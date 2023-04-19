О русском языке, российских сериалах и российских книгах. Две проблемы 19 апреля, 19:03 NV Премиум

На днях обнародовали результаты исследования индекса медиаграмотности украинцев

За основу исследователи New Image Marketing Group приняли потребление гражданами Украины контента во время зимнего отключения электричества. Причина известна: регулярные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Вряд ли нужно уточнять, однако подчеркну: речь идет о контенте, который люди в тылу могут просматривать исключительно благодаря людям на фронте — защищающим свою страну и, к сожалению, гибнущим за нее каждый день. Однако в топ-10 по популярности попали российские сериалы.

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Двумя неделями ранее эта тема попала в поле зрения медаиконсультанта Алексея Ковжуна. Ведь еще раньше в Facebook появилась множество раз «перепощенная» информация о женщине, которая в бомбоубежище на планшете смотрела закачанный туда ранее российский сериал о бравых ребятах из ФСБ России. Во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы российских обстрелов. Вместе с тем там же, в Facebook, еще одна активная гражданка написала взволнованное сообщение: в бомбоубежище бабушка вслух читает внучке русские советские сказки. Бомбоубежища разные, как и разные очевидцы. Проблема одна: российский контент, от которого не отворачивают даже блекауты и воздушные тревоги.

Господин Ковжун разделил проблему на две. Объяснил: в чтении книг не видит опасности, потому что чтение вслух — не такая привычная практика в публичном пространстве. Чтение глазами даже в людном месте характеризует личное пространство человека с книгой. И вряд ли, увидев томик Достоевского в чьих-то руках, патриотически настроенный украинец станет воспитывать человека, читать лекции или вообще вырывать книгу из рук. Однако российская музыка, а особенно фильмы и сериалы пророссийского (иного там нет и не может быть) содержания триггерят сильнее. Как эксперт предлагает решить проблему? Пользоваться наушниками.

«Потреблять» российское, будь то печатное, хоть песенное, либо снятое, приравнивается к курению

Медиаэксперт Галина Петренко, соорганизатор вышеупомянутого исследования, объясняет: присутствует некий нюанс, что украинцы вроде бы не усматривают в этом опасности и воспринимают это как некую территорию очень спокойных развлечений и не связывают это с войной. И отмечает: это будет проблемой, потому что в 2022 году украинское телевидение перестало снимать сериалы, и в какой-то момент нехватка предложений на украинском языке отразится. При том что 56% респондентов стали чаще смотреть продукт украинского производства, которого очень мало и он, будем откровенны, очень-очень бюджетного качества. А 81% опрошенных полностью отказались от каких-либо медиапродуктов российского производства. Здесь не только музыка, но и каналы, на которых говорят так называемые хорошие россияне.

Парадокс, но правы оба. Ибо российский в публичном и частном пространствах функционирует иначе, чем контент, изготовленный в России. Хоть нынешний, хоть советский. Вот очень простой пример: библиотечные книги. Уже год украинские библиотеки избавляются от российских книг. На то есть специальное распоряжение, однако многие библиотекари начали процесс очистки по собственной инициативе после прилетов российских бомб и ракет. Однако, избавившись от книг Дарии Донцовой, Александры Марининой или разных серий о бандитской и ФСБшной России, библиотеки оставляют на полках российские издания Жоржа Сименона, Жоржа Санда, Александра Дюма или двухтомник «Унесенные ветром».

Список можно продолжить, но суть в другом. Речь идет прежде всего об упомянутой выше нехватке предложений на украинском языке. Российское — токсичное, это уже начали понимать в Европе. Однако французское, немецкое, британское и т. п. — нет. Украинские читатели не виноваты в том, что предложений русских переводов было и значительно больше, чем украинских. Поэтому, читая европейскую, американскую или азиатскую литературу в русском переводе, вы никоим образом не попадете под влияние враждебной пропаганды. Разве что переводчики «из-за поребрика» что-нибудь эдакое допишут или приврут.

Российские фильмы и музыка совсем другое. Западная как поп-, так и рок-музыка на самом деле была популярнее российской довольно непродолжительное время. Реально это 1970−1980-е годы, когда самодельные ВИА перепевали The Beatles или Shocking Blue на танцплощадках и ресторанах, тщательно изучив английские слова. А потом — когда диджеи по кругу крутили почти легальный Modern Talking и не слишком долго популярную в массах итальянскую эстраду. Дальше была короткая эра западных клипов по телевидению в поздний прайм. И, наконец, на постсоветском пространстве закрепилась российская музыка. Причина — понятный язык. У нас привыкли подпевать, а это тяжело, потому что английский язык массы не знают.

Та же история и с сериалами. От 2000-х и, к сожалению, до сих пор произведенное в России телевизионное кино гораздо понятнее украинцам даже тогда, когда на всех нас падают российские бомбы. Казалось бы, есть в свободном доступе по вполне приемлемой цене Netfliх. Нюанс состоит в том, что наши люди любят не глазами, а ушами. Когда вместо дубляжа или хотя бы двухголосого звучания — украинские титры, рука сама лезет в поисковую систему искать привычный русский язык. Но даже сериалы, снятые в Украине на русском, все равно созданы на экспорт. Следовательно, исполненные в контексте и координатах русского мира, иначе продукт не продать.

Справедливость требует заметить: громкая музыка в публичном пространстве, пусть она даже сертифицирована как патриотическая и еще в задумке положена на украиноязычный текст, тоже раздражает и вызывает неприятие. Если сериал Поймать Кайдаша запустить в междугородной маршрутке, чтобы ссора Карпа и Мотри слышал весь салон, это тоже неправильно. Здесь господин Ковжун прав, говоря об индивидуальных наушниках, что на Западе практикуется давно. Однако права и госпожа Петренко: наушники не избавят украинца от отравления вредными токсинами от просмотра сериала о подвигах российских силовиков.

Читать по-русски можно. Смотреть западные фильмы и сериалы в русском переводе досадно, потому что нет украинской альтернативы, но в целом безопасно. Но «потреблять» российское, будь то печатное, будь то песенное, либо снятое — равно курению. Пользы никакой, скорее вредная привычка. И также постепенно убивает. Нюанс в том, что сигареты травят организм курильщика и создают дискомфорт тем, кто не курит и у кого аллергия на табачный дым. Привычка потреблять книгу, музыку, фильм, сериал и другой контент от российского автора уже десятый год несет горе и смерть в нашу страну. Так что наушники здесь не спасут.

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