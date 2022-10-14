Вы защищали нас, когда мы вывозили наши семьи из-под ракетных ударов 14 октября, 17:50

Бесстрашно двигаясь военными колоннами прямо под них

Мы поднимали руки в приветственных жестах, и вы отвечали нам взаимностью — сидя на броне, сквозь стекла Кразов и Зилов, из турелей пулеметов, из хаотических блокпостов.

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Вы защищали нас, когда держали периметр, выводя из окружения между боями.

Мы спрашивали «Вы наши?», а вы вопили в ответ «Морская пехота Украины! Эвакуация!».

Это вы, ощетинившись автоматами и пулеметами сквозь выбитые окна, выводили наши обстреляные машины по горящим улицам темной ночью февраля—марта.

Когда мы заходили на эвакуацию и выходили с уцелевшими, вы защищали нас каждый раз, сдерживая россиян в стрелковых боях где-то вон за тем поворотом и где-то в том парке.

Мы слышали.

Это вы, стойко держа позиции, иногда даже не представляли, скольким гражданским даете возможность спасти свои жизни.

Это вы подхватывали у нас людей — истощенных и обессиленных, немощных и ослабевших. Перекидывали автоматы на другое плечо, закидывали живых за спину и переносили последние 200 метров на тот берег.

Это вы падали своими телами на детей, прикрывая их от минометных обстрелов.

Вы держали поля линией окопов, небо ракетной артиллерией и воздух грохотом танковых дизелей

Вы ведь в броне, а у ребенка мишка.

Вы бесстрашно мчались на желтом Богдане прямо между позициями наших и оккупантов, чтобы вывезти кучу женщин с детьми.

И никто не смел стрелять, потому что только бешеные на желтом Богдане настолько нагло могут разрывать представления о стремлении к спасению. Мы все видели, потому что мы ехали следом и вы прокладывали нам путь.

Вы производили зачистку помещений и территорий, чтобы нам было туда безопасно зайти. И нам действительно было уютно и безопасно после вас работать. Как будто где-то рядом можно было приобрести кофе и круассан, хотя вокруг были одни только черные стены и груды обломков.

Вы держали узкие места, переправы и посадки, поля линией окопов, небо ракетной артиллерией и воздух грохотом танковых дизелей. И мы все это видели, проносясь мимо, и каждый раз благодарили, что вы уперлись, встали насмерть в прямом и переносном смысле, но сохранили для массы волонтерских и эвакуационных колонн последнюю дорогу жизни.

Это вы каждую неделю выходите из-за горизонта, окутанного черным дымом, чтобы пожаловаться на севшие аккумуляторы, отсутствие корма для животных или пробитое колесо, но никогда — на государство, народ или тяжесть ситуации.

С праздником, защитники и защитницы.

Вечная слава павшим.

Почет живым.

Текст публикуется с разрешения автора

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