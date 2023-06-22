Русская книга или русский язык: от чего украинцам больше угроз 22 июня, 20:13

Неделя началась с очередного спора на внутреннем культурном фронте

Неравнодушные к культурному развитию граждане 19 июня начали в соцсетях флэшмоб, требуя от президента Украины подписать закон 2309-ІХ о запрете ввоза и распространения в Украине российских книг. Здесь перекрестились сразу три дорожки. Первая — закон приняли парламентским большинством ровно год назад, но глава государства с тех пор ни не подписал его, ни не наложил вето. Трудно вспомнить подобный прецедент за все время независимости. Вторая — петиция с требованием подписать закон, а по сути, хотя бы обратить на него внимание именно сейчас набрала соответствующее количество голосов. Третья — отличный повод поговорить об этом: Книжный Арсенал, который стартует на этой неделе после годичного перерыва.

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Остановившись на этом перекрестке, Владимир Зеленский подумал и 20 июня ответил на своем официальном сайте: этот закон как-то усложняет нам отношения с ЕС. Заложенные в нем нормы относительно ввоза и распространения издательской продукции, выпущенной в свет на русском языке, будут иметь признаки несоответствия ч. 3 ст. 10 и ч. 2 ст. 24 Конституции Украины. Если коротко: речь о нарушении прав национальных меньшинств. Поэтому ветировать закон рекомендуют главе государства Минюст и МИД. Не только книжное, но и в целом активное культурное сообщество весь день 21 июня было не на шутку взволновано. Возмущенные спикеры комментировали это в диапазоне от растерянности до разгневанности. А 22 июня, в день старта Книжного Арсенала, президент вдруг закон подписал.

Неравнодушные радуются победе и подают результат как следствие давления общественности. Но ощущение растерянности осталось. Потому что причину затягивания и в конце концов отказа подписывать глава государства объяснил. Еще и со ссылкой на уважаемые украинские и европейские государственные учреждения. Резкую — буквально за двадцать четыре часа! — смену мнения президент не объяснил никак. В результате до сих пор не ясно и вряд ли скоро прояснится, ввоз каких именно книг подпадает под запрет и что следует считать российской книгой.

Стоит наконец признать корень проблемы

В этом контексте почти незаметным получился скандальчик, героем которого против собственной воли стал действующий директор Одесской киностудии Андрей Осипов. В конце прошлой недели он выложил на своей странице в Facebook невинное на первый взгляд фото: себя с книжкой. Дьявол оказался в деталях — это новый роман Бориса Акунина. Нарвавшись на сетевую критику, господин Осипов убрал сообщение и на этом все.

Однако часть критиков заинтересовали не читательские вкусы человека, потому что, как бы то ни было, это дело индивидуальное. Лучше иметь вкусы, чем их не иметь. Вопросы возникли к самой книге: где и как ее купили в Украине, ведь от российской продукции независимо от подписания/не подписания закона продавцы сами избавляются. Разве здесь речь о контрабандном товаре, своеобразном книжном бутлегерстве. И тут оказалось: книжка-то напечатана в Казахстане! А о запрете ввоза книг из Казахстана, Литвы или Молдовы никто нигде не говорил.

Литва упомянута недаром. В Киеве на книжном рынке, возле метро Почайна, запросто купить полное собрание сочинений королевы мирового детектива, британского автора Агаты Кристи. И хотя ее уже не первый год активно и системно издают в Украине на украинском, на русском языке ее детективы тоже хочет читать, на секундочку, 50 (!) тысяч человек. Именно такие тиражи указаны в выходных данных. А в их реальности нет сомнений, потому что издательство работает по-белому. Иначе не может, ведь — как указано там же, — официально зарегистрировано в литовском Каунасе. К слову, украинские тиражи Кристи, качественно переведенные и изданные, остаются на уровне 3−5 тысяч копий. Примерно такая же пропорция — с романами одного из ведущих в настоящее время французских авторов триллеров, Жана-Кристофа Гранже. Русские версии напечатаны в Кишиневе и заходят к нам из Молдовы. Не менее дружественной страны, чем Литва.

