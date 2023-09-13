Траектория отталкивания. О русской культуре и не только 13 сентября, 20:13 NV Премиум

Разве может культурная сцена России быть настолько безголосой или такой же империалистической в своем представлении о мире, как и ее государство?

Впервые напечатано в журнале NV за август 2023 года. Републикация запрещена

Противостояние между украинцами и россиянами в сфере культуры продолжается с первых минут вторжения 2022 года. Украинские практики и институты культуры объединились утром 24 февраля и направили первые призывы международному сообществу, описывая российскую агрессию. В тот день как раз стартовала Вильнюсская книжная ярмарка. Литовские коллеги начали церемонию открытия с обнародования наших свидетельств и протеста против войны. Уже тогда в Украине ждали какой-либо реакции и со стороны российского культурного сообщества: выступлений в международной прессе, акций солидарности с Украиной — хоть и символические, ведь эти шаги были очень нужны. Но россияне замерли и промолчали.

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Украинцев это удивляло и в то же время не удивляло. В те дни я много раз вспоминала музыкальный клип Вахтанга Кикабидзе, который впервые увидела после войны России против Грузии. Это песня, написанная в традициях советской эстрадной музыки, а видео начинается с архивных кадров счастливого дружеского визита российских поэтов-шестидесятников в Грузию: четко видна подпись «Евтушенко», прекрасными голосами, на русском языке здесь читают вдохновенные стихи о Грузии, смеются, танцуют, обнимаются. Атмосфера счастливого единения. Но сцены сменяются узнаваемыми кадрами российского вторжения 2008 года. В припеве Кикабидзе поет: «Ведать вы не ведали, знали вы едва ли. Вы меня не предали — разочаровали». Поэтому — нет, молчание россиян не удивляло, потому что мы слышали его много раз. Однако где-то глубоко в сознании все равно пульсировала не столько мысль, сколько ощущение: «Не может быть!». Разочарование смешивалось с глубоким удивлением: разве может культурная сцена всей страны быть настолько безголосой или такой же империалистической в своем представлении о мире, как и ее государство?

Важнейшая задача российского интеллектуала — переосмыслить свою страну

Такое поведение российских интеллектуалов определило отношение со стороны их украинских визави. Невозможно находиться рядом с людьми, которые не выполняют свою важнейшую функцию, пожалуй, в самый драматичный момент собственной истории. Поэтому украинцы последовательно отказывались от соучастия в международных культурных событиях рядом с россиянами и призывали к этому международные культурные институты.

Впрочем, без ответа остался вопрос, что именно должны были бы делать российские деятели культуры и что сделало бы российскую культурную сцену реальным собеседником? Здесь уместно определить для себя, какова роль культуры в кризисные времена, а значит, и практиков культуры, причем больше всего тех, кого мы обычно называем интеллектуалами. Весьма важная функция культуры — осмысливать действительность и ситуацию человека в этой действительности. Что с нами происходит, о чем свидетельствует этот опыт, как жить вместе, каково наше будущее — все это основные вопросы культуры. А интеллектуал, по одному из известных определений, — человек, имеющий мандат от общества вмешиваться не в свои дела. То есть комментировать действительность, высказываться и занимать позицию, указывать на несправедливость. Выполняют ли российские интеллектуалы такую свою функцию? Очевидно, нет. Но как они могли бы ее выполнить?

Важнейшая задача российского интеллектуала в наше время — переосмыслить свою страну в таких терминах и границах, которые бы позволили ей быть мирным, не хищническим государством, не угрожающим соседям. То есть внутренне деимпериализовать ее. Именно логика имперского существования, когда доминирование и расширение являются постоянным и желательным состоянием целой страны, делает Россию кровавым хищником. Но изменить эту логику могут только ее собственные граждане изнутри, предложив новую концепцию государственности.

Похожую задачу во второй половине ХХ в. выполнили польские интеллектуалы из круга Ежи Гедройца в отношении польской государственной идентичности. Это чрезвычайно сложная задача, требующая пересмотра основ российского мифа создания. Для ее выполнения необходимо сделать глубокий исторический самоанализ и представить Россию, которая не является прямым наследником Киева. Надо признать наследие Золотой Орды и пересмотреть пропорцию вовлечения в свой национальный миф средневекового русского наследия. Надо понять, какова роль колонизации Сибири и — соответственно — колонизированных народов. И много таких похожих «надо».

Последний раз столь масштабный интеллектуальный процесс в отношении России происходил, пожалуй, в XVIII в., и сомнения в способности современного российского интеллектуала справиться с этим только возрастают. Впрочем, надежда, как говорится, теплится до последнего. Между тем любой, кто поддерживает предыдущий статус-кво — Россия как она себя представляла до сих пор, сознательно или не сознательно продолжает именно хищническую версию российского государства.

Без этой работы невозможно ни завершить противостояние между украинской и российской культурными сценами, ни — россиянам — избавиться от бремени соучастника. В то же время в Украине продолжается эмансипация от российского государственного проекта, и российская культурная сцена здесь может либо помогать, либо быть препятствием. В любом случае разочарование российскими интеллектуалами углубило противостояние, а значит, усилило отталкивание культур. Мы как раз на этой траектории. И это замечательно.

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