«Повар Путина» прогнозирует конец России, а ГУР хочет его убить 24 мая, 18:28

Чем жила страна 24 мая 2023 года

● «Повар Путина» прогнозирует конец России. Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин дал большое интервью, в котором в очередной раз высказал свои пессимистические «программные» мысли о войне и будущем РФ. Среди интересного он заявил, что России надо готовиться к тяжелой войне, ввести военное положение, а также «закрыть все границы», как в Северной Корее, чтобы не потерять страну.

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«Мы сейчас в том состоянии, когда мы просто Россию просрать можем. Поэтому мы должны ввести военное положение, мы должны объявлять новые волны мобилизации, мы должны перевести всех, кого возможно, на производство боеприпасов. Мы должны перестать жировать, перестать строить новые дороги, новые объекты инфраструктуры и работать только на войну. России надо в образе Северной Кореи прожить определенное количество лет, закрыть все границы, перестать миндальничать, забрать всех своих отроков из-за границы и „вкалывать“. Тогда мы и придем к какому-то результату», — сказал главарь ЧВК Вагнер.

Пригожин, который явно нацелен на то, чтобы стать «защитником обычных людей», возмутился, что у министра обороны РФ Сергея Шойгу «зять ходит, булками трясет, а дочь открывает форты кронштадтские» вместо того, чтобы потратить деньги на боеприпасы. По его словам, пока дети элиты показывают свою роскошную и беззаботную жизнь, «у обычных людей дети приходят в цинке, разорванные на куски» из-за «спецоперации».

«Путина — слушаюсь, Шойгу — на мыло», — очертил свое кредо Пригожин.

● Хапнуть не удастся. Основатель ЧВК Вагнер не верит в оптимистичный для РФ сценарий завершения войны, когда Европа и Америка устанут от «украинского конфликта», а Китай посадит всех за стол переговоров — и «мы договоримся о том, что все, что мы уже схватили, — это наше, а все, что не схватили, — это не наше».

«Возможно, контрнаступление [ВСУ] где-то станет успешным, они будут восстанавливать границы до 2014 года, и это легко может случиться. Они будут атаковать Крым, будут пытаться взорвать Крымский мост, отсечь пути снабжения. Поэтому нам надо готовиться к тяжелой войне», — считает Пригожин.

● «Прос…ли войну». Пригожин также заявил, что цели войны России против Украины были провалены. Мол, вторжение начиналось ради «денацификации», но в результате Украину «сделали нацией, которая известна всем во всем мире».

«Они [украинцы] как греки или римляне в расцвете сил. Украина стала страной, которую знают абсолютно везде. Теперь насчет „демилитаризации“: если они имели на начало „спецоперации“ условно 500 танков, теперь они имеют 5 тыс. Если воевать тогда умело 20 тыс. бойцов, то теперь 400 тыс. Как мы ее „демилитаризовали“?» — сказал Пригожин.

Кстати:

● Путина и Пригожина ГУР хочет ликвидировать. У Украины есть условный список людей, которых она хочет ликвидировать. Его возглавляет российский диктатор Путин. Также в этом перечне — главарь ЧВК Вагнер Пригожин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие. Об этом заявил Welt представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

Продолжим немного о российских реалиях:

● Проблема № 1. Москва пытается улучшить дисциплину в своей армии, но проблемы только растут, сообщила британская разведка в Twitter. Ведомство сослалось на «достоверные исследования независимых российских журналистов», которые свидетельствуют: с января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1053 дела о самовольном увольнении военнослужащих — больше, чем за весь 2022 год.

● Крымский мост пустил дым. Утром российские оккупанты перекрыли Крымский мост. В местных ТГ-каналах начали публиковать фото и видео, на которых видно, что над переправой поднимается густой дым. На территории оккупированного полуострова в сторону РФ скопились очереди из авто. Оккупационная «власть» захваченного Крыма утверждает, что мост перекрыли из-за учений военных РФ.

