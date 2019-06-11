Рождение блестящей жизни Сегодня, 09:02 Цей матеріал також доступний українською

Живет страна. Особой жизнью, своей, но живет

Что ни говори, а в выборах есть толк. Нет, я не о кандидатах, «новых» лицах и старых перспективах. Я о киевской жизни. Она бьет ключом! Толпы активных людей, страстно мечтающих изменить страну, просто бурлят и искрятся реформаторскими идеями, как пузырьки и воздушная пена ледяного шампанского, щедро наливаемого во время предвыборных мозговых штурмов и стратегических дискуссий в модных ресторанах и клубах. Полные решительных слов и заряженные уверенностью в собственной правоте политики, иногда голые и обещающие что-то всем показать. Велеречивые пропагандисты, зарабатывающие на жизнь созданием соблазнительных образов и продажей собственного достоинства. Страна беременна изменениями. «Полная пердуха!», — как когда-то высказался Михаил Горбачев, конечно же, имея ввиду — «Пир Духа!». Просто иногда тяжело разобрать, что эти политики на самом деле хотят сказать.

Как, впрочем, и сообразить, что со страной сделать собираются. Ну, кроме традиционного «Украсть и побольше!». Со всей этой политической кутерьмой последних месяцев народ, по-моему, совсем запутался — кто «свой», кто «чужой», кто за «красных», а кто за «белых». А разобраться-то нужно и лучше побыстрее, а то интересная картинка рисуется. Согласно официальной статистике за пять месяцев, с начала года, налоговая и таможенная службы отстают от плана, недособрав в бюджет страны 28.2 млрд гривен, больше миллиарда долларов. Не катастрофа, но всё же. Можно, конечно, пессимистично списать недостачу на то, что деловая жизнь в стране замедлилась, в связи с выборами, неопределенностью, слухами о дефолте и девальвации. Ну и, конечно, на контрабандистов и любителей «черного нала» часть вины свалить.

Хотя, если оценивать ситуацию с оптимизмом, то можно порадоваться, что хотя бы черно-серая часть национальной экономики развивается. Снуют туда-сюда мелкие и крупные нарушители границы. Производят неучтенный товар заводы и фабрики. Контрафактники разливают поддельные водку и коньяк, а огромные компании дают приют тысячам мелких ФОПов, которые как муравьи тянут, и тянут, и тянут этот несмазанный разболтанный воз национальной экономики, обогащая, уж если не страну, то, как минимум, самих себя. И ведь получается. Не верите, тогда проедьтесь вечерком по ресторанным улицам Киева, загляните в торговые центры и бутики, в конце концов, сгоняйте на машине до Борисполя и обратно вдоль роскошных автомобильных салонов. Вы убедитесь, что жизнь не остановилась. Не сомневаюсь, что Одесса, Львов и Харьков тоже «в форме». Так что, живет страна. Особой жизнью, своей, но живет. А бюджет, на самом деле, спас НБУ, перечисливший в него десятки миллиардов гривен прибыли, заработанной на облигациях, выкупленных у Минфина, пытающегося любой ценой найти деньги, чтобы заткнуть дыры в том же самом бюджете.

Правда, есть один фактор, который, как камешек в башмаке, не дает в полной мере насладиться нынешними успехами украинской экономики. С нынешним подходом у неё нет будущего. А будущее строится на «прямых иностранных инвестициях». Именно благодаря ним создаются рабочие места, появляются современные технологии, а бедные отсталые страны становятся процветающими. Но, зараза, не идут эти иностранные инвесторы к нам, хоть тресни. Не хотят в серо-черные экономические будни вливаться. Запачкаться, наверное, боятся. С начала года, по данным НБУ, объем прямых инвестиций в страну составил восемьсот миллионов долларов, а в реальный сектор пошло и того меньше, около 60%. Для сравнения, в Польшу за это же время инвестировали более шести миллиардов. А может, именно поляки во всем и виноваты. Боятся, что пусть мы их, хоть и за пятьдесят лет, но всё-таки догоним. Вот и перехватывают инвесторов на подлете к границе.

А с другой стороны, может, ну его, не стоит и гнаться? К чему эта спешка и суета, когда рестораны полны посетителей, улицы забиты дорогими машинами, женщины блистают в роскошных одеждах, а выборы не дают заскучать, добавляя гламурных красок и политических искр жаркому киевскому лету.

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