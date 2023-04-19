О русском языке, российских сериалах и российских книгах. Две проблемы
На днях обнародовали результаты исследования индекса медиаграмотности украинцев
За основу исследователи New Image Marketing Group приняли потребление гражданами Украины контента во время зимнего отключения электричества. Причина известна: регулярные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Вряд ли нужно уточнять, однако подчеркну: речь идет о контенте, который люди в тылу могут просматривать исключительно благодаря людям на фронте — защищающим свою страну и, к сожалению, гибнущим за нее каждый день. Однако в топ-10 по популярности попали российские сериалы.
Двумя неделями ранее эта тема попала в поле зрения медаиконсультанта Алексея Ковжуна. Ведь еще раньше в Facebook появилась множество раз «перепощенная» информация о женщине, которая в бомбоубежище на планшете смотрела закачанный туда ранее российский сериал о бравых ребятах из ФСБ России. Во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы российских обстрелов. Вместе с тем там же, в Facebook, еще одна активная гражданка написала взволнованное сообщение: в бомбоубежище бабушка вслух читает внучке русские советские сказки. Бомбоубежища разные, как и разные очевидцы. Проблема одна: российский контент, от которого не отворачивают даже блекауты и воздушные тревоги.
Господин Ковжун разделил проблему на две. Объяснил: в чтении книг не видит опасности, потому что чтение вслух — не такая привычная практика в публичном пространстве. Чтение глазами даже в людном месте характеризует личное пространство человека с книгой. И вряд ли, увидев томик Достоевского в чьих-то руках, патриотически настроенный украинец станет воспитывать человека, читать лекции или вообще вырывать книгу из рук. Однако российская музыка, а особенно фильмы и сериалы пророссийского (иного там нет и не может быть) содержания триггерят сильнее. Как эксперт предлагает решить проблему? Пользоваться наушниками.
«Потреблять» российское, будь то печатное, хоть песенное, либо снятое, приравнивается к курению
Медиаэксперт Галина Петренко, соорганизатор вышеупомянутого исследования, объясняет: присутствует некий нюанс, что украинцы вроде бы не усматривают в этом опасности и воспринимают это как некую территорию очень спокойных развлечений и не связывают это с войной. И отмечает: это будет проблемой, потому что в 2022 году украинское телевидение перестало снимать сериалы, и в какой-то момент нехватка предложений на украинском языке отразится. При том что 56% респондентов стали чаще смотреть продукт украинского производства, которого очень мало и он, будем откровенны, очень-очень бюджетного качества. А 81% опрошенных полностью отказались от каких-либо медиапродуктов российского производства. Здесь не только музыка, но и каналы, на которых говорят так называемые хорошие россияне.
Парадокс, но правы оба. Ибо российский в публичном и частном пространствах функционирует иначе, чем контент, изготовленный в России. Хоть нынешний, хоть советский. Вот очень простой пример: библиотечные книги. Уже год украинские библиотеки избавляются от российских книг. На то есть специальное распоряжение, однако многие библиотекари начали процесс очистки по собственной инициативе после прилетов российских бомб и ракет. Однако, избавившись от книг Дарии Донцовой, Александры Марининой или разных серий о бандитской и ФСБшной России, библиотеки оставляют на полках российские издания Жоржа Сименона, Жоржа Санда, Александра Дюма или двухтомник «Унесенные ветром».
Список можно продолжить, но суть в другом. Речь идет прежде всего об упомянутой выше нехватке предложений на украинском языке. Российское — токсичное, это уже начали понимать в Европе. Однако французское, немецкое, британское
Российские фильмы и музыка совсем другое. Западная как поп-, так и рок-музыка на самом деле была популярнее российской довольно непродолжительное время. Реально это 1970−1980-е годы, когда самодельные ВИА перепевали The Beatles или Shocking Blue на танцплощадках и ресторанах, тщательно изучив английские слова. А потом — когда диджеи по кругу крутили почти легальный Modern Talking и не слишком долго популярную в массах итальянскую эстраду. Дальше была короткая эра западных клипов по телевидению в поздний прайм. И, наконец, на постсоветском пространстве закрепилась российская музыка. Причина — понятный язык. У нас привыкли подпевать, а это тяжело, потому что английский язык массы не знают.
Та же история и с сериалами. От 2000-х и, к сожалению, до сих пор произведенное в России телевизионное кино гораздо понятнее украинцам даже тогда, когда на всех нас падают российские бомбы. Казалось бы, есть в свободном доступе по вполне приемлемой цене Netfliх. Нюанс состоит в том, что наши люди любят не глазами, а ушами. Когда вместо дубляжа или хотя бы двухголосого звучания — украинские титры, рука сама лезет в поисковую систему искать привычный русский язык. Но даже сериалы, снятые в Украине на русском, все равно созданы на экспорт. Следовательно, исполненные в контексте и координатах русского мира, иначе продукт не продать.
Справедливость требует заметить: громкая музыка в публичном пространстве, пусть она даже сертифицирована как патриотическая и еще в задумке положена на украиноязычный текст, тоже раздражает и вызывает неприятие. Если сериал Поймать Кайдаша запустить в междугородной маршрутке, чтобы ссора Карпа и Мотри слышал весь салон, это тоже неправильно. Здесь господин Ковжун прав, говоря об индивидуальных наушниках, что на Западе практикуется давно. Однако права и госпожа Петренко: наушники не избавят украинца от отравления вредными токсинами от просмотра сериала о подвигах российских силовиков.
Читать по-русски можно. Смотреть западные фильмы и сериалы в русском переводе досадно, потому что нет украинской альтернативы, но в целом безопасно. Но «потреблять» российское, будь то печатное, будь то песенное, либо снятое — равно курению. Пользы никакой, скорее вредная привычка. И также постепенно убивает. Нюанс в том, что сигареты травят организм курильщика и создают дискомфорт тем, кто не курит и у кого аллергия на табачный дым. Привычка потреблять книгу, музыку, фильм, сериал и другой контент от российского автора уже десятый год несет горе и смерть в нашу страну. Так что наушники здесь не спасут.
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