Россию ждут сюрпризы. Что получит Украина от «Рамштайна» и НАТО 18 октября, 14:06

На прошлой неделе происходил интенсивный диалог с международными партнерами в Брюсселе

Во главе украинской делегации я принял участие в шестом заседании Ukraine Defence Contact Group, известном у нас как «формат Рамштайн», а также неформальной встрече министров обороны стран НАТО.

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Кроме того, был проведен ряд содержательных двусторонних переговоров, в частности, с Генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и руководителями оборонных ведомств из США, Канады, Германии, Франции, Нидерландов, Дании и Польши.

По итогам общения отмечу следующие акценты.

Фактически отсутствовала тема так называемых референдумов, которые имитировала Россия на временно захваченных территориях. Этот фарс никто не воспринял всерьез, его буквально пару раз вскользь упомянули.

Эти «референдумы» никак не поколебали готовность партнеров поддерживать шаги по освобождению нашей земли и выходу на международно признанные границы Украины. Разве что усилили восприятие Кремля как сборища интернациональных преступников.

Поскольку это был Рамштайн-6, я предложил коллегам оценить путь, который мы прошли за полгода.

За это время силы обороны Украины получили такое оружие западных образцов:

— Первая из четырех систем ПВО IRIS-T, которая уже защищает наше небо;

— Несколько десятков систем MLRS трех видов (M142 HIMARS, M270, Mars II). В ближайшее время мы ожидаем пополнение в этом «семействе» — и новыми наименованиями, и количественное;

— Сотни артиллерийских систем калибра 155-мм. (М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana) и 105-мм (M101, L119);

— Сотни БТР и БМП (в том числе M113, VAB, FV 103 Spartan);

— Сотни бронированных автомобилей (в том числе Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, MRAP);

— Сотни минометов;

— Тысячи противотанковых ракетных комплексов (в том числе JAVELIN, NLAW, MILAN, TOW, BILL, HELLFIRE);

— Более тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов (в том числе Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer);

— Десятки радаров разных типов;

— Десятки БПЛА;

— Противорадарные ракеты HARM;

— Противокорабельные системы Harpoon;

— Тысячи единиц разных типов стрелкового оружия и многое другое.

Это огромная, неоценимая помощь.

Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS, наши воины заканчивают освоение техники.

Брутальная российская атака на гражданскую инфраструктуру подтолкнула к политическим сдвигам

Кроме того, тысячи наших бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к учениям в странах-партнерах.

Есть и другие трансформации:

— мы внедряем натовскую систему LOGFAS для обеспечения учета и логистики;

— проходит реформа системы оборонных закупок по принципам НАТО;

— мы овладели более чем 300 стандартами НАТО;

— осуществляем одну из самых масштабных трансформаций сил обороны со времен Второй мировой, к тому же — во время активной фазы боевых действий.

Поэтому, когда я говорю, что Украина вступила в НАТО де-факто — у меня много аргументов.

В свою очередь, на фоне всего указанного становится все меньше аргументов не предоставлять Украине самолеты и танки. Уверен, что эти аргументы скоро закончатся. Ведь Украина доказала не только способность чрезвычайно эффективно использовать предоставленное вооружение на поле боя, но и продемонстрировала высокую ответственность и неукоснительное соблюдение обязательств.

Когда имел честь выступать перед министрами обороны стран НАТО, подчеркнул следующее:

1. Украина точно не останется «нейтральной», лоббисты Кремля не должны на это надеяться.

2. Курс на евроатлантическую интеграцию закреплен в Конституции Украины, а недавняя подача заявки относительно членства является выражением настроений более 70% граждан, которые однозначно поддерживают и стремятся реализовать право Украины на участие в системе коллективной безопасности.

3. Заявка Украины на членство является нашим четким сигналом в ответ на недавние попытки России незаконно аннексировать оккупированные части территории Украины.

4. Массированные российские обстрелы мирных городов были грубой ошибкой Кремля, которая хуже преступления.

5. Альянс мог бы решительно ответить на эти действия, продемонстрировав свою готовность без дальнейших промедлений выполнить решение Бухарестского саммита 2008 года по поводу будущего членства Украины.

6. Мы верим, что Украина готова к такому процессу вступления с точки зрения соблюдения стандартов Североатлантического союза и уровня взаимодействия.

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Следует признать, что единственное, чего не хватает сегодня для приглашения Украины в Альянс, — это политической воли стран-членов НАТО.

Мы осознаем, что для достижения единодушного согласия всех тридцати союзников требуется время.