Примеров можно найти больше. Но все сводится к одному: книги, напечатанные на русском языке в Казахстане, Литве и Молдове, формально не считаются российской продукцией. А значит, под запрет не подпадают. Пусть отношение к Борису Акунину у прогрессивного украинского культурного сообщества изменилось в другую, значительно более критическую сторону. Пусть он не этнический русский, а сын грузина и еврейки, живущей сейчас в Лондоне. Все равно он считается российским автором, проводником хорошего варианта имперской политики, талантливым мифотворцом. Но издавать его романы в Казахстане и ввозить в Украину из этой страны не запрещено…

Если расширить тему, имеем похожий и свежий прецедент. Государственное агентство Украины по вопросам искусств, которое подчинено Минкульту, заморочилось тем, что официально разрешило публичное исполнение песен российского рокера Виктора Цоя. Тому предшествовал недавний скандал: во Львове произошел скандал, когда молодой человек на улице исполнял песни Цоя и нахамил нардепу Наталье Пипе, которая сделала ему замечание. Юношу привлекли за мелкое хулиганство, и вот теперь Минкульт поставил точку — никаких нарушений с его стороны. Подтекст читается такой — Наталья Пипа должна была бы извиниться за наезды.

Согласно упомянутому заключению, трагически погибший тридцать три года назад Виктор Цой не российский, а еще советский гражданин. Так что угрозы нашей национальной безопасности не представляет. Если так, подобный подход можно теоретически применить к другому поэту — Александру Пушкину. Он тоже не был советским гражданином, зато писал добрые сказки, на которых вырастало не одно поколение, в том числе, украинских детей. Поэтому ставьте обратно памятники, возвращайте названия улиц и скверов. Добавьте сюда же Достоевского, Толстого, Тургенева и других, кто не имеет к нынешней РФ никакой принадлежности.

Во всей этой борьбе за или против Цоя, которая со стороны в воюющей стране выглядит довольно смешной и лишенной смысла, есть немало общего с упомянутым выше книжным делом. До сих пор уличные музыканты ради эксперимента не спели песни Цоя в украинских переводах. А издатели — не пытались и не пытаются издавать Акунина в Украине на украинском.

Конечно, речь здесь идет не только о мертвом музыканте и живом писателе. Возникает вопрос, что в приоритете: закрыть доступ к российской культуре во всех ее проявлениях, чтобы наконец выйти из одного культурного контекста с агрессором — или все же бороться не с культурным, а языковым влиянием. Ведь носитель и ретранслятор определенного — в нашем случае русского, — языка не всегда представляет российскую культуру. И вообще в основном далек от каких-либо культурных контекстов.

Следует определиться, что раздражает больше: изданный в Казахстане на русском и свободно купленный в Украине роман Бориса Акунина — или вообще свободное, беспрепятственное звучание русского языка на улицах того же Львова. Не только в виде песен не запрещенного Виктора Цоя, но и вообще на всех уровнях. Теоретически можно вписать Акунина и других декларативных российских либералов в черные списки и тем самым усложнить завоз их изданных в Казахстане книг. Но вряд ли такой номер пройдет с русскими версиями Агаты Кристи, изданными в Литве.

Стоит наконец признать корень проблемы. Неравнодушные украинцы выступают не за запрет книг и другой печатной продукции из России и Беларуси, а за постепенное уменьшение влияния русского языка и русскоязычного контента на широкие украинские массы. Не важно при этом, где производится русскоязычный контент. И если запретить книги, фильмы и песни из России реально, как доказал своей подписью президент Украины, то запретить читать, петь, говорить и думать на языке агрессора сложно, если вообще возможно. Впрочем, стремиться к невозможному — одна из черт украинского характера.

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