Жизнь Саакашвили зависит от Путина 6 июля, 12:17 NV Премиум

Если бы на данный момент Грузию бы снова возглавил Саакашвили, мы бы получили второй фронт

Как Михеил Саакашвили добровольно уехал, по сути, в российскую тюрьму, для меня очень понятно. Понимаешь, в Украине, к сожалению, сложился ложный образ, каким должен быть политик. Во-первых, обычный человек не может быть политиком. Для этого надо обладать как минимум двумя важными свойствами. Первое — это очень развитый интеллект, причем интеллект высокого уровня, социальный интеллект. Когда ты не просто являешься специалистом в каком-то деле, а ты понимаешь, как устроен мир, как устроено общество и ты видишь его со стороны. И ты поэтому можешь себе позволить не просто жить по каким-то правилам этого общества, а ты можешь создавать новые миры, новые цивилизации, менять их. Понимать, почему система, которая сложилась, должна быть уничтожена. Саакашвили является именно таким. У него был такой интеллект. А для того чтобы желать создавать такие миры, надо иметь железную волю, большую смелость. Будем откровенны, в Украине он себя чувствовал незадействованным. Трагедия Саакашвили именно украинская в том, что человек, который когда-то построил новую страну, потому что до Саакашвили Грузия, которую мы знаем, ее вовсе не существовало. Это была территория, захваченная ворами в законе. Это криминальная, воюющая, бедная, очень опасная для жизни территория, которую называли Грузия. Он пришел там к власти, причем пришел не просто, придя на баррикадах.

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Я всегда привожу украинским политикам такую загадку или такой факт.