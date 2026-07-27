Наконец Румыния перешла к огню

Дроны заходят со стороны Черного моря, тревоги звучат почти непрерывно, «бандероли» постоянно гудят над головой. И где-то на этом фоне почти незамеченным для киевских новостей произошло событие, на самом деле весьма значимое: за последние три дня, 24, 25 и 26 июля, Румыния впервые за всю войну начала сбивать российские дроны своими F-16.

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До сих пор, при десятках случаев вторжения в свое воздушное пространство, румынские истребители лишь сопровождали дроны, пока те не исчезали с радаров. Даже когда у пилотов уже было разрешение открыть огонь, они этого не делали, опасаясь задеть что-либо на земле. Три случая уничтожения за три дня после трех лет сдержанности — это весьма резкая смена тактики.

Самое простое объяснение — хронологическое. В мае этого года Geran-2 попал в десятиэтажный дом в Галаце, городе с населением в двести тысяч человек, ранив женщину с ребенком — впервые на румынской земле пострадали люди. Для нас здесь показательна география: Галац находится в двадцати километрах от Рени, то есть когда россияне атакуют Измаил и Рени, тот же рой дронов залетает и на румынский берег, и это, по сути, одна цель, разделенная Дунаем. После событий в Галаце хранить молчание стало политически невозможно, и спустя два месяца Румыния перешла от сопровождения целей к открытию огня.

После Галаца отмалчиваться стало политически невозможно

Но за этим стоит и то, что видно шире одного инцидента. Закон, позволяющий румынской армии сбивать чужие беспилотники, был принят еще в мае 2025-го, причем часть партий голосовала против и обжаловала его в Конституционном суде. В течение года у пилотов была возможность сбивать дроны, но этот год пошел на политические дискуссии, суды и сомнения. Но, в конце концов, приходится отвечать, ведь дроны начинают залетать все дальше. И эта логика касается непосредственно всего НАТО — можно долго ждать, строить протоколы безопасности, но рано или поздно придется сбивать враждебные цели.

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Отдельно отмечу, что дезинформация вокруг этих событий уже не так действенна, как была. Когда произошел Галац, соцсети через несколько часов залило привычное: дрон, на самом деле, украинский, Румыния уже воюет, власть только и ждала повода подписать оборонные контракты. Разница с 2022 в том, что румынские фактчекеры из Funky Citizens почти сразу показали две координированные сети, которые начали разгонять панику еще до самого удара. Методичку узнали и разобрали раньше, чем она успела сработать — то, на что в начале нашей войны уходили месяцы, теперь занимает часы.

Складывается из этого довольно простая вещь, которую европейцы медленно интегрируют в свою картину мира. Границы, за которой начинается чья-то чужая война, больше нет: один и тот же дрон над Черным морем существует не только для Украины, но и для всех соседних стран; теперь это повод поднять истребитель НАТО и открыть огонь. Чем чаще российский Shahed будет встречать над морем F-16 вместо равнодушного радара, тем меньше остается иллюзий, что где-то здесь пролегает безопасная линия. Затока и Галац смотрят в одно небо.

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Текст опубликован с разрешения автора