Специальная финансовая операция по спасению рубля и новые проблемы Китая 18 августа, 09:36 NV Премиум

В РФ на этой неделе была проведена специальная финансовая операция по спасению рубля. Деревянный многие месяцы падал и не привлекал внимания. Но тут вдруг достиг отметки в 100 рублей за доллар

Тренд на снижение на мировых рынках продолжился и на этой неделе, напоминая об августовском проклятии. Впрочем, не спешите бежать за картами таро. Конечно же, никакого проклятия нет, есть просто сезон отпусков, который делает рынок более тонким. И если уж суждено прорваться, то вероятность, что это случится в такие моменты, моменты низкой ликвидности и всеобщей неги спекулянтов под карибским солнцем, очень высокая. Пока же рынки просто снижаются, пусть и делают это достаточно уверенно. Индекс S&P500 за неделю потерял 100 пунктов и откроется в пятницу на отметке в 4370 пунктов. И снова в основном мировую экономику сейчас тревожит Китай. И китайская статистика. Товарищи из Пекина, конечно, мастера над статистикой, но даже у них с трудом получается скрывать накопившиеся проблемы. Хотя методы очень просты. Написали все мировые СМИ о том, что в Китае очень остро стоит проблема с молодежной безработицей, и ответила партия тем, что засекретила эту статистику, сказав, что она требует доработки, а поэтому нечего на нее смотреть кому попало и делать какие попало выводы. Выводы должна делать партия, а не все эти аналитики. И скажите спасибо, что просто не взяли и не отправили всю эту безработную молодежь в поля ловить воробьев, как завещали деды.

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Ключевое внимание на этой неделе у рынков было приковано к китайскому сектору недвижимости