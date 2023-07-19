Дорожная карта. Как сделать европейскую интеграцию Украины быстрой 19 июля, 16:19

Сегодня Украина переживает идеальный шторм и чтобы нас не смыло в бездну, мы должны максимально крепко привязать себя к Европейскому союзу. Желательно новыми рейсами

В древности, во время большого шторма, моряки привязывались к мачте канатами, чтобы их не смыло в море. Сегодня Украина переживает идеальный шторм и чтобы нас не смыло в пучину, мы должны максимально крепко привязать себя к Европейскому союзу. Желательно новыми рейсами.

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Практически каждый мой разговор с бизнесом и политиками из Европейского союза завершается темой новых совместных проектов, которые были бы выгодны как Украине, так и нашим партнерам. Мой ответ прост: танки, артиллерия, средства ПВО и самолеты — это приоритет номер один.

Но есть еще одна область сотрудничества, которая является стратегически важной с точки зрения безопасности, экономики и будущего — это интеграция наших путей в европейские транспортные коридоры.

В июне Львов посетила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина-Йоана Велян, и мы представили концепцию развития железнодорожного хаба во Львове. На прошлой неделе представлял идею евроколеи в Украине министру инфраструктуры Южной Кореи Вон Хи Рьону. В понедельник убеждал делегацию бизнесменов и политиков во главе с Госсекретарем Министерства развития и региональной политики Польши Ядвигой Эмилевич приобщиться к инвестициям в нашу железнодорожную интеграцию.

Недавно на сайте Европейской комиссии появилось исследование — дорожная карта интеграции украинской железной дороги в сеть ЕС. Оно предусматривает формирование трансъевропейских транспортных коридоров между Украиной с одной стороны и Веной (Братиславой и Будапештом), Краковом, Варшавой и румынским портовым городом Констанца с другой.

Европейская колея должна заканчиваться на восточных границах Украины, а не на западных

Фактически это пошаговая стратегия «транспортного Междуморья», где предусматривается железнодорожное сообщение Балтийского и Черного морей. Украина в ней занимает видное место. И этот проект открывает колоссальные перспективы.

Первый этап этого масштабного плана — скоростное сообщение Львова с Краковом и Варшавой. Во Львове уже есть наработанная стратегия города как железнодорожного хаба. Она предусматривает формирование новых железнодорожных узлов, например, в Скнилове. Рельсовый экспресс соединит этот узел с главным вокзалом и аэропортом. Также там будет новый грузовой терминал.

Мы знаем, как вплести новые пути в транспортную инфраструктуру города, где строить дополнительные станции и как их соединять так, чтобы пассажирские и грузовые потоки через Львов смогли быстро добраться до Киева, Одессы, Днепра, Харькова и других крупных городов Украины.

Исследование Европейской комиссии подтверждает, что начинать строить евроколею в Украину нужно уже сегодня.

За 30 лет независимости мы не смогли построить даже автобан от Львова до границы с Польшей. И это при том, что ЕС и ЕБРР могли спокойно профинансировать такой проект.

У меня были об этом разговоры с предыдущими премьерами Украины еще до начала войны. После 2014 года неоднократно поднимал эту тему среди украинских политиков. Впечатление одно — многим эта тема не интересна или не выгодна. Часть чиновников думает «а какая мне польза?». Другие просто не хотят напрягаться. Но были люди, которые все понимали и сознательно саботировали европейские инфраструктурные проекты — агенты российского влияния. Они знали и до сих пор знают, что европейская железная дорога — это лучший способ полной интеграции с ЕС. Они и дальше будут пробовать саботировать подобные проекты и наша задача — не позволить им сорвать строительство евроколеи.

Я приведу лишь пять причин, почему в Украине необходимы европейские пути уже сегодня.

Безопасность. Мы можем дискутировать о целесообразности ремонта дорог или стадионов, но скоростное сообщение Украины с ЕС — позволит значительно ускорить поставки военной техники, а также вывозить то, что нужно ремонтировать. Будущее потребует децентрализации мощностей нашего оборонного промысла в странах ЕС. Время, которое мы тратим на ожидание, перегрузки и замену вагонов очень дорого стоит на фронте.

Геополитика. Пути в странах, входивших в российскую империю, не совместимы с европейскими, якобы, по военным соображениям. Чтобы в случае нападения на Россию или Советский союз враг не мог быстро подвозить свой груз по железной дороге. Не знаю, верно ли это предположение, но одно можно сказать с уверенностью: карта государств со стандартной российской колеей — это карта региона, который Россия считает сферой своих интересов. Хотим выйти из этого региона — должны пересаживаться в поезд в ЕС.

Экономика. Закрытые границы из-за пандемии и напряжения между Китаем и США толкают западные государства к сокращению цепочек поставок. Украина должна встроиться в эти цепочки еще на этапе их формирования, то есть уже. Наша география этому способствует. Наша логистика этого не выдерживает.

Торговля. Украина — морское государство. Морские перевозки дешевы и эффективны. Проблема в том, что мы пока не контролируем море и еще некоторое время, до окончательной победы, будем зависимы от переговоров с ООН, Россией, Турцией и другими заинтересованными сторонами. Увеличение способности перевозки грузов по суше увеличит возможности маневрировать и не поддаваться на морской шантаж Путина.

Связь с украинцами. Путешествовать из Украины в ЕС и обратно становится все труднее. Очереди на границах бывают по 20 часов. Автобусы, автомобили и даже пешие переходы перегружены. В то же время люди зря охотятся за билетами на поезд до Варшавы или Вены, которые едут раз в никогда. Для многих украинцев очереди на границе являются дополнительным аргументом не ехать в Украину, если у детей короткие каникулы в европейских школах.

Но чем чаще люди приезжают посещать Украину, тем крепче связь сохраняется, тем больше шансов, что после войны эти люди вернутся. И наоборот. Чем реже они будут посещать Украину, тем меньше шансов, что они вернутся. Наша задача сделать кратковременные визиты в Украину максимально комфортными. Быстрый и удобный переезд границы — это часть стратегии возвращения наших людей.

Европейская колея должна заканчиваться на восточных границах Украины, а не на западных. Железная дорога — это лучший транспорт для скоростного движения прочь от Москвы в Европейский союз.

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