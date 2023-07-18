Найдут ли ветераны свое место на рынке труда 18 июля, 15:05

77,5% ветеранов и ветеранок считают, что самой большой проблемой после демобилизации будет отсутствие работы

Об этом свидетельствуют результаты опроса Потребности ветерана, проведенного Украинским ветеранским фондом Минветеранов в феврале 2023 года.

Являются ли опасения защитников и защитниц безосновательными? УВФ, совместно с LobbyX и Work.ua проводит ряд комплексных исследований по трудоустройству ветеранов, их настроений, а также как готовятся работодатели к возвращению защитников и защитниц на рабочие места. Вскоре будем готовы поделиться результатами аналитики, а сейчас делаем краткий экскурс по тем исследованиям, которые уже есть.

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80% ветеранов и ветеранок не указывали информацию о своем военном опыте в резюме в 2019 году. Такими оказались результаты исследования Жизнь после конфликта. На фокус-группах, которые проводили в марте 2023 года, мы спрашивали ветеранов, рассказывали ли они при трудоустройстве о своем статусе. Многие бойцы считали, что эта информация могла становиться помехой при трудоустройстве. Иногда люди не хотели привлекать лишнее внимание будущих коллег и получать жалость. Однако после полномасштабного вторжения статус ветерана в обществе растет и сейчас больше бойцов готовы говорить о своем военном опыте при трудоустройстве.

Общая тенденция такова, что работодатели осознают: рынок труда изменится коренным образом. Это произойдет не только из-за возвращения людей с боевым опытом, а просто гражданские, которым придется взаимодействовать на рабочих местах с ветеранами и ветеранками — будут меняться, нуждаться в поддержке, дополнительном обучении и указаниях по экологическому общению на рабочем месте.

Мобилизация продолжается. С трудового рынка вымывается все больше кадров

Что касается более конкретных цифр, то 63,6% ветеранов заявили в опросе УВФ, что хотели бы вести собственное дело, еще 15,1% планируют быть наемными работниками. Еще 15,1% не определились с дальнейшими шагами.

К чему стоит готовиться работодателям?

Сейчас в ряды Сил обороны приобщены более миллиона человек. Это и ВСУ, ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия и другие структуры. Среди защитников и защитниц большой процент тех, для кого служить было сознательным карьерным выбором. Однако большое количество мобилизованных людей не планируют связывать свою карьеру с обороной и хотят вернуться к гражданской жизни после победы. Такие данные обнародовал УВФ в исследовании Портрет ветерана российско-украинской войны 2014–2022 годов.

По данным опроса УВФ Потребности ветеранов, самая большая возрастная категория в армии составляет 35−44 года, таких бойцов 37,4%. Чуть меньше защитников и защитниц, в возрасте 25−34 года — 31,9%. Возрастная категория 45−59 составляет 21,1%, а бойцов 18−24 летних — 7,3%. Есть и те, кто по возрасту уже могут быть уволены со службы, но продолжают оборону, людей старше 60 лет — 2,3%.

О чем свидетельствует возрастное распределение? Среднестатистический ветеран — это взрослый человек, с образованием и определенным профессиональным уровнем. Например, в США большинство ветеранов — профессиональные военные, которые свою карьеру начинали в армии по достижению совершеннолетия. Соответственно, все их дальнейшее развитие так или иначе опиралось на военный опыт. Кроме того, в структуре американской армии военные старше 30 лет — чаще занимают уже руководящие должности, в то время как в украинской армии рядовыми солдатами могут быть люди старшего возраста. Также сейчас при назначении на должности в украинской армии не всегда учитываются предыдущий опыт человека и занимаемые гражданские должности, если это не коррелирует с ВУС (военно-учетная специальность).

Украинские ветераны из армии возвращаются не просто военными, они имели специальность и до войны. В этом плане дальнейшее трудоустройство должно было бы облегчаться, однако сами военные в опросе указывают, что не все из них готовы возвращаться на прежнее место работы. 24,4% опрошенных хотят получить новое образование или получить переквалификацию, и 20,4% — получить помощь по трудоустройству после демобилизации.

При этом, 28% ветеранов, которые сейчас не задействованы на фронте, являются безработными.

Для сравнения, в США 19 млн ветеранов. При этом безработица среди ветеранов составляет 4,4%, что ниже, чем среди гражданских, ведь таких 5,3% без работы.

Без идеализации и обесценивания: подходы работодателей при трудоустройстве ветеранов

Сейчас Украинский ветеранский фонд готовит к публикации результаты большого опроса работодателей и самих ветеранов относительно будущего взаимодействия при трудоустройстве. Некоторые наработки и слабые места можно подсветить уже. Так с чем же столкнется работодатель и что придется менять?

Проблемы со здоровьем — ветераны чаще могут нуждаться в диспансеризации и реабилитации в связи с травмами. Работодатель должен быть готовым к тому, что работнику может потребоваться чаще отпуск.

Завышенные ожидания — есть момент с крайностями при оценке ветеранов. К примеру, сейчас часто говорится о выходе софтскилов ветеранов на передний план: умение работать в команде, дисциплинированность, ответственность, стрессоустойчивость. Это якобы будут «идеальные бойцы экономического фронта». Будем откровенны, во-первых, людей за софтскилы не нанимают. Да, это хорошие черты работника, но для компании часто важнее именно хард-скиллы. Базовые профессиональные навыки потребуют дополнительного обучения, курсов, менторства, ведь человек на фронте не выветривается как специалист, однако определенный период после возвращения в гражданскую работу может испытывать трудности с настройкой на новые процессы. В дообучении и адаптации будут нуждаться все.

Особый график работы. Плавающие рабочие часы могут быть хорошим выходом для бойцов, получивших многочисленные контузии. Многие военные отмечают, что им сложнее после акубаротравм концентрироваться в первой половине дня, однако ближе к вечеру или даже ночным часам работоспособность значительно повышается.

Поскольку война продолжается, мобилизация продолжается, с трудового рынка вымывается все больше кадров. Сколько продлится переток рабочей силы в ряды ВСУ — пока спрогнозировать сложно. Однако с уверенностью можно утверждать, что существенного пополнения рабочей силы в ближайшее время не будет. Едва ли не впервые в истории работодателям придется вкладывать в своих сотрудников ресурсы. Много. Это все для того, чтобы перейти наконец от экстенсивного использования наемного труда по советскому типу, когда брали количеством, а не качеством.

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