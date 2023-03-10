Конец бесславных ублюдков Пригожина 10 марта, 19:05

Чем жила страна 10 марта 2023 года

● Конец бесславных ублюдков Пригожина. Украинские военные уничтожили большую часть наемников ПВК Вагнера в районе Бахмута, сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый. По его словам, из перехватов и обращений главаря группы Вагнера Евгения Пригожина виден его конфликт с командованием РФ и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. «У него есть желание сохранить военно-политическую субъектность, но ему помешало мастерство ВСУ, которые почти уничтожили группировку Вагнера, они понесли значительные потери. Большая часть полегла под Бахмутом. Их бесславная история в средней перспективе окончена», — сказал Череватый.

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Накануне Череватый сообщал, что в боях за Бахмут российские оккупационные войска потеряли десятки тысяч солдат.

● Самые горячие места. Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили 102 атаки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, где российские оккупанты сосредоточили основные усилия. Об этом сообщил по состоянию на утро Генштаб ВСУ. Российские оккупационные войска не оставляют попыток окружить Бахмут.

● Российские войска концентрируют и усиливают наступательные усилия на северо-западе от Бахмута, в то время как истощенные силы ПВК Вагнера, вероятно, взяли тактическую паузу, не решаясь штурмовать центр города после захвата его восточных районов. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 9 марта.

● «Если коротко подытожить обнародованные сводки, то: ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону наших войск», — написала в ТГ Анна Маляр, заместитель министра обороны. По ее словам, ВСУ делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы.

● Сейчас наступления окупантов на Угледар (юго-западнее Донецка) не будет, поскольку российские военные понесли значительные потери, убежден Алексей Дмитрашковский, руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления. По его словам, в последнее время россияне снизили активность на Донецком направлении, но ситуация остается сложной. На Запорожском направлении украинские подразделения уничтожают склады, скопления личного состава и техники, не позволяя оккупантам продвигаться.

● Минус 870 оккупантов и 7 танков. За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 870 российских оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ. С начала полномасштабного вторжения утраты РФ составляют 156 990 военных.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3448 (+7), боевых бронированных машин — 6742 (+6), артсистем — 2475 (+10), РСЗО — 491 (+3), средств ПВО — 256 (+2), самолетов — 304 (+1), вертолетов — 289 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2107 (+9) и многое другое.

● Треть киевлян — без отопления. По состоянию на утро 10 марта в Киеве без отопления остаются 30% потребителей, это последствия вчерашней массированной ракетной атаки РФ на Украину.

● Критически низкие запасы. Запасы многих видов ракетных вооружений в РФ «критически низкие». Об этом заявил Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны. «Калибров у них осталось 7% от количества, которое было в начале полномасштабной агрессии. Не могут они наверстать даже путем производства тех затрат», — добавил он.

В то же время, Юсов отметил, что Россия пытается использовать все подходы, чтобы обойти санкции, в частности контрабанду, «серые» схемы поставки необходимых составляющих для вооружения. Он также добавил, что враг месяц накапливал ресурсы, чтобы нанести 9 марта свой массированный удар.

Похожие мнения у британцев:

● Интервалы между массированными ударами РФ по Украине увеличились, поскольку стране-террористу не хватает ракет, говорится в сводке британской разведки. Во время атаки 9 марта РФ нанесла не менее 80 ударов ракетами дальнего радиуса действия по критически важной инфраструктуре Украины. При этом враг применил крылатые ракеты, ракеты ПВО класса земля-земля, иранские беспилотники, а также очень большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования. Британцы подчеркнули, что это была первая большая волна ракетных ударов с 16 февраля и, вероятно, одна из самых больших с декабря 2022 года.

● Patriot уже в Украине? Украина, вероятно, получила одну из двух систем Patriot, обещавших предоставить США и Германия, сообщила газета Financial Times. Правда, его еще не ввели в эксплуатацию. Также ожидается поставка нескольких пусковых установок Patriot из Нидерландов.

● Сунак и Макрон спешат на помощь. Сегодня Великобритания и Франция должны договориться о разработке высокоточного ударного оружия. «Ожидается, что сегодня Риши Сунак и Эммануэль Макрон [на саммите Британия-Франция ] подпишут соглашение о сотрудничестве Великобритании и Франции в разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской агрессией», — сообщил об этом Sky News. Кроме договоренностей по оружию, два лидера также намерены договориться о более тесном сотрудничестве по обучению украинских морских пехотинцев и поставке оружия Киеву.

По словам Сунака, Запад столкнулся с «беспрецедентными угрозами», а он и Макрон хотели «укрепить» НАТО, чтобы оборонный альянс был «готов принять вызовы будущего».

