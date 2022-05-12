Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Американский генерал пророчит ВСУ скорый успех

12 мая, 21:56

Чем жила страна 12 мая 2022 года

● Самая опасная ситуация — на Луганщине. Ситуация в Луганской области серьезно обострилась, сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай. Обстрелы усилились по всей линии фронта в этом регионе. «Мощные бои продолжаются в Белогоровке, Камышевахе и на подступах к Северодонецку», — написал Гайдай в Telegram.

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Гайдай отметил, что под контролем Украины сейчас находятся Северодонецк (и села общины), Лисичанск (и села/городки общины), Горное (и села/городки общины), часть Рубежного. «Рашисты тактику не меняют: разрушают города и только потом заходят на выжженные земли. Белогоровка сейчас сдерживает российское нашествие, наши защитники уже дважды разрушили понтонные переправы, и исходя из действий россиян, третий раз тоже будет», — добавил глава ОВА.

Гайдай также сообщил, что в оккупированной Попасной массово исчезают люди, оккупанты охотятся на украинских активистов.

А еще Гайдай рассказал, что вся Луганская область осталась без воды и электричества.

● Враг отступает от Харькова. После тяжелых потерь РФ выводит свои подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения сил. К таким выводам пришли в Минобороны Великобритании.

В ведомстве отметили, что украинские силы продолжают контратаковать к северу от Харькова, отвоевывая несколько городов и сел по направлению к границе с РФ. «Приоритет, отдаваемый Россией операциям на Донбассе, оставил подразделения, развернутые в Харьковской области, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил», — уверяют британцы.

Выведенные из Харьковской области силы РФ после усиления, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец. Там они, по оценкам британцев, сформируют защиту западного фланга российской группировки, сосредоточенной в районе Изюма. Последняя опасно нависает с северо-запада над дугой украинских сил, действующих в районе Северодонецка-Славянска.

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«Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города, где ожидалось ограниченное сопротивление населения», — подчеркнули в Минобороны Великобритании.

● Азовсталь огрызается. Российские оккупанты продолжают блокировать выходы из системы подземных переходов завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Вчера враг не принял попытки штурма по земле. Основная цель — блокирование выходов из системы подземных переходов, на которые врагу указал предатель. Несмотря на это, наши защитники Мариуполя предпринимают попытки контратак, рискуя всем», — написал Андрющенко в Telegram.

● Попытка выменять раненых с Азовстали. Украина предложила России обменять 38 тяжелораненых военнослужащих с Азовстали на пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных. Переговоры продолжаются, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Россияне планируют провести так называемый «референдум» в Мариуполе за присоединение к РФ, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

● Плюс триста за сутки. За прошедшие сутки враг потерял 300 своих солдат, а всего с начала войны — около 26 650, подсчитали в Генштабе ВСУ.

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Также оккупанты лишились почти 8 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1195 ед., боевых бронированных машин — 2873 ед., артсистем — 534 ед., РСЗО — 191 ед., средств ПВО — 87 ед., самолетов — 199 ед., вертолетов — 161 ед., и много всего прочего.

Минус еще один русский корабль. Страна-агрессор потеряла еще один корабль в Черном море, сообщил 24 канал со ссылкой на источники в разведке. По информации журналистов, скорее всего, это корабль тылового обеспечения проекта 23120. Таких в России только два — Всеволод Бобров и Эльбрус.

В ночь на 12 мая корабль проекта 23120 шел в направлении острова Змеиный. По неизвестной причине на судне вспыхнул пожар.

Россию продолжает штормить. На территории воинской части 55487 в поселке Тейсин Хабаровского края РФ прогремел взрыв. Инцидент произошел «при разгрузке боеприпасов», однако его причины не уточняются.

В результате взрыва скончался солдат-срочник. Еще четверо военных получили ранения, двое из них были госпитализированы.

● Американский генерал пророчит ВСУ скорый успех. У России нет дополнительных сотен тысяч солдат или новых танков, готовых вступить в бой. Поэтому украинская армия в ближайшее время перейдет в контрнаступление, заявил в эфире CNN бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

По мнению генерала, первое окно возможностей для ВСУ возникло после отхода российских частей из-под Киева, но тогда оно было упущено. Россиянам удалось переконфигурировать войска, и они начали новое наступление. «Хорошая новость в том, что они начали слишком быстро, не будучи готовыми. И именно поэтому мы видим столь небольшие успехи за последние две недели, на фронте протяженностью 300 миль. Там нет области основного удара. Они не в состоянии сосредоточить свои наступательные возможности где-либо», — считает Ходжес. Это дает украинцам второй шанс сокрушить противника.

«Полагаю, россияне уже приблизились к кульминации, — уточнил американский генерал. — И мне кажется, речь идет о неделях, поскольку большая работа была проделана США и их союзниками, чтобы в ближайшие недели увеличить потенциал Украины. Думаю, мы увидим переход Украины в контрнаступление, и, откровенно говоря, они попробуют к концу лета вернуть Россию на рубежи, которые она занимала до 23 февраля».

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Кремль готов отступать на исходные? На фоне успешного контрнаступления ВСУ на северном направлении Москва заговорила о необходимости укрепления границы с Украиной. «Это ситуация, которая делает необходимым принять дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов», — признал спикер Кремля Песков. Однако, он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

● Россия — угроза № 1. Поведение России в Украине и за рубежом является самой большой угрозой мировой стабильности, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Японию.

«Россия сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку с варварской войной против Украины и своим тревожным пактом с Китаем и их призывом к новым и очень произвольным международным отношениям», — отметила глава Еврокомиссии. Она находится в Токио на 28-м саммите ЕС-Япония, в ходе которого поддержка Украины была главной темой повестки дня.

● Байден — про Украину. Супруга президента США Джилл Байден, посетившая 8 мая Украину, написала колонку для сайта CNN по итогам визита. В ней она обратилась к Путину с призывом положить конец войне и рассказала о том, какие истории ей довелось услышать от украинских матерей.

В результате ночного авиаудара российских оккупантов по Новгород-Северскому погибли три человека, еще 12 получили ранения.

Цель — Кременчуг. Оккупанты вновь обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. «От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу — по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности — позже. Угроза ударов остается. Не оставляем укрытия! — написал в Telegram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

● ЕС оценит Украину в июне. Заявка на вступление Украины в Евросоюз будет обсуждаться на уровне европейских лидеров в июне этого года. Об этом сообщил сайте МИД Франции.

● Две руки помощи. Президент Словакии Зузанна Чапутова со своим польским коллегой Анджеем Дудой согласились вместе работать над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила статус кандидата в ЕС. Для этого они хотят посетить лидеров стран, более сдержанных по этому вопросу.

● НАТО станет еще ближе к Москве. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал намерение Финляндии срочно вступить в Альянс, о чем нынче заявил официальный Хельсинки. «Это суверенное решение Финляндии, которое НАТО полностью уважает. Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло примут в НАТО», — сказал он.

Вступление Финляндии в НАТО будет угрозой для РФ, заявил пресс-секретарь Кремля Песков.

И для финала:

● ОПЗЖ больше нет. Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально перестала существовать. Впрочем, часть ее бывших представителей ранее создали новую депутатскую группу.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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