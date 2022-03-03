Международный трибунал всерьез взялся за страну-оккупанта 3 марта, 18:15 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 3 марта 2022 года (дневной выпуск)

● Международный трибунал всерьез взялся за страну-оккупанта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС. «Наша работа по сбору доказательств началась», — сказано на сайте МУС.

● Карим Хан отметил, что приступить к расследованию его Офису позволило обращение 39 стран, которые ратифицировали Римский статут (Украина его не ратифицировала).

● А Офис генпрокурора Украины начал уголовное производство по факту ракетного удара по Киеву (в район Южного ж/д вокзала), нанесенного РФ вечером 2 марта.

● Петиция к НАТО о закрытии неба набрала 1 млн. После начала войны России против Украины зарегистрировали петицию с призывом к странам НАТО полностью закрыть небо над Украиной чтобы остановить авиаудары российских оккупантов. В данный момент она набрала 1 млн подписей и будет передана на рассмотрение в Альянс.

● Украинские политики и граждане страны призывают США и НАТО поспособствовать закрытию неба над Украиной и защитить страну от авианалетов с первого дня войны 24 февраля.

● Русские корабли движутся к Одессе, — хотят повторить? В акватории Черного моря наблюдается движение кораблей российских оккупантов — четырех больших десантных и трех ракетных катеров, — в направлении Одессы. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

● Оккупанта сбили с небес на землю. Украинские военные сбили в небе над Ирпенем (Киевская область) российский двухместный истребитель четвертого поколения Су-30. Об этом сообщил в ФБ главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный: «Расчет комплекса ПВО отработал на отлично!», — рассказал он.

● Потери врага — 9 тыс. убитых. Президент Владимир Зеленский заявил, что за неделю войны России против Украины погибло почти 9 тыс. российских оккупантов. «Наша армия делает все, чтобы сломить врага окончательно. Почти 9 тысяч убитых россиян за одну неделю. На николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолетов забирать своих 200-х и 300-х. 19 лет, 20 лет — что они видели в жизни, кроме этого, кроме вторжения на чужую землю?», — заявил глава государства.

● Зеленский добавил, что большинство погибших остаются в нашей стране. Потому он призвал российских военных обращаться к командованию с требованием вернуть их домой. «Украина не хочет быть усеяна трупами», — сказал украинский лидер.

● Колонна уничтожена. Колонна российских военных, которые ранее заставляли жителей села Московский Бобрик Сумской области восстанавливать разрушенный мост, уничтожена. Об этом сообщили в 93-й ОМБр ВСУ Холодный Яр, опубликовав фото с остатками бронетехники оккупантов.

● Мост через реку в Каменном подорвали, чтобы замедлить продвижение оккупантов. Тогда те заставили жителей соседнего села восстанавливать его под дулами автоматов. Но усилия захватчиков оказались напрасными: их бронетехника в итоге была уничтожена украинскими военными, не доехав до моста около 20 км.

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● Новые герои сильной Украины. Президент страны подписал указ о присвоении звания Героя Украины пятнадцати защитникам страны, части из них — посмертно. Звание присвоено:

старшему лейтенанту Максиму Белоконю (посмертно), участвовавшему в отражении атаки врага во время обороны Чернигова, — уничтожил ДРГ врага и два танка противника;

подполковнику Александру Капичуну (посмертно), благодаря героическим действиям которого остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат;

солдату Александру Лукьяновичу (посмертно), который во время боя обезвредил до трех десятков единиц техники противника, но в результате авиационного удара получил смертельное ранение;

младшему сержанту Михаилу Несоленому (посмертно), погибшему в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей;

солдату Андрею Никончуку (посмертно), защищавшему Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов;

лейтенанту Виталию Сапилу (посмертно) — командиру танкового взвода, который обезвредил три десятка единиц техники врага, погиб во время авиаудара;

главному сержанту Алексею Сенюку (посмертно), который оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БПМ и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара;

лейтенанту Владиславу Украинцу (посмертно), прикрывшему отход своих при наступлении врага;

майору Степану Чобану (посмертно) — пилоту Су-27, который отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким;

майору Игорю Михальчуку — командиру подразделения танкового батальона, уничтожившему многочисленные бронемашины врага;

полковнику Сергею Мусиенко — командиру подразделения ракетных войск и артиллерии, нанесшему сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении;

лейтенанту Евгению Пальченко — командиру взвода танков, прикрывшему выход бригады из окружения;

майору Владиславу Прокопенко — командиру танкового батальона, который вывел личный состав и технику из окружения без потерь;

подполковнику Павлу Федосенко — командиру подразделения 92-й бригады за эффективную оборону Харькова;

старшему лейтенанту Дмитрию Чавалаху — за героическое участие в обороне Херсонской области.

● Пекин все знал заранее? Данные разведки одной из стран Запада свидетельствуют о том, что в начале февраля высокопоставленные китайские чиновники попросили своих российских коллег не вторгаться в Украину до окончания зимней Олимпиады в Пекине. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники: китайские чиновники были осведомлены о военных планах или намерениях России еще до начала вторжения.

● В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что эта информация «является спекулятивной и направлена на то, чтобы переложить вину и очернить Китай».

● Диктатор из Кремля встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине 4 февраля перед церемонией открытия Олимпиады. Стороны выступили с заявлением, в котором отметили, что их партнерство «не имеет границ», осудили расширение НАТО и подчеркнули, что установят новый глобальный порядок с подлинной «демократией».

● Макрон о Путине — «реваншист». Глава Кремля «осознанно и последовательно» отказывался от своих обязательств и выбрал войну против Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Эта война еще меньше, чем хотела бы объявить непростительная пропаганда, борьба с нацизмом, это ложь, оскорбление истории России и Украины, памяти наших старших, совместно боровшихся против нацизма. Российское руководство издевается над памятью о Холокосте в Украине, так же они издеваются над памятью о преступлениях сталинизма в России», — заявил он.

● Президент Франции отметил, что военное вторжение нельзя рассматривать как конфликт НАТО и России, так как в Украине нет военных и баз РФ. Макрон подчеркнул, что санкции против России будут усиливать до того, как будет принято решение об остановке войны.

● «Эта война является плодом духа реваншизма, подпитанного ревизионистским чтением истории Европы, который хотел бы вернуть ее в самое темное время истории Европы, в самые темные времена империй, вторжений, истреблений», — заявил президент Франции.

● Еще один русский корабль пошел нах. Власти Франции арестовали яхту российского олигарха, руководителя нефтегазодобывающей компании Роснефть Игоря Сечина. Об этом в Twitter написал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

● «Яхта, принадлежащая российскому олигарху, арестована. Спасибо французским таможенникам, которые обеспечивают соблюдение санкций Евросоюза в отношении приближенных к российским властям», — заявил Ле Мэр.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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