● Китайцы поставляют военное оборудование в РФ. В течение первого года полномасштабного вторжения в РФ китайские госфирмы продолжали продавать оборудование российским оборонным подсанкционным компаниям. Об этом сообщила CNN со ссылкой на анализ таможенной документации, которая доказывает, «что ключевые компании в огромных военно-промышленных комплексах обеих стран продолжают свои многолетние отношения, несмотря на ужас, который Москва развязала в Европе». Речь идет о поставках россиянам деталей для вертолетов и беспилотников.

Военные и эксперты безопасности объяснили СNN, что хотя в целом отправленные китайской фирмой в Россию детали «являются достаточно базовым оборудованием» для российской авиации и могли быть частью более ранних контрактов, такие хорошо отлаженные сети «могут быть использованы, если Пекин предоставит прямую летальную поддержку военным усилиям Кремля».

● Соединенные Штаты вместе с союзниками заблокировали или конфисковали более $58 млрд активов, принадлежащих или контролируемых гражданами РФ. Это касается россиян, попавших под санкции. Соответствующая информация появилась на сайте Минфина США.

● В поисках денег. По состоянию на март-2023 ЕС заморозил активы россиян всего на 20,9 млрд евро, несмотря на 10 пакетов санкций. В октябре 2022 года ЕС сообщил, что было заморожено около 17,4 млрд евро, написало агентство Bloomberg.

Только по официальной статистике, в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций РФ в ЕС оценивался в 136 млрд евро. То есть минимум 115 млрд евро российских активов все еще не попали в поле зрения соответствующих органов Евросоюза.

● США поддерживают расследование агрессии РФ в Украине в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге, сообщил Нед Прайс, официальный представитель Госдепа.

Незадолго до этого The New York Times сообщила, что Пентагон блокирует отсылку материалов в МУС из-за опасений создания прецедента для дальнейшего привлечения к ответственности американских военных. Ни США, ни Украина, ни Россия не являются участниками Римского устава МУС.

● Не дали подготовить защиту Гостомеля. СБУ сообщила о подозрении экс-руководителям госпредприятия Антонов, в частности бывшему гендиректору Сергею Бычкову, действия которых привели, в частности, к уничтожению самолета Ан-225 Мрія на аэродроме в Гостомеле. Кроме экс-гендиректора, основательные доказательства собрали на его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности.

По данным следствия, перед полномасштабным вторжением РФ (в январе-феврале 2022 г.) чиновники не допустили военных Нацгвардии на территорию аэродрома в Гостомеле, чтобы те подготовили его к защите. Они прямо запретили украинским военным возводить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме и распорядились заблокировать им допуск на территорию. Так российские оккупанты смогли временно захватить этот стратегически важный объект, близлежащие населенные пункты и уничтожить Мрію.

● 13 лет. Суды временно оккупированных россиянами частей Донецкой и Луганской областей обнародовали приговор взятому в плен еще летом 2022-го украинскому правозащитнику, соучредителю Громадского радио и военному Максиму Буткевичу — 13 лет колонии строгого режима. Об этом идет речь на сайте Следственного комитета РФ. Кроме Буткевича, «приговоры» объявили военным Виктору Похозею и Владиславу Шелю — к 8,5 и 18,5 лет заключения.

Оккупанты обвинили украинцев в «жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов». Буткевича террористы обвинили в якобы «покушении на убийство двух человек» и «преднамеренном повреждении чужого имущества».

● УПЦ МП окончательно гонят из Лавры. УПЦ МП распространила заявление и. о. гендиректора заповедника Киево-Печерская Лавра о том, что с церковью расторгают договор аренды Нижней Лавры. Заповедник предупредил, что с 29 марта 2023 года договор будет расторгнут на основании заключений межведомственной рабочей группы и письма Минкульта от 9 марта. Монастырь УПЦ МП призвали до 29 марта освободить государственные помещения, арендуемые на территории Нижней Лавры на улицах Лаврская, 11 и Лаврская, 15.

● В Киев приехала премьер Финляндии Санна Марин. Во время встречи с ней Владимир Зеленский сказал, что Украине необходимы гарантии безопасности от государств НАТО, пока страна еще на пути вступления в Альянс. Он отметил, что именно такие шаги ожидаются от государств — членов Альянса на саммите в Вильнюсе, куда также пригласили Украину.

● Зеленский также опроверг причастность Украины к взрывам на газопроводах Северный поток и Северный поток-2.

И напоследок:

● Прощание. Владимир Зеленский и Санна Марин лично почтили память погибшего Героя Украины комбата Дмитрия (Да Винчи) Коцюбайло, с которым сегодня прощались в Михайловском соборе. На церемонии прощания на Майдане присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

● В Киеве также попрощались с погибшими под Бахмутом бойцами ВСУ — отцом и сыном Олегом и Никитой Хомюками.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.