Плохая неделя для рубля и Кремля 23 декабря, 11:53 Эксклюзив НВ

За последние семь дней российский рубль сходил с отметки в 64 рубля за доллар до 72, а потом откатился назад, до 69 рублей за доллар

Текущая неделя на рынках — одна из самых спокойных за год, предрождественская. Торговцы уже мыслями или даже телом где-то на Багамах, отгуляли корпоративы и меньше всего хотят думать о работе. Тем более, на рынках так и не отошли от коммуникации ФРС США, испортившей настроение перед праздниками, да и год был такой себе для торговцев с Уолл-Стрит (впрочем, это они еще с киевскими торговцами не общались). Особенно для технологических акций. Пузырь которых сдувался все 12 месяцев. А декабрь стал вишенкой на торте. Динамика технологических акций в декабре оказалась худшей за 20 лет, с момента как лопнул пузырь доткомов. В декабре Nasdaq потерял 8,9%. Впереди планеты всей, как всегда, Илон Маск на своей Тесле. Когда пузырь надувался, Тесла летела вперед быстрее всех, точно так же она сейчас и сдувается (но пока не лопается) опережающими темпами. Лишь в декабре капитализация Теслы упала на 30%, а с начала года потеряла до 70% от своей стоимости.

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На этой неделе среди собственников Теслы был лишний небольшой проблеск надежды, когда акции росли на фоне голосования, организованного Маском в Twitter и призванного оправдать его уход оттуда, не как собственника, а как СЕО. Последний, уход, судя по всему стал требованием кредиторов, которые вовсю подбираются к Twitter на фоне резкого падения доходов, после того как рекламодатели разбежались из-за дикой активности гения современности. Но этот рост быстро закончился. В целом рынок акций США также снизился, правда, не столь драматично, как технологический сегмент. Индекс S&P500 потерял 70 пунктов и откроется в пятницу у отметки в 3822 пункта. Завершая год медвежьим рынком, который многие торговцы и спекулянты на рынках и не видели никогда.

В этом году случается многое, чего давненько не видели на рынках и помнят лишь корифеи. К медвежьему рынку и неприятностям в технологическом секторе добавились японские новости.