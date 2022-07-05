Вопрос на «миллион»: когда все закончится? 5 июля, 17:13 Эксклюзив НВ

Конца пока не видно, как минимум, в ближайшие месяцы. А вообще-то — это вопрос даже не на миллион, а на много-много миллиардов

Я уже кратко писал о потерях финансовых рынков в первом полугодии, но, как выяснилось, эта тема заинтересовала многих людей, поэтому решил продолжить более подробно и популярно, и не только для тех, кто уже инвестирует в международные рынки капитала.

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Что же произошло? Для американских рынков акций первое полугодие стало хуже многих десятилетий, а для некоторых из них — и за всю историю существования. Падение составило от 15% до 30%, а это триллионы долларов утраченных инвестиций. Если сосчитать реальную величину падения, с поправкой на инфляцию, то согласно анализу Bank of America, для рынка акций оно может стать худшим с 1872 года, превзойдя шоковые падения Великой депрессии, обеих мировых войн, Великой инфляции 1965−82 годов и Великой рецессии 2008 года.

К сожалению, падение не ограничилось рынком акций. Облигации, которые исторически считались надежной инвестицией и хорошим противовесом для акций и часто используются для балансировки инвестиционного портфеля, существует даже правило. «60/40», что определяет оптимальное соотношение акций и облигаций в портфеле — также рекордно обесценились в течение первых шести месяцев года. А по данным того же Bank of America, рынок государственных облигаций вообще переживает худшие времена с 1865 года, когда кончилась Гражданская война в США. Дальше — больше… Анализ Deutsche Bank демонстрирует, что из 43 самых популярных в мире классов финансовых активов, к которым относятся крупнейшие рынки акций, облигаций, сырья и драгоценных металлов, только три закончили первое полугодие ростом. Это нефть марок Brent и WTI и CRB Index, являющаяся индексом сырьевых рынков. 40 других теряли стоимость и по разным оценкам общие потери превысили $30 трлн.

Почему так произошло?

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