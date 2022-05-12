Американский генерал пророчит ВСУ скорый успех 12 мая, 21:56

Чем жила страна 12 мая 2022 года

● Самая опасная ситуация — на Луганщине. Ситуация в Луганской области серьезно обострилась, сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай. Обстрелы усилились по всей линии фронта в этом регионе. «Мощные бои продолжаются в Белогоровке, Камышевахе и на подступах к Северодонецку», — написал Гайдай в Telegram.

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● Гайдай отметил, что под контролем Украины сейчас находятся Северодонецк (и села общины), Лисичанск (и села/городки общины), Горное (и села/городки общины), часть Рубежного. «Рашисты тактику не меняют: разрушают города и только потом заходят на выжженные земли. Белогоровка сейчас сдерживает российское нашествие, наши защитники уже дважды разрушили понтонные переправы, и исходя из действий россиян, третий раз тоже будет», — добавил глава ОВА.

● Гайдай также сообщил, что в оккупированной Попасной массово исчезают люди, оккупанты охотятся на украинских активистов.

● А еще Гайдай рассказал, что вся Луганская область осталась без воды и электричества.

● Враг отступает от Харькова. После тяжелых потерь РФ выводит свои подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения сил. К таким выводам пришли в Минобороны Великобритании.

В ведомстве отметили, что украинские силы продолжают контратаковать к северу от Харькова, отвоевывая несколько городов и сел по направлению к границе с РФ. «Приоритет, отдаваемый Россией операциям на Донбассе, оставил подразделения, развернутые в Харьковской области, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил», — уверяют британцы.

● Выведенные из Харьковской области силы РФ после усиления, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец. Там они, по оценкам британцев, сформируют защиту западного фланга российской группировки, сосредоточенной в районе Изюма. Последняя опасно нависает с северо-запада над дугой украинских сил, действующих в районе Северодонецка-Славянска.

● «Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города, где ожидалось ограниченное сопротивление населения», — подчеркнули в Минобороны Великобритании.

● Азовсталь огрызается. Российские оккупанты продолжают блокировать выходы из системы подземных переходов завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

● «Вчера враг не принял попытки штурма по земле. Основная цель — блокирование выходов из системы подземных переходов, на которые врагу указал предатель. Несмотря на это, наши защитники Мариуполя предпринимают попытки контратак, рискуя всем», — написал Андрющенко в Telegram.

● Попытка выменять раненых с Азовстали. Украина предложила России обменять 38 тяжелораненых военнослужащих с Азовстали на пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных. Переговоры продолжаются, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

● Россияне планируют провести так называемый «референдум» в Мариуполе за присоединение к РФ, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

● Плюс триста за сутки. За прошедшие сутки враг потерял 300 своих солдат, а всего с начала войны — около 26 650, подсчитали в Генштабе ВСУ.

● Также оккупанты лишились почти 8 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1195 ед., боевых бронированных машин — 2873 ед., артсистем — 534 ед., РСЗО — 191 ед., средств ПВО — 87 ед., самолетов — 199 ед., вертолетов — 161 ед., и много всего прочего.

● Минус еще один русский корабль. Страна-агрессор потеряла еще один корабль в Черном море, сообщил 24 канал со ссылкой на источники в разведке. По информации журналистов, скорее всего, это корабль тылового обеспечения проекта 23120. Таких в России только два — Всеволод Бобров и Эльбрус.

● В ночь на 12 мая корабль проекта 23120 шел в направлении острова Змеиный. По неизвестной причине на судне вспыхнул пожар.

Россию продолжает штормить. На территории воинской части 55487 в поселке Тейсин Хабаровского края РФ прогремел взрыв. Инцидент произошел «при разгрузке боеприпасов», однако его причины не уточняются.

● В результате взрыва скончался солдат-срочник. Еще четверо военных получили ранения, двое из них были госпитализированы.

● Американский генерал пророчит ВСУ скорый успех. У России нет дополнительных сотен тысяч солдат или новых танков, готовых вступить в бой. Поэтому украинская армия в ближайшее время перейдет в контрнаступление, заявил в эфире CNN бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

● По мнению генерала, первое окно возможностей для ВСУ возникло после отхода российских частей из-под Киева, но тогда оно было упущено. Россиянам удалось переконфигурировать войска, и они начали новое наступление. «Хорошая новость в том, что они начали слишком быстро, не будучи готовыми. И именно поэтому мы видим столь небольшие успехи за последние две недели, на фронте протяженностью 300 миль. Там нет области основного удара. Они не в состоянии сосредоточить свои наступательные возможности где-либо», — считает Ходжес. Это дает украинцам второй шанс сокрушить противника.

● «Полагаю, россияне уже приблизились к кульминации, — уточнил американский генерал. — И мне кажется, речь идет о неделях, поскольку большая работа была проделана США и их союзниками, чтобы в ближайшие недели увеличить потенциал Украины. Думаю, мы увидим переход Украины в контрнаступление, и, откровенно говоря, они попробуют к концу лета вернуть Россию на рубежи, которые она занимала до 23 февраля».

● Кремль готов отступать на исходные? На фоне успешного контрнаступления ВСУ на северном направлении Москва заговорила о необходимости укрепления границы с Украиной. «Это ситуация, которая делает необходимым принять дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов», — признал спикер Кремля Песков. Однако, он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

● Россия — угроза № 1. Поведение России в Украине и за рубежом является самой большой угрозой мировой стабильности, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Японию.

● «Россия сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку с варварской войной против Украины и своим тревожным пактом с Китаем и их призывом к новым и очень произвольным международным отношениям», — отметила глава Еврокомиссии. Она находится в Токио на 28-м саммите ЕС-Япония, в ходе которого поддержка Украины была главной темой повестки дня.

● Байден — про Украину. Супруга президента США Джилл Байден, посетившая 8 мая Украину, написала колонку для сайта CNN по итогам визита. В ней она обратилась к Путину с призывом положить конец войне и рассказала о том, какие истории ей довелось услышать от украинских матерей.

● В результате ночного авиаудара российских оккупантов по Новгород-Северскому погибли три человека, еще 12 получили ранения.

● Цель — Кременчуг. Оккупанты вновь обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. «От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу — по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности — позже. Угроза ударов остается. Не оставляем укрытия! — написал в Telegram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

● ЕС оценит Украину в июне. Заявка на вступление Украины в Евросоюз будет обсуждаться на уровне европейских лидеров в июне этого года. Об этом сообщил сайте МИД Франции.

● Две руки помощи. Президент Словакии Зузанна Чапутова со своим польским коллегой Анджеем Дудой согласились вместе работать над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила статус кандидата в ЕС. Для этого они хотят посетить лидеров стран, более сдержанных по этому вопросу.

● НАТО станет еще ближе к Москве. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намерение Финляндии срочно вступить в Альянс, о чем нынче заявил официальный Хельсинки. «Это суверенное решение Финляндии, которое НАТО полностью уважает. Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло примут в НАТО», — сказал он.

● Вступление Финляндии в НАТО будет угрозой для РФ, заявил пресс-секретарь Кремля Песков.

И для финала:

● ОПЗЖ больше нет. Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально перестала существовать. Впрочем, часть ее бывших представителей ранее создали новую депутатскую группу.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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