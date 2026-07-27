Наконец Румыния перешла к огню
Пишу из Затоки, где ситуация с безопасностью сейчас своя, немного отличающаяся от киевской
Дроны заходят со стороны Черного моря, тревоги звучат почти непрерывно, «бандероли» постоянно гудят над головой. И где-то на этом фоне почти незамеченным для киевских новостей произошло событие, на самом деле весьма значимое: за последние три дня, 24, 25 и 26 июля, Румыния впервые за всю войну начала сбивать российские дроны своими F-16.
До сих пор, при десятках случаев вторжения в свое воздушное пространство, румынские истребители лишь сопровождали дроны, пока те не исчезали с радаров. Даже когда у пилотов уже было разрешение открыть огонь, они этого не делали, опасаясь задеть что-либо на земле. Три случая уничтожения за три дня после трех лет сдержанности — это весьма резкая смена тактики.
Самое простое объяснение — хронологическое. В мае этого года Geran-2 попал в десятиэтажный дом в Галаце, городе с населением в двести тысяч человек, ранив женщину с ребенком — впервые на румынской земле пострадали люди. Для нас здесь показательна география: Галац находится в двадцати километрах от Рени, то есть когда россияне атакуют Измаил и Рени, тот же рой дронов залетает и на румынский берег, и это, по сути, одна цель, разделенная Дунаем. После событий в Галаце хранить молчание стало политически невозможно, и спустя два месяца Румыния перешла от сопровождения целей к открытию огня.
После Галаца отмалчиваться стало политически невозможно
Но за этим стоит и то, что видно шире одного инцидента. Закон, позволяющий румынской армии сбивать чужие беспилотники, был принят еще в мае 2025-го, причем часть партий голосовала против и обжаловала его в Конституционном суде. В течение года у пилотов была возможность сбивать дроны, но этот год пошел на политические дискуссии, суды и сомнения. Но, в конце концов, приходится отвечать, ведь дроны начинают залетать все дальше. И эта логика касается непосредственно всего НАТО — можно долго ждать, строить протоколы безопасности, но рано или поздно придется сбивать враждебные цели.
Отдельно отмечу, что дезинформация вокруг этих событий уже не так действенна, как была. Когда произошел Галац, соцсети через несколько часов залило привычное: дрон, на самом деле, украинский, Румыния уже воюет, власть только и ждала повода подписать оборонные контракты. Разница с 2022 в том, что румынские фактчекеры из Funky Citizens почти сразу показали две координированные сети, которые начали разгонять панику еще до самого удара. Методичку узнали и разобрали раньше, чем она успела сработать — то, на что в начале нашей войны уходили месяцы, теперь занимает часы.
Складывается из этого довольно простая вещь, которую европейцы медленно интегрируют в свою картину мира. Границы, за которой начинается чья-то чужая война, больше нет: один и тот же дрон над Черным морем существует не только для Украины, но и для всех соседних стран; теперь это повод поднять истребитель НАТО и открыть огонь. Чем чаще российский Shahed будет встречать над морем F-16 вместо равнодушного радара, тем меньше остается иллюзий, что где-то здесь пролегает безопасная линия. Затока и Галац смотрят в одно небо.
Текст опубликован с разрешения автора