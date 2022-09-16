Санкции и Россия. «Аннушка» уже разлила масло 16 сентября, 18:14

В роли Аннушки выступил российский Газпром

Там заявили, что во время регламентных работ на агрегате станции