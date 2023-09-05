Александр Коваленко

Александр Коваленко

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление

Шахеды, которые не заметила Румыния. Что за этим стоит

5 сентября, 12:36
NV Премиум
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Россия таким образом может испытать именно границы дозволенного

Падение шахедов на территории Румынии — это не провокация 5-й статьи Альянса. На самом деле это не является именно поводом для того, чтобы активизировать статью о коллективной безопасности. Нет, вообще. То есть, когда сейчас говорят, что никто так не реагирует — начинать войну. Так о войне вообще речь не идет. Речь идет именно о достаточно обоснованной, жесткой реакции дипломатического характера. А получается так, что Министерство обороны Румынии в своем заявлении даже не признало то, что по ее территории был нанесен удар. Хотя есть видео этого удара, этого взрыва. Это видео позволяет точно установить геолокацию, и это точно территория Румынии. Итак, возникает вопрос, а если это не территория Румынии, тогда чья? Если территории Румынии ничего не угрожало.

Видео дня

Понимаете, в чем вся проблематика таких заявлений.

Теги:   НАТО Румыния Радио NV Война России против Украины дроны-камикадзе атака шахедов Александр Коваленко военный эксперт

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