● Генерал-«спаситель». После позора Кремля с атакой территории Белгородской области проукраинскими отрядами российских добровольцев из Легиона Свобода России (ЛСР) и Русского добровольческого корпуса (РДК), и связанного с этим медийного эффекта, ВС РФ решили «нанести ответный удар». Для этого они послали разбираться с проблемой своего генерал-полковника Александра Лапина. Проблема для кремлевских пропагандистов заключалась лишь в том, что когда тот прибыл к КПП Грайворон, захваченному бойцами РДК и ЛСР еще в начале их рейда, никакого противника там уже не оказалось.

Впрочем, Лапина это нисколько не смутило, и он «бесстрашно» пошел без всякого оружия штурмовать пустую улицу, требуя от подчиненных идти в какую-то атаку. «За родину!» — кричал российский генерал, пока окружавшие его солдаты пытались понять, что вообще происходит.

● Российские «военкоры» подняли непропорциональную шумиху, а военные РФ задействовали несоизмеримые усилия, включая задействование генерал-полковника Александра Лапина, чтобы отреагировать на очень небольшой и локальный партизанский рейд в Белгородскую область. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

● Рейд русских добровольцев на территории Белгородской области РФ может заставить Кремль оттянуть войска от линии фронта и нанести Москве психологический удар. Такое мнение Reuters высказали опрошенные эксперты.

● Это внутреннее российское дело. Украинские бойцы не участвовали в рейде Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса на территории страны-агрессора. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который общался с журналистами на условиях анонимности. По словам собеседника NYT, защитники Украины «в основном действовали как поддержка» и обороняли украинскую границу в районе рейда россиян на случай контратаки с территории страны-агрессора.

● Рейд РДК и ЛСР в Белгородской области вряд ли изменит динамику войны России против Украины, однако российский диктатор попытается использовать события в своих целях, сообщило CNN. «Конфликт практически зашел в тупик, и на него, скорее всего, повлияет весеннее контрнаступление Украины против российских войск, которое, возможно, уже началось», — говорится в статье.

CNN отметило, что Москва всегда стремилась нарисовать картину «российской виктимности» как повод для наращивания атак на Украину, учитывая ее публичные заявления о том, что вторжение является «актом самообороны» и необходимо для «обеспечения безопасности России». «Путин, несомненно, будет стремиться использовать эти нападения для подкрепления этой версии, несмотря на отрицание Киевом своей официальной причастности», — пишут журналисты. Также не исключено, что за этим «может последовать и краткосрочная демонстрация гнева».

● Есть успехи на флангах в Бахмуте. Украинские военные в Бахмуте продолжают оборонительную операцию, сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Ссложившуюся в городе ситуацию он описал кратко: «Силы обороны продолжают оборонительную операцию и имеют успехи на флангах Бахмута».

● Бахмут — это больше, чем Афган. Уже цитированный выше главарь ЧВК Вагнера Пригожин признал, что Россия несет огромные потери в Бахмуте. «В Афганистане погибло людей значительно меньше [ориентировочные официальные оценки — 16 тыс.], чем у нас сейчас в Артемовске [так, на советский манер, он называет Бахмут]», — сказал он в интервью российским пропагандистам.

По словам Пригожина, поэтому советская армия «постепенно, с точки зрения боевого духа, тактики, деградировала».

Недавно в Вашингтоне заявили, что под Бахмутом россияне потеряли 100 тыс. военных.

● Минус 400 оккупантов и много пушек. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 400 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 204 760 военных. Это данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 3792 (+3 за сутки), боевых бронированных машин — 7424 (+5), артсистем — 3339 (+21), РСЗО — 570 (+5), средств ПВО — 327 (+0), самолетов — 309 (+0), вертолетов — 296 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2871 (+7) и многое другое.

● Важный гость приехал к Резникову. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев, где встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Они, в частности, обсудили перспективы членства Украины в НАТО в контексте предстоящего саммита в Вильнюсе и приоритеты по вооружению. «Особенно в отношении оружия, которое дает возможность наносить поражения врагу на дальних дистанциях, такого как Storm Shadow [крылатые ракеты, переданные Лондоном Киеву ранее]», — сказал Резников.

