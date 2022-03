Токсичные российские деньги: бойкот рубля и российской «свастики» 29 марта, 14:03 Цей матеріал також доступний українською

По данным Йельской школы менеджмента, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину около 450 международных компаний полностью прекратили или ограничили бизнес-связи с Россией

На основании этих данных команда украинского Forbes проанализировала реакцию на войну иностранных компаний, входящих в РФ в рейтинг топ-250. Как оказалось, самая большая доля полной остановки работы на российском рынке приходится на компании из Великобритании и Германии. Лидеры «антирейтинга» — крупные компании из Франции и Китая, которые в большинстве своем продолжают полноценно работать в стране-агрессоре.

В общей сложности около 170 компаний полностью вышли из российского рынка, а еще 277 приостановили деятельность или инвестиции либо сократили бизнес-операции. Вместе с тем компании продолжают разрывать связи с Россией, причем некоторые уже обновляют свои предыдущие позиции к более жестким.

В понедельник сразу два пивных гиганта, которые планировали прекратить новые инвестиции, сегодня объявили о полном выходе из российского рынка. Нидерландская пивоваренная корпорация Heineken NV и датская Carlsberg Group прекращают деятельность в России, а свой бизнес передадут новым владельцам. Обе группы обещают позаботиться о сотрудниках — в двух компаниях работали 10200 человек.

Уходят или приостанавливают деятельность и новые компании. Так, в последние три дня немецкая MAN Energy Solutions пересматривает российские контракты, а финский производитель судовых двигателей Wartsila и железнодорожный перевозчик грузов VR Transpoint приостанавливают бизнес с РФ.

Разорвать связи со страной-агрессором

Западные санкции делают все более токсичными не только российские рынки, но и российские деньги, что вынуждает финансовые учреждения разрывать связи со страной-агрессором.

28 марта два инвестиционных фонда восточных стран заявили, что не будут вкладывать новые инвестиции в Россию – это Mubadala Investment Company Объединенных Арабских Эмиратов и катарский Qatar Investment Authority. Что важно, оба института — суверенные инвестфонды, осуществляющие инвестиции в государственный сектор России. Так, у Mubadala Investment Company общие инвестиции с российским фондом прямых инвестиций на сумму $2,3 млрд(в частности, акции компании Газпромнефть-Восток), а QIA владеет 19% Роснефти. Следовательно, решение о приостановке инвестиций необходимо рассматривать не только как экономический, но и как политический шаг.

Наиболее жесткий выпад за последние дни сделали страны G7

В последние три дня от своего российского бизнеса отказалась швейцарская банковская группа Credit Suisse Group. Кроме того, французская страховая компания АХА прекратила инвестиции в российский рынок и сделки по перестрахованию российских страховщиков, нидерландская банковская группа ING Bank отказалась от новых контрактов с компаниями из России и Беларуси, а Европейский банк реконструкции и развития начинает закрывать свои представительства в Москве и Минске. Три крупнейших банка Японии MUFG Bank, Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corp планируют остановить долларовые операции с российским Сбербанком.

Санкции must go on

Наиболее жесткий выпад за последние дни совершили страны G7. Менее недели назад Путин потребовал проводить расчеты за газ с европейскими странами в рублях. Было понятно, что это чисто политическое заявление, которое должно служить поддержкой курса рубля, летящего в бездну, и «ответкой» западным странам.

В понедельник, 28 марта, страны G7 решительно отказались платить в российской валюте и заявили, что изменение валюты будет нарушением контрактов со стороны страны-агрессора. Более того, Европа дала понять, что она готова к любому сценарию. Таким образом, шантаж Путина лишь дал дополнительный довод для полного эмбарго на российские энергоносители.

Британия уже дала указание своим государственным ведомствам и даже больницам пересмотреть все контракты госзакупок из РФ и Беларуси, в том числе в сфере энергетики, и по возможности разорвать их и сменить поставщика. Ранее в выходные страна также отказалась финансировать как новые, так и текущие научные исследовательские проекты с российскими учреждениями и компаниями.

Санкции продолжают накладываться и на российские компании. Британские и американские санкции в отношении основного производителя беспилотников «Кронштадт», введенные за последние три дня, усложнят ремонт сбитых военных дронов кафиров, а российский производитель антивирусного ПО «Лаборатория Касперского» не сможет нормально работать на американском рынке из-за попадания в список компаний, угрожающих нацбезопасности США.

Хроники импортозамещения

Введенные ранее санкции вынуждают российские компании предпринимать крайние меры. Крупнейший российский лоукостер «Победа» из-за ограничений поставок деталей сокращает свой парк до 25 самолетов Boeing, а остальные 16 будут использовать на запчасти для ремонта.

Из-за остановки поставок продукции Asus, Nokia, Ericsson, Intel, Dell, Oracle, AMD и других западных компаний, на которых держались 70% телекоммуникаций в РФ, российские мобильные операторы предупреждают о сбоях в своей работе ориентировочно спустя полгода.

Кроме того, из-за санкций, выхода компаний и повышения курса валют, рестораторы и ритейлеры уже жалуются на перебои с поставками продуктов, цены повышаются уже даже на печатные книги и корм для домашних животных, а властям приходится вводить мораторий на повышение цен на хлеб и покрывать убытки производителей из бюджета

Причем от санкций и бойкота России страдают не только государственные, но и международные компании, решившие, несмотря ни на что, оставаться работать на рынке. Например, известный производитель упаковки Tetra Pak уже вынужден отказываться от производства некоторых видов упаковок из-за отсутствия поставок сырья. В настоящее время речь идет о двухлитровых паках для вина и напитков. Производители этих продуктов даже повышают цены на свои линейки в этой таре, чтобы снизить спрос потребителей.

Бойкот российской «свастики» и мародерство ФСБ

Следом за странами, запрещающими использовать символы поддержки российского военного нападения на Украину, начинают волноваться и компании. Швейцарский страховщик Zurich Insurance отказался от своего многолетнего логотипа в виде буквы «Z», лишь бы не ассоциироваться с захватнической политикой путинской России.

Приходится страдать и компаниям, решившим уйти из российского рынка. ФСБ РФ конфисковала у представителя швейцарского люксового бренда Audemars Piguet в Москве часы на миллионы долларов. Как пишет Bloomberg со ссылкой на швейцарские источники, представители МИД Швейцарии считают, что действия российских силовиков — это «произвольный репрессивный ответ на санкции». Компания Audemars Piguet еще 8 марта приостановила экспорт и продажи на российском рынке.

