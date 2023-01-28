Вопрос времени является ключевым. Мой прогноз на 2023 год 28 января, 07:13 Эксклюзив NV

Мой прогноз или пожелания на 2023-й: мы должны двигаться как можно скорее к новому 1918 или 1945 году и завершить эту войну победой над Россией

Текст опубликован в спецвыпуске журнала NV Світ попереду 2023 по эксклюзивной лицензии The Economist. Републикация запрещена.

Год назад я писал, что мы стоим перед новым 1914 или 1939 годом. И главный вопрос состоит в том, в какую сторону пойдем дальше: до войны или наоборот?

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Мой прогноз или скорее пожелание на 2023-й: должны продвигаться как можно скорее до 1918 или 1945 года и закончить эту войну победой над Россией.

Пожелание продиктовано той высокой ценой, которую мы уже заплатили, которая с каждым днем растет. Кроме того, речь идет о всем мире. Трудно найти точку на карте, так или иначе не затронувшую войну. Еще в июне говорилось о том, что население многих стран Азии и Африки ждет настоящий ад, если не возобновятся поставки российского и украинского хлеба на мировые рынки. Американский журналист Томас Фридман даже доказал, что война в Украине влияет на уничтожение дождевых лесов в Амазонии. И больше всего: ядерный шантаж президента РФ Владимира Путина ставит весь мир на грань апокалипсиса.

В начале 2000-х британские эксперты писали, что 20-е годы этого столетия станут решающими для выживания человечества: если не удастся остановить определенные угрожающие процессы, то наше дальнейшее существование под большим вопросом. Насколько понимаю, ни один из этих процессов не был остановлен, а вдобавок к этому получили еще и российско-украинскую войну.

Вопрос времени является ключевым.