Брутальная российская атака на гражданскую инфраструктуру подтолкнула к политическим сдвигам, которые технически украинская команда прорабатывала с августа. Мы поднимали вопросы организации трехуровневой системы ПВО/ПРО в Украине и в переписке, и во время телефонных разговоров, и на «Рамштайне-5». Потому партнерам хватило буквально несколько суток для формулирования конкретики.

Сразу по итогам «Рамштайна-6» большие друзья Украины — министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли — публично определили основным приоритетом оказание помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба.

Это мощный сигнал, который получили более 50 стран, сейчас рассматривающих варианты участия в этой работе на практическом уровне.

Я уже выразил искреннюю благодарность министру обороны Испании Маргарите Роблес Фернандесу за очень быстрое решение о предоставлении систем HAWK. Эти системы упомянул после «Рамштайн» генерал Марк Милли. Мы направили первые запросы относительно данных систем около двух месяцев назад. То есть на «Рамштайне» были зафиксированы результаты, которым предшествовала довольно продолжительная работа, решение не было спонтанным.

Великобритания и Нидерланды уже объявили о намерении предоставить дополнительные ракеты для системы ПВО/ПРО, за что я поблагодарил моих коллег Бена Уоллеса и Кайси Оллонгрен.

Продолжается интенсивный диалог с французскими друзьями по ЗРК «Сrotale». Надеемся также на принятие решений по комплексам SAMP-T.

Также мы особо подчеркнули опасность иранских дронов-«мопедов», которые представляют угрозу не только Украине.

По данным нашей разведки, неделю назад их было около 300, но общий контракт с россиянами — на 2400 штук. Если не будет жесткого общего ответа, практика террористических атак с помощью дронов, способных преодолевать сотни километров, может распространиться и будет представлять прямую опасность всем странам свободного мира. Поэтому мы ожидаем более активного вовлечения в противодействие этому типу угроз даже тех стран, которые до сих пор уклонялись от четкой поддержки Украины.

Наши партнеры десятки раз акцентировали свою готовность поддерживать Украину до победы.

Очень четкий посыл в этом плане сформулировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, призвавший посмотреть на войну в Украине с позиций риск-менеджмента для всей Европы. Ведь украинцы сейчас сдерживают российское нашествие, уже определенное главной угрозой безопасности для Европы и всего свободного мира. Поэтому усилить Украину в этой борьбе — абсолютно логичное решение с точки зрения безопасности всего Североатлантического альянса.

В этом контексте направление на помощь Украине оружия и других ресурсов (кроме солдат — у нас достаточно мотивированных людей), которые резервировались для обеспечения союзнических обязательств по НАТО, так же абсолютно логично. Поскольку именно украинские воины сейчас ежедневно повышают безопасность стран Балтии и Центрально-Восточной Европы. Чем больше у нас будет рычагов — тем лучше для всех, кроме российских военных преступников.

Одним из практических выражений готовности является создание инструментов долгосрочной поддержки нашего государства. Это касается расширения производства оружия, ремонта и обслуживания и тренировки наших войск, в том числе на уровне рот, батальонов и бригад.

В частности, Бен Уоллес еще в марте инициировал проведение конференции доноров, по итогам которой был создан соответствующий фонд для аккумулирования ресурсов.

В августе эта инициатива была развита благодаря лидерству министра обороны Дании Мортена Бодскова. Был создан отдельный фонд, концентрирующий ресурсы прежде всего стран Северной Европы. Дания уже оказывает нам системную поддержку. Одним из важных проектов является производство для Украины 16 единиц словацких САУ Zuzana-2 как совместной инициативы Дании, Норвегии и Германии.

Создание аналогичного международного проекта мы обсуждали с министром обороны Канады Анитой Ананд. Ожидаю хороших новостей.

Самое свежее — 13 октября в Брюсселе с французским коллегой Себастьеном Лекорню по поручению наших правительств мы подписали межправительственное соглашение по гранту Франции в сфере обороны и безопасности. Будет создан фонд, из которого у французских производителей будет закупаться вооружение и военная техника для нужд обороны Украины.

Это — видимая часть «Раммштайн-6».

Непубличные детали обсуждений должны первыми ощутить на себе российские оккупанты. Мы не раз создавали им сюрпризы. Следует сохранить эту традицию.

Профессионализм и героизм наших защитников и защитниц уже изменил отношение к Украине в мире. До победы нам еще предстоит пройти большой и непростой путь. Но даже самые ожесточенные скептики, которые смотрят на явления и процессы не через призму ценностей, а из-за соображений realpolitik, теряют последние сомнения в том, что Украина добьется успеха, а руководители России доведут свою страну до катастрофы.

Текст опубликован с разрешения автора

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