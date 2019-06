Рынки и торжество позитива Сегодня, 10:25 Цей матеріал також доступний українською

В кои-то веки инвесторы перестали волноваться по поводу мелочей, происходящих в Украине, и теперь закрывают глаза даже на большие проблемы

Рынки США на текущей неделе воспрянули и принялись энергично догонять самих себя, отрастая после коррекции. Не остановило их даже сообщение о том, что, наконец-то, вслух заговорили о необходимости раскуркулить крупнейших гигантов новой экономики, таких как Google, Facebook или Apple. Они могут стать жертвой общественной необходимости, требующей справедливости на фоне растущего неравенства, порожденного успехом IТ-компаний. С одной стороны, они заслужили это своим умом, с другой стороны — неравенство, которое они порождают, приводит к череде успехов популистов, Brexit и желтым жилетам. Так что крупнейшие компании могут повторить путь Рокфеллера 100-летней давности, когда антитрестовым законодательством исправили дисбалансы. Между плохим вариантом и очень плохим рациональный Запад всегда выбирал плохой вариант. И может это произойдет не завтра, но новым монополиям трудно будет избежать своей судьбы. Впрочем, даже испугавшись таких новостей, которые в основном ударили по акциям непосредственных виновников торжества, рынки активно побежали вверх, услышав в словах главы ФРС готовность печатать деньги с удвоенной силой и снижать ставку. Все последнее десятилетие рынки живут этими новостями и раздуваются на дешевых деньгах.

Неудивительно, что и сейчас мы увидели ралли. В итоге, утро пятницы индекс S&P500 начнет на отметке в 2843 пункта. Жадность продолжает рулить, тем более, деньги печатают не от плохой жизни, а от низкой инфляции, которую десятилетие разбрасывания денег с вертолета пока не раскрутило. Более того, продолжается рост ВВП и снижение безработицы. И теперь в США количество безработных не только рекордно низкое, но и уже равно количеству открытых вакансий. Что, по идее, могло бы реализовать мечту коммунистов и Батьки о всеобщей занятости. По крайней мере, это касается тех, кто ищет работу, ведь есть целые династии, которые поколение за поколением живут только на пособие. С другой стороны — вместо того, чтобы останавливать поток мигрантов в такой ситуации Трампу следовало бы стимулировать их приезд, в том числе завозя самолетами, пароходами и траками, как делают сейчас поляки с украинцами, ведь возможный недостаток рабочей силы уже в ближайшее время может привести к скачку той самой инфляции. Но об этом все подумают даже не завтра, а послезавтра. А пока праздник продолжается. Даже на фоне плохих экономических цифр в Европе, где, например, в Германии падает промышленное производство (само сочетание Германии и падения производства уже может нарушить неустойчивую психику).

Праздничное настроение пришло и на украинский рынок еврооблигаций. Тоже ралли, тоже сплошные покупки. В кои-то веки инвесторы перестали волноваться по поводу мелочей, происходящих в Украине, и теперь закрывают глаза даже на большие проблемы. Доходность самой длинной украинской суверенной бумаги Украина-32 опустилась уже до уровня в 8,3%-8,4% и не исключено, что Минфин может воспользоваться ситуацией и выйти на рынок. Тем более, не исключено, что с МВФ могут возникнуть дополнительные проблемы. Непредсказуемый украинский Конституционный суд назначил слушания по указу президента о роспуске парламента на 11 июня. И теперь во всех кафешках вокруг Печерских холмов люди шепчутся на тему вероятности того, что указ таки признают незаконным, склоняясь к мысли, что пока поведение судей указывает на то, что они готовы пойти на такое решение. Правда, тут же оставляют вероятность того, что судьи просто повышают ставки, открывая аукцион, который, правда, пройдет не через систему Прозорро.

Проблема в том, что если верховенство права восторжествует (мало кто сомневается, что указ нарушает закон), то это означает полную неразбериху во взаимоотношениях с МВФ. Ведь Фонд обещал вернуться уже после выборов, когда сформируют правительство, чтобы начать новую длительную программу. А если выборы пройдут по графику, то новое правительство вряд ли появится раньше декабря. А значит, с одной стороны, Фонд не сможет приступить к переговорам с этим самым правительством раньше новогодних праздников, когда мало кто вообще настроен на переговоры, а с другой стороны — в перечень требований точно войдет и бюджет 2020 года. И все бы хорошо, но деньги МВФ Украине нужны до декабря, чтобы закрыть дыру, которая там появляется, размером в $3 млрд. И тогда надо возвращаться к плану «А» и продолжать текущую программу, а значит, проводить уже через текущий парламент требуемые изменения, а это выглядит весьма проблематично. Но спекулянтов и инвесторов такие мелочи сейчас мало волнуют. И может так получится, что их хорошее настроение им и поможет. Ведь закрыв глаза на проблему, они частично решат саму проблему, позволив правительству получить деньги и без МВФ.

По гривневым ОВГЗ мы увидели второй подряд скучный аукцион, на который мало кто из иностранцев решился прийти. В то же время, есть ощущения, что испуг уже прошел. Благо, в очередной раз инвесторы услышали, теперь уже лично от президента, то, что они хотели услышать по теме ПриватБанка. А еще и Нацбанк оставил ставку без изменения, сохранив уровень в 17,5%, в том числе из-за растущих рисков, отдельно не забыв упомянуть риски судебной системы, которые перекрывают резкое удешевление лука и капусты. Поэтому не исключено, что и на внутреннем рынке мы в ближайшем будущем увидим большой аукцион, который благостно повлияет не только на бюджет, но и на курс гривни. Национальная валюта чуть укрепилась на этой неделе, отбившись от уровня в 27,0 и не поддавшись панике, списав свою собственную слабость на ранний старт сезонности. Торжество жадности на мировых рынках помогает. Главное, успеть вовремя уехать с этой вечеринки, пока соседи не вызовут копов.

