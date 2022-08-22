Начался новый этап войны. Что изменилось на фронте и чего ждать 24 августа? 22 августа, 22:03 Эксклюзив НВ

Проанализируем ситуацию по состоянию на последнюю декаду августа

Трудно сказать наверняка, будет ли пытаться Россия посылать нам «подарки» именно на 24 августа — в День Независимости. Но, учитывая опыт не только последних шести месяцев — День Независимости Украины, как и независимость Украины — для России — это как красная тряпка для быка. Несмотря на то, что не будет массовых празднований, в любом случае россияне каким-то образом попытаются продемонстрировать свое отношение к этому празднику. Возможно, в очередной раз попытаются показать, что Украина не может защититься от «аналоговнет» российского оружия. Я бы не говорил, что сто процентов это должно быть то, чего мы еще не видели (стуча по дереву), но все равно надо быть бдительными и превентивные меры в этот день на уровне руководства страны и каждого отдельного гражданина будут не лишние.

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Что же изменилось на фронте по состоянию на последнюю декаду августа?

Можно говорить о положительных тенденциях, которые еще предстоит закрепить. Я бы не спешил с выводами о том, что Украина уже перехватила инициативу. Потому что Россия, хоть и малоуспешно, но продолжает атаки на разных участках. Это уже не полное владение инициативой российской стороны, но еще преждевременно говорить о том, что Украина перехватила инициативу в оперативном или стратегическом плане. При этом действительно можно говорить о качественно новом этапе войны. Эти удары, которые наносились по целям на Крымском полуострове, имели, кроме сугубо военного значения, чрезвычайный символический эффект и оказали очень сильное влияние на реноме российской власти не только на территории Крыма.

Политические цели Кремля преобладают над военными целями или возможностями России

То есть, можем говорить, что начался качественно новый этап войны. Ну и при случае хотел бы сказать: на мой взгляд, одна из версий, которая сейчас интенсивно обсуждается по поводу покушения на Александра Дугина и убийства его дочери, — не исключаю, что это нелепая попытка ФСБ, ориентированная на российскую публику, — отвлечь внимание от взрывов, которые имели место в Крыму. То есть перебить этим информационную волну.

Что касается реальных угроз на определенных участках фронта, я скорее соглашусь с позицией нашего Генштаба или политического руководства — что это вся линия фронта, протяженностью 2,5 тыс. км. Любое из этих направлений является угрожающим. Чему научил нас опыт 24 февраля — это то, что спрогнозировать действия российского военно-политического руководства на основании здравого смысла практически невозможно.

Сейчас эта тема обсуждается после статьи The Washington Post о том, были ли должным образом восприняты сигналы от наших западных партнеров, работала ли хорошо разведка. Так вот именно тогда есть также данные о том, что из всех этих, образно говоря, классических подходов по военным учебникам, Россия была не готова к наступлению. И это был ее просчет, потому что не учли того, что были не столько военные во главе планирования, сколько политики или их ФСБшники.

Почему я сейчас говорю о том, что провокация может произойти на любом участке по всей линии фронта — с севера на юг, даже при отсутствии видимых признаков подготовки (по классическому подходу). Ну, а если уж отталкиваться от имеющейся информации, от анализа, базирующегося на военных индикаторах, то, конечно, сейчас сохраняется наибольшая угроза на востоке. Там политические цели Кремля преобладают над военными целями или возможностями России.

Для Путина важно хотя бы одну победу задекларировать — так называемое освобождение Донбасса. Это, конечно, южное направление, где российские войска оказались в затруднительном положении и Россия будет пытаться усиливать оборонительные позиции и контратаковать. Да и угроза со стороны Беларуси тоже никуда не делась. Сто процентов никто не может гарантировать, что в определенный момент, прошу прощения, планка, не упадет у Лукашенко, или его просто отодвинут в сторону и дадут команду белорусским войскам перейти украинскую границу.

К сожалению, слишком широкий диапазон угрожающих направлений. Возможности россиян ослаблены, но угроза от них еще не нейтрализована.

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