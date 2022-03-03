Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Международный трибунал всерьез взялся за страну-оккупанта

3 марта, 18:15
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Чем жила страна 3 марта 2022 года (дневной выпуск)

● Международный трибунал всерьез взялся за страну-оккупанта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС. «Наша работа по сбору доказательств началась», — сказано на сайте МУС.

Карим Хан отметил, что приступить к расследованию его Офису позволило обращение 39 стран, которые ратифицировали Римский статут (Украина его не ратифицировала).

А Офис генпрокурора Украины начал уголовное производство по факту ракетного удара по Киеву (в район Южного ж/д вокзала), нанесенного РФ вечером 2 марта.

● Петиция к НАТО о закрытии неба набрала 1 млн. После начала войны России против Украины зарегистрировали петицию с призывом к странам НАТО полностью закрыть небо над Украиной чтобы остановить авиаудары российских оккупантов. В данный момент она набрала 1 млн подписей и будет передана на рассмотрение в Альянс.

Украинские политики и граждане страны призывают США и НАТО поспособствовать закрытию неба над Украиной и защитить страну от авианалетов с первого дня войны 24 февраля.

● Русские корабли движутся к Одессе, — хотят повторить? В акватории Черного моря наблюдается движение кораблей российских оккупантов — четырех больших десантных и трех ракетных катеров, — в направлении Одессы. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Оккупанта сбили с небес на землю. Украинские военные сбили в небе над Ирпенем (Киевская область) российский двухместный истребитель четвертого поколения Су-30. Об этом сообщил в ФБ главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный: «Расчет комплекса ПВО отработал на отлично!», — рассказал он.

Потери врага — 9 тыс. убитых. Президент Владимир Зеленский заявил, что за неделю войны России против Украины погибло почти 9 тыс. российских оккупантов. «Наша армия делает все, чтобы сломить врага окончательно. Почти 9 тысяч убитых россиян за одну неделю. На николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолетов забирать своих 200-х и 300-х. 19 лет, 20 лет — что они видели в жизни, кроме этого, кроме вторжения на чужую землю?», — заявил глава государства.

Зеленский добавил, что большинство погибших остаются в нашей стране. Потому он призвал российских военных обращаться к командованию с требованием вернуть их домой. «Украина не хочет быть усеяна трупами», — сказал украинский лидер.

● Колонна уничтожена. Колонна российских военных, которые ранее заставляли жителей села Московский Бобрик Сумской области восстанавливать разрушенный мост, уничтожена. Об этом сообщили в 93-й ОМБр ВСУ Холодный Яр, опубликовав фото с остатками бронетехники оккупантов.

Мост через реку в Каменном подорвали, чтобы замедлить продвижение оккупантов. Тогда те заставили жителей соседнего села восстанавливать его под дулами автоматов. Но усилия захватчиков оказались напрасными: их бронетехника в итоге была уничтожена украинскими военными, не доехав до моста около 20 км.

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● Новые герои сильной Украины. Президент страны подписал указ о присвоении звания Героя Украины пятнадцати защитникам страны, части из них — посмертно. Звание присвоено:

старшему лейтенанту Максиму Белоконю (посмертно), участвовавшему в отражении атаки врага во время обороны Чернигова, — уничтожил ДРГ врага и два танка противника;

подполковнику Александру Капичуну (посмертно), благодаря героическим действиям которого остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат;

солдату Александру Лукьяновичу (посмертно), который во время боя обезвредил до трех десятков единиц техники противника, но в результате авиационного удара получил смертельное ранение;

младшему сержанту Михаилу Несоленому (посмертно), погибшему в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей;

солдату Андрею Никончуку (посмертно), защищавшему Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов;

лейтенанту Виталию Сапилу (посмертно) — командиру танкового взвода, который обезвредил три десятка единиц техники врага, погиб во время авиаудара;

главному сержанту Алексею Сенюку (посмертно), который оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара;

лейтенанту Владиславу Украинцу (посмертно), прикрывшему отход своих при наступлении врага;

майору Степану Чобану (посмертно) — пилоту Су-27, который отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким;

майору Игорю Михальчуку — командиру подразделения танкового батальона, уничтожившему многочисленные бронемашины врага;

полковнику Сергею Мусиенко — командиру подразделения ракетных войск и артиллерии, нанесшему сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении;

лейтенанту Евгению Пальченко — командиру взвода танков, прикрывшему выход бригады из окружения;

майору Владиславу Прокопенко — командиру танкового батальона, который вывел личный состав и технику из окружения без потерь;

подполковнику Павлу Федосенко — командиру подразделения 92-й бригады за эффективную оборону Харькова;

старшему лейтенанту Дмитрию Чавалаху — за героическое участие в обороне Херсонской области.

● Пекин все знал заранее? Данные разведки одной из стран Запада свидетельствуют о том, что в начале февраля высокопоставленные китайские чиновники попросили своих российских коллег не вторгаться в Украину до окончания зимней Олимпиады в Пекине. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники: китайские чиновники были осведомлены о военных планах или намерениях России еще до начала вторжения.

В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что эта информация «является спекулятивной и направлена на то, чтобы переложить вину и очернить Китай».

Диктатор из Кремля встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине 4 февраля перед церемонией открытия Олимпиады. Стороны выступили с заявлением, в котором отметили, что их партнерство «не имеет границ», осудили расширение НАТО и подчеркнули, что установят новый глобальный порядок с подлинной «демократией».

● Макрон о Путине — «реваншист». Глава Кремля «осознанно и последовательно» отказывался от своих обязательств и выбрал войну против Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Эта война еще меньше, чем хотела бы объявить непростительная пропаганда, борьба с нацизмом, это ложь, оскорбление истории России и Украины, памяти наших старших, совместно боровшихся против нацизма. Российское руководство издевается над памятью о Холокосте в Украине, так же они издеваются над памятью о преступлениях сталинизма в России», — заявил он.

Президент Франции отметил, что военное вторжение нельзя рассматривать как конфликт НАТО и России, так как в Украине нет военных и баз РФ. Макрон подчеркнул, что санкции против России будут усиливать до того, как будет принято решение об остановке войны.

«Эта война является плодом духа реваншизма, подпитанного ревизионистским чтением истории Европы, который хотел бы вернуть ее в самое темное время истории Европы, в самые темные времена империй, вторжений, истреблений», — заявил президент Франции.

● Еще один русский корабль пошел нах. Власти Франции арестовали яхту российского олигарха, руководителя нефтегазодобывающей компании Роснефть Игоря Сечина. Об этом в Twitter написал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Яхта, принадлежащая российскому олигарху, арестована. Спасибо французским таможенникам, которые обеспечивают соблюдение санкций Евросоюза в отношении приближенных к российским властям», — заявил Ле Мэр.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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