Чисто русское убийство: безнаказанность плюс нелюбовь 5 апреля, 11:13 Цей матеріал також доступний українською

После развала Союза русская — назовем ее так — культура сбросила с себя искусственный запрет и наконец-то высвободила свою насильственную природу

После массовых убийств на Киевщине, родной Черниговщине и других временно оккупированных территориях как автор детективов прежде всего спросил себя: буду ли писать дальше об убийствах. Ответ — да. Хотя бы потому, что королева детектива Агата Кристи во время Второй мировой осталась в Лондоне. И писала в перерывах между немецкими бомбардировками романы, рассказы и пьесы. Кстати, не только она и не только в Великобритании. Ибо убийства в детективах — вымышленные. И сам жанр является наиболее гуманистическим.

Видео дня

Авторы детективов в жизни — очень мирные люди, поверьте на слово. А жанр, в котором они работают, позволяет исследовать убийство и вообще насилие как таковое. Изучать причины, моделировать мотивы. В конце концов убийцы всегда наказаны, добро всегда торжествует. А убийство как основное преступление вымышленной истории на самом деле инструментарий, доказывающий ценность человеческой жизни. Кража драгоценного колье или ограбление банка ничто по сравнению со смертью человека или людей.

Так вот. Как не только автор, но и внимательный читатель детективов в свое время — за неимением массива других — начитался и насмотрелся советских. Конечно, преимущественно российских или прошедших российскую советскую цензуру: украинских, литовских, латышских, случались грузинские и узбекские. Однако, повторюсь, все транслировали русский советский нарратив: нельзя разворовывать социалистическую собственность. Нельзя заниматься подпольной экономической деятельностью. Нельзя предавать родину, продавая ее Америке за жвачку и джинсы. Убийство в советском детективе было скорее побочным эффектом, случайностью, отнюдь не трагедией.

Причину понял позже, когда на смену советскому пришло чтиво и зрелище удельно русское. Переполненное тупым бессмысленным насилием. А в боевиках эдакого Виктора Доценко о Бешеном еще и щедро сдобрено сценами изнасилований. Если западные авторы пытались под финал обосновать, найти мотив даже в действиях серийных убийц типа Ганнибала Лектера, российские авторы этим не заморачивались. У них выходил коллективный чикатило. Маньяк, в чьих действиях бесполезно искать рациональность.

То есть, СССР, в котором царила россия и весь режим которого держался на насилии, в официальной культуре насилие целомудренно умалчивал. Разрешая его разве что в исключениях, когда убийца во время Второй мировой был полицаем, немецким прихвостнем, здесь тоже без объяснений. Зато после развала Союза русская — назовем ее так — культура сбросила с себя искусственный запрет и наконец-то высвободила свою насильственную природу.

Извращенный социальный лифт — именно это заменяет в России понятие любви, уважения, достоинства, чести

Результат видим, ощущаем на собственной шкуре, пропускаем через себя, получаем травматический опыт. Однако именно как автор, регулярно исследующий природу убийства из разных источников, могу объяснить чисто русское убийство. Для этого возьму два примера, знакомых большинству из нас.

Первый — Александр Меньшиков, фаворит русского царя Петра. По определению поэта Пушкина, счастья баловень безродный, полудержавный властелин. Ключевые слова здесь — властелин без роду-племени. Никто, выходец из городского дна. Маргинал, вдруг получивший невиданную власть и вместе с ней безнаказанность. Добавлю исторический факт, вкусно описанный Алексеем Толстым: будущая царица Екатерина, врожденная Марта Скаврон, была сначала боевым трофеем Меньшикова. Полудержавный властелин ее насиловал. Затем передал своему императору. Который тоже изнасиловал ее, а уже потом забавы ради сделал равной себе. Еще раз: жертва многократного насилия однажды стала царицей с неограниченной властью. Извращенный социальный лифт — однако именно это заменяет в России понятие любви, уважения, достоинства, чести.

Меншиков же кроме практики изнасилования лично участвовал в массовых казнях. Украинцы почувствовали на себе правую руку русского царя в Батурине, где счастья баловень безродный лично убил десятки людей. Буквально: убивал, кого видел. Ибо ему за это ничего не будет. Маргинал с оружием в руках, за спиной которого император-маньяк и им же обесчещенная царица. Которая, напомню, считает бесчестие честью.

Второй пример — помещица Дария Салтыкова, она же печально известная Салтычиха. русская помещица, вошедшая в историю как садистка и серийная убийца. Свои преступления она ничем не объясняла. Она просто убивала служанок и крепостных. Долгое время ей это сходило с рук. Ведь после опричнины Грозного и массовых убийств времен «реформатора» Петра несколько сотен замученных рабов не имели значения. Однако сюда добавляется одна деталь: в юности Салтычиха не знала любви. Хотя была замужем и имела детей.

Действия российской армии в Украине, от последствий которых дрогнул мир — логическое продолжение описанного выше. Безнаказанные и безликие маргиналы с автоматами, рожденные без любви и беседующие с матерями матом, знают: за ними стоит такой же царь. Следовательно, им за содеянное ничего не будет. Вот так выглядит чисто русское убийство.

Как автор придуманных убийств, никогда в жизни не совершу убийства реального. Да и читатели детективов — вполне мирные и законопослушные люди. Однако от увиденного, а главное от осознанного, что иными россияне быть не могут, руки многих читателей уже взяли оружие в руки.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.