Британский министр объяснил, что Лондон передал Киеву далекобойные ракеты из-за постоянного применения Россией ее оружия большой дальности, из которого страна-агрессор бьет по гражданскому населению и инфраструктуре.

● Алексей Резников подтвердил, что защитники Украины уже успешно применяют переданные Великобританией ракеты Storm Shadow.

● Германия может присоединиться к «коалиции истребителей» для Украины, несмотря на то, что у страны нет самолетов F-16. Такое мнение высказал главнокомандующий ВВС Германии Инго Герхартц в интервью Tagesspiegel: «Страны, у которых нет F-16, могут оказать здесь поддержку другого плана, например, инфраструктурой или обучением».

● Китай нацелен быть посредником. В МИД КНР заявили о готовности содействовать мирным переговорам и политическому урегулированию «кризиса в украинском вопросе». Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Мао Нин.

Это заявление прозвучало в ответ на инициативу Дании относительно проведения мирных переговоров с Украиной в июле этого года. По словам датского министра иностранных дел, встреча потребует участия таких стран, как Индия, Китай и Бразилия.

Мао Нин объяснила, что детали встречи пока неизвестны, однако Китай «привержен содействию мирным переговорам и политическому урегулированию кризиса в украинском вопросе».

● Газпром теряет прибыль. Чистая прибыль российского Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности за 2022-й снизилась на 41%. По итогам прошлого года монополист получил 1,226 трлн рублей ($15,3 млрд по актуальному курсу) чистой прибыли по сравнению с 2,093 трлн рублей ($26,1 млрд) в 2021-м, сообщило российское агентство Интерфакс.

● С начала года Турция нарастила экспорт в Россию на $1,7 млрд, а в Украину — на $400 млн. Об этом написала Daily Sabbah со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров Турции (TIM).

● Дело Арьевой. В организме депутата Киевсовета Ярины Арьевой (дочери Владимира Арьева, депутата ВР от Евросолидарности), подозреваемой в совершении 27 ноября 2022-го на столичной Оболони ДТП с тяжелыми последствиями (потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения), сразу после аварии обнаружили следы употребления марихуаны. И токсикологическая экспертиза это подтвердила. Такое заявление сделала пресс-секретарь Киевской горпрокуратуры Надежда Максимец в комментарии Украинской правде, уточнив, что ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Тем самым она опровергла слова Арьевой.

23 мая суд избрал подозреваемой Арьевой меру пресечения в виде домашнего ареста в период времени с 8 часов вечера до 6 утра сроком на 2 месяца.

И напоследок:

● Рождество будет 25 декабря. Православная церковь Украины на архиерейском соборе в Киеве приняла переход на новый календарь. Таким образом, с 1 сентября 2023 года большинство христиан Украины будут отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января. Однако это не будет касаться Пасхи и ряда других праздников, в частности Троицы.

Окончательное решение будет принято 27 июля, когда будет созван Поместный собор — высший орган церковной власти, в который входят архиерей, монах и представитель от мирян от каждой епархии. Однако предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил BBC, что вопрос уже решен, — с 1 сентября переход будет. При этом приходы, которые категорически против перехода, смогут праздновать по старым датам.

Митрополит Епифаний также планирует обратиться к властям для переноса дней государственных религиозных праздников.

И еще положительное:

● Дія шагает по миру. Украинская платформа электронного управления Дія будет внедрена в Колумбии и Замбии. Продолжаются переговоры по экспорту платформы в еще 10 государств. Об этом объявила администратор USAID Саманта Пауэр на саммите Diia in DC в Вашингтоне.

«Имеем уникальный опыт цифровизации. Несмотря на войну продолжаем строить мощную цифровую страну, запускать новые сервисы и услуги для граждан и бизнеса. Системно меняем философию взаимодействия между государством и человеком. Сейчас Дія — это 19 миллионов пользователей, 14 документов и 30 сервисов в несколько кликов в смартфоне. А еще — мощный бренд Украины, который принадлежит каждому из вас», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.