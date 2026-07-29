Последствия «подвига Зеленского» в Вашингтоне

● Победа Зеленского в Вашингтоне. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США 28 июля «совершил подвиг», который еще год назад казался невозможным: он убедил Вашингтон в том, что Киев может выиграть войну, — говорится в материале Politico. В отличие от предыдущего визита Зеленского в Белый дом в феврале 2025 года, когда в Овальном кабинете возник спор с Дональдом Трампом, на этот раз президент Украины покинул встречу с президентом США в приподнятом настроении. А завершилась поездка еще одной победой: сенаторы (в присутствии Зеленского) проголосовали за законопроект Линдси Грэма о введении санкций против стран, покупающих российскую нефть.

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Голосование приблизило Конгресс к реализации приоритетной задачи Зеленского и служит очередным сигналом того, что положение Киева улучшается не только на поле боя. Politico отмечает, что ситуация в Вашингтоне изменилась для Украины к лучшему.

Во время визита в Капитолий США украинский лидер подчеркнул, что санкции могут помочь закрепить успехи, достигнутые Силами обороны на фронте, и принудить Путина к мирным переговорам. Эти аргументы начали приносить результаты, поскольку сенаторы от обеих партий поддержали стратегию Зеленского.

Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб (у которых также состоялась отдельная встреча) — последний из которых тоже посетил Капитолий 28 июля, — заявили законодателям, что законодательные решения могут оказать на войну большее влияние, чем любые боевые действия, сообщил сенатор Джим Риш.

● Сенат США согласовал жесткие санкции. Накануне Сенат США провел первое процедурное голосование по законопроекту о введении новых санкций против РФ и Ирана, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. Документ поддержали 86 сенаторов.

Процедурное голосование позволило перейти к обсуждению законопроекта и рассмотрению письменных поправок к нему. По завершении дебатов в Сенате состоится финальное голосование по его принятию. В дальнейшем документ рассмотрит Палата представителей, после чего его должен будет подписать президент США.

● Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вчера приняли участие в церемонии прощания с внезапно скончавшимся американским сенатором Линдси Грэмом в Вашингтоне. Перед началом церемонии Зеленский провел краткую беседу с Нетаньяху. О содержании разговора стороны пока не сообщали.

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● Зеленский попросил у Трампа экстренный пакет. Во время встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский попросил его предоставить Украине экстренный «зимний пакет» ракет для систем ПВО Patriot, чтобы отражать российские атаки на украинские энергетические объекты. Об этом президент Украины рассказал в интервью Axios.

По словам президента, к зиме Украина рассчитывает получить 300 ракет — перехватчиков баллистических целей. Трамп пообещал попытаться помочь, но также ясно дал понять, что это сложно из-за потребности в ракетах для войны с Ираном.

● Буданов рассказал о договоренности в Вашингтоне. Руководитель ОП Кирилл Буданов в составе украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским принял участие во встрече с Трампом и американскими коллегами в Белом доме. «Провели содержательный разговор о дипломатических шагах и мерах в сфере безопасности, необходимых для приближения справедливого мира. Вместе с американскими партнерами мы четко понимаем необходимость скорейшего и справедливого завершения войны», — написал он в Telegram.

По словам Буданова, по итогам встречи стороны договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях.

● Посланники Трампа всё же приедут в Украину. После визита Зеленского в США в Киев могут прибыть спецпредставители и посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — для продолжения переговоров. Эту информацию подтвердил сам украинский президент.

Американская MAGA-блогерка Лора Лумер, ссылаясь на источник в Белом доме, заявила, что в ходе встречи стороны договорились о визите Кушнера и Уиткоффа в Киев «в духе дипломатии». По словам ее источника, дата и время визита будут определены в ближайшее время, а «план состоит в том, чтобы привезти их в Киев в течение следующих двух недель».

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● Путин утратил инициативу. Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, что российский диктатор Путин утратил инициативу в войне между двумя странами, а украинские военные технологии изменили динамику на поле боя. «С начала войны, когда Путин говорил, что оккупирует нас за два-три дня, — сейчас мы создаем огромную военно-техническую промышленность. У нас есть 500 компаний с очень мощными технологиями», — заверил глава украинского государства. Он также добавил, что конфликт превратился в гонку инноваций, стратегия постоянно развивается, а такие виды вооружений, как беспилотники, быстро устаревают, если их не адаптировать к новым условиям.

«Мы понимаем, что эта война меняется каждые три-шесть месяцев. Нам нужно менять технологии. Мы должны действовать быстрее Путина, поскольку у Путина больше людей… и мы должны спасать наших людей и использовать больше технологий, чем [их] люди», — сказал Зеленский.

● Рязань запылала. В ночь на 29 июля Силы обороны Украины нанесли удар по российскому Рязанскому НПЗ и месту базирования скоростных катеров Черноморского флота РФ в крымском поселке Межводное. В результате удара по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани возник масштабный пожар. В Генштабе подчеркнули, что этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ с мощностью переработки 17 млн тонн нефти в год.

Также утром появились видео горящего после ударов БПЛА рязанского центра российского маркетплейса Wildberries.

За полторы недели ВСУ вывели из строя восемь складов Wildberries общей площадью около 860 тыс. кв. метров. Это 15,4% всех складских помещений маркетплейса (5,6 млн кв. м), подсчитало российское издание Верстка. Самой большой потерей для компании стал склад в подмосковной Электростали: после атаки 18 июля на объекте выгорело 250 тыс. кв. м. Еще около 170 тыс. кв. м складских площадей подверглись удару беспилотников утром 29 июля в Рязани — логистический центр был полностью охвачен огнем.

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● Российская Пермь подверглась атаке беспилотников: по данным мониторингового Telegram-канала Exilenova+, они поразили нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез. В результате удара загорелась одна из установок предприятия. Позже СБУ подтвердила поражение инфраструктуры этого НПЗ, расположенного на расстоянии более 1500 км от Украины: Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, способное перерабатывать около 13 млн тонн нефти в год.

● Впервые после кейса Белого орла. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Люблин, где встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. По данным канцелярии польского премьера, темой беседы станут итоги визита Зеленского в США, в частности его встречи с президентом Трампом.

Транзитный визит привлек значительное внимание польских СМИ: журналисты отметили, что это первая встреча Зеленского с Туском на территории Польши с тех пор, как между странами вспыхнул конфликт из-за присвоения одному из воинских подразделений имени героев УПА.

● Иран рассматривал возможность удара по одному из черноморских портов Украины в ответ на атаку на иранское судно, однако благодаря интенсивным дипломатическим усилиям ситуацию удалось стабилизировать, пишет NYT со ссылкой на иранских и западных официальных лиц.

И напоследок:

● Драпатый инициировал масштабную проверку. В ВСУ начали проверку укомплектованности воинских частей и справедливости распределения личного состава. Это решение направлено на «более рациональное использование человеческого капитала», пояснили в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе отметили, что проверка охватит бригады, полки и корпуса. В ходе нее оценят фактическое состояние укомплектованности подразделений и эффективность распределения личного состава, а также определят направления для улучшения кадрового обеспечения.

● Вчера в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Виннице, Днепре, Николаеве и других городах активисты снова вышли на протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны — об этом сообщили региональные редакции Суспільного, издание Новини.LIVE и блогер Сергей Стерненко.

Помните о том, что принес вчерашний день, живите настоящим и верьте в будущее — своё и страны.