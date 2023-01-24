Рождаемость и война 24 января, 11:16

Считая погибших на этой войне, следует помнить и о том, сколько украинцев не родилось. И это тоже преступление агрессора

Демографическая ситуация: из пике в штопор

Еще до начала активной фазы вторжения проблема убыли населения Украины стала чрезвычайно острой.

Постепенная депопуляция в Украине началась не с момента обретения независимости. Демографы фиксировали первые ее признаки еще в 60-х годах 20 века. Более выраженными демографические проблемы стали в 90-х годах. Но несправедливо было бы считать их причиной исключительно экономические трудности и неуверенность в будущем. Ведь демографический кризис затронул и благополучную Европу, которая пополняется, в первую очередь, за счет эмигрантов.

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В Украине сошлось два тренда: общеевропейский и национальный. Общеевропейская тенденция снижения рождаемости наложилась на сложность и неуверенность жизни в стране. Следовательно, в 1992 году численность населения Украины составляла 51,7 млн граждан, а на 2021 год ориентировочное количество оценивалось в 41,2 млн человек. (По данным Госстата, без учета Крыма и оккупированной части Луганской и Донецкой областей).

Война резко сократила население в основном за счет беженцев, большинство из которых составляют женщины фертильного возраста с детьми. По приблизительным оценкам экспертов-социологов в настоящее время в Украине осталось около 35 млн человек. Впрочем, это временная нижняя граница: большинство желает поскорее вернуться на родину.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец констатировал, что страну покинуло около 8 млн, что составляет 20% от фактического населения Украины в период до активной фазы войны.

Если миграция стала очень заметной причиной обезлюдения Украины, то другая демографическая проблема малозаметна неспециалистам.

Для того чтобы обеспечить численное воспроизводство поколения родителей поколением детей, в среднем женщины должны рожать по двое детей. Уже в 2021 году средний показатель рождаемости упал до 1,1 ребенка на женщину. (Даже по сравнению с началом Независимости уровень рождаемости в Украине снизился вдвое).

2023 год станет самым малодетным в нашей новейшей истории

В 2022 году рождаемость продолжала падать. Но настоящий уровень проблем скажется только с осени. Поскольку в первую часть года рождались дети, зачатые до 24 февраля.

2023 станет самым малодетным в нашей новейшей истории.

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова считает, что самый оптимистичный показатель на 2023 — 0,8 (то есть в среднем меньше одного ребенка на женщину).

Какие перспективы?

По подсчетам Совета ЕС, в результате войны и в зависимости от ее продолжительности население Украины может сократиться на 24-33% (в зависимости от продолжительности боев). В ООН отметили, что с начала активной фазы войны темп сокращения населения в Украине один из самых быстрых в мире!

Есть два аспекта, способных кардинально повлиять на ситуацию:

— Возвращение (или отказ вернуться) беженцев из Европы;

— Уровень рождаемости в послевоенное время.

Основой для активного восстановления населения должна стать нормализация экономической ситуации. Ведь в условиях войны 80% населения Украины оказались на грани и за чертой бедности.

Подавляющее большинство людей, покинувших Украину убегая от войны, декларируют желание вернуться. Но какова будет реальность? Гипотезы экспертов колеблются от оптимистических ожиданий (вернутся до 80%) к пессимистическим опасениям (вернется треть).

После первой и второй мировых войн произошел резкий всплеск рождаемости, названный «baby boom». Но это не значит, что взрыв рождаемости произойдет автоматически после нашей победы.

В отличие от первой половины 20 века в современном мире широко распространены средства контрацепции. И у пар есть возможность откладывать рождение детей в ожидании более привлекательных экономических условий.

Что должно сделать государство для того, чтобы женщины не только захотели вернуться, но и возжелали материнства?

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Оптимисты считают, что при условии привлечения международной помощи и истребования репарации Украина достаточно быстро встанет на путь восстановления и реформирования. Ощущение положительных перспектив стимулирует семью планировать свое будущее.

Но кроме экономических возможностей, есть ряд государственных мер, которые необходимо готовить не дожидаясь окончательной победы. Среди важнейших из них:

1. Наработка государственной программы «Репродуктивное здоровье нации».

2. Обращение в международные организации ВОЗ, ООН с предложением создания профильных программ для Украины в рамках их деятельности.

3. Усовершенствование национального законодательства по проблематике репродуктивного здоровья.

Вместе с международными и национальными демографическими программами государство должно провести информирование об угрозах и последствиях военных действий по репродуктивным функциям населения.

Использование боеприпасов приводит к разрушительному воздействию на окружающую среду. Следовательно, и после завершения военных действий эндокринные разрушители будут оказывать значительное влияние на демографическую ситуацию в Украине. И это еще одна пока неочевидная демографическая проблема, которую Украине придется решать после победы.

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