Грег Сателл

Грег Сателл

Автор книг «Cascades» и «Mapping Innovation», экс-содиректор издательского холдинга KP Media

На примере Зеленского. С чего начинаются изменения

18 июля, 14:05

Если вы хотите что-то изменить в этом мире, вам нужно определить то, чем больше всего недовольны люди

Президента Украины Владимира Зеленского сравнивают с таким великим оратором, как Уинстон Черчилль. Он поклялся английской палате общин сражаться «в лесах, на полях, на берегах, на улицах». В своем выступлении перед Конгрессом США он сказал президенту Байдену: «Быть ​​мировым лидером означает быть мирным лидером».

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Несмотря на то, что Зеленский новичок в политике, он вовсе не так неопытен, когда дело доходит до очерчивания линий. Он — актер и комик с солидным стажем, озвучивший Паддингтона в украинской адаптации популярного фильма. Его продюсерская компания Квартал 95 выпустила серию хитов. Было бы легко свести его эффективность просто к его коммуникативным навыкам.

Это было бы ошибкой. Красноречие Зеленского черпает свою силу из бедственного положения его народа, его страсти к свободе и нежелания вернуться к зачастую полному несчастий прошлому. Одна из причин, по которой изменения так часто терпят неудачу, заключается в том, что мы тратим так много времени, сосредотачиваясь на составлении слов, что забываем, почему возникла необходимость в изменениях. Вот с чего мы должны начать.

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Теги:   Стив Джобс Успех Махатма Ганди Владимир Зеленский Лидерство

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