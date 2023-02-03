Неожиданности рынка недвижимости. К чему готовиться на «после войны» 3 февраля, 13:29

Несколько неожиданных для меня трендов рынка недвижимости

Для украинцев рынок недвижимости всегда был важен.

Во-первых, своя квартира или дом — это закрытие постсоветского гештальта — «нужно иметь свой угол!».

Во-вторых, это средство сбережения. После банкопада квадратные метры стали средством сбережения и даже инвестиций.

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В-третьих, по оценкам аналитиков, украинский рынок далек от насыщения, если сравнивать с европейскими стандартами квадратных метров на душу населения, потенциал роста около 50%.

Так вот. С момента масштабного вторжения прошел почти год и было интересно, как изменилось отношение к недвижимости, есть ли обвал цен.

Оказалось, что обвала цен практически нет (я говорю о центральной и западной Украине)

Покупателей в несколько раз больше продавцов. Правда, покупатели — это спекулянты — те, кто хочет купить с дисконтом 30−50%. Продавцы к таким дисконтам совсем не готовы.

По «бросовой» цене продают недвижимость те, кто решил покинуть Украину

Это не значит, что не было сделок по «бросовой» цене. Это значит, что такая цена скорее исключение, чем правило. И продают так те, кто однозначно решил покинуть Украину. Другие же — ждут, и не готовы сбавлять цену.

Причина банальная — покупали за свои. Квартиры = сбережения, но народ не готов сбрасывать их. К тому же такое отношение к недвижимости — признак уверенности в нашей победе и ожидание дальнейшего роста цены.

Что касается послевоенного рынка, то здесь ожидания еще более оптимистичные. Почему?

1. Завершение войны приведет к возвращению большого количества украинцев. Спрос на недвижимость возобновится и будет расти.

2. Правительство запускает ряд ипотечных программ с низкими кредитами (это может вообще подорвать недофинансированный рынок).

3. Стоимость стройматериалов в гривне уже выросла вдвое.

На рынке уже наблюдается дефицит по причине разрушения мощностей производства стройматериалов. А проекты восстановления инфраструктуры увеличат спрос в разы, поэтому и цены.

4. Это приведет к росту и первичного рынка, и вторичного.

5. Если добавить сюда миллиарды долларов, которые зайдут в Украину на восстановление, они так же станут дополнительным драйвером роста цен. И не только из-за роста спроса на стройматериалы.

Многие подрядчики будут украинскими, и прибыль от проектов, традиционно, будет частично реинвестирована в рынок недвижимости, повышая спрос.

Поэтому я с удивлением для себя услышал неожиданный прогноз по поводу будущего рынка недвижимости. Которому вполне можно доверять.

Но для начала нам нужно победить!

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