дополнительный доход, не рискуя капиталом 2 марта, 18:30 Эксклюзив NV

В этом году деньги сами просятся к вам в карман. Облигации, прежде всего американские, снова стали привлекательным инструментом

С тех пор как украинцы узнали, что можно зарабатывать на торговле иностранными ценными бумагами, их внимание преимущественно было приковано к акциям, опционам, IPO (первичное публичное размещение ценных бумаг), криптовалют и других высокорисковых инструментов, которыми разные брокеры и советники нашпиговали инвестиционные портфели доверчивых и неопытных граждан, зарабатывая на этом немалые деньги.

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Прошлый год многое расставил по местам: «удача новичков» для многих закончилась, советников, которые за несколько часов учили искусству стать богатыми, существенно поубавилось, видимо нашли постоянную работу, сияющие рекламой брокеры с пафосными офисами исчезли, оставив розничного инвестора один на один с инвестиционным «портфелем», потерявшим половину стоимости, в который многие новоиспеченные инвесторы решили не заглядывать до лучших времен, чтобы не огорчать ни себя, ни родных.

Что было движущей силой того порыва 2020−2021 годов, который превратил тысячи украинцев в «волков с Уолл-Стрит» и соблазнил вкладывать свои сбережения в финансовые инструменты со сверхвысоким риском, часто не понимая, о чем даже идет речь?