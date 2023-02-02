Саакашвили медленно убивают. Что происходит в Грузии 2 февраля, 19:23 Михеил Саакашвили общается с судом по видеосвязи (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

По Грузии и позиции грузинского руководства по Саакашвили и Украине

Позиция нынешних грузинских властей, связанных с главным грузинским олигархом Бидзиной Иванишвили, по Украине, России и Саакашвили определяется следующими главными факторами:

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1) оппортунизм по отношению к России, стремление найти оптимальный формат взаимовыгодного сосуществования с Россией;

2) ненависть к Саакашвили, стремление показательно наказать экс-президента Грузии;

3) приспособление к настроениям грузинского общества (в частности, к европейским и евроатлантическим устремлениям большинства граждан Грузии).

Определяющими являются первые два фактора, третий фактор является инерционным и адаптационным.

Формально нынешнее руководство Грузии не отказывается от европейской и евроатлантической интеграции, но скорее инерционно, и чтобы не противоречить базовым устремлениям большинства грузин. Но при этом для нынешних правителей Грузии более важно постепенно восстановить «конструктивные и взаимовыгодные» отношения с Россией, и найти некий баланс в отношениях и с Западом, и с Россией.

Это проявляется и в отношении к войне России против Украины. Оно очень двойственное. Есть чисто символические, и не более того, жесты поддержки Украины и осуждения войны России против Украины. Но к санкционному режиму против России Грузия не присоединяется, более того, активно зарабатывает на содействие усилиям России обходить западные санкции.

По отношению к Саакашвили доминирует чувство мести

Формально отказ от санкций против России объясняется интересами безопасности, нежеланием дразнить Россию и провоцировать военные акции против Грузии. Но на самом деле идет тайное сближение с Россией. В частности, уже обсуждается восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Нынешнее грузинское правительство не пойдет на освобождение Абхазии и Южной Осетии (во всяком случае, в ближайшей перспективе), а Россия не будет выводить войска из этих марионеточных государств.

По отношению к Саакашвили доминирует даже не просто стремление нейтрализовать главного и потенциально наиболее опасного политического оппонента, а какое-то чувство мести (то ли у самого Иванишвили, то ли у кого-то из нынешних грузинских руководителей). По сути, Саакашвили медленно и мучительно убивают. С рациональной точки зрения, ради продолжения сближения с ЕС можно было бы и выпустить Саакашвили для лечения, в том числе и за границу. Но иррациональное стремление показательно наказать Саакашвили берет верх у нынешних грузинских правителей.

Что может изменить позицию нынешних грузинских властей?

Во-первых, само грузинское общество. Но его позиция очень противоречивая. Судя по всему, популистская политика нынешней грузинской власти устраивает относительное большинство грузин в экономическом и социальном плане. Отношение грузин к Саакашвили неоднозначное. Лагерь оппозиции в Грузии слабо консолидирован, в отличие от правящей партии. Но нынешняя грузинская власть оказалась на геополитической растяжке, и эта растяжка будет усиливаться. Наверняка будут нарастать и внутриполитические противоречия.

Во-вторых, на позицию грузинских властей и внутриполитическую ситуацию в Грузии может существенно повлиять поражение России в Украине. Это может заметно ослабить позиции нынешней правящей партии в Грузии и усилить возможности ее оппонентов, могут поменяться и настроения грузинского общества. Тогда появится шанс и на реинтеграцию Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии. Но добиваться этого Грузия должна сама, а не ждать, что кто-то и когда-то сделает это вместо самого грузинского народа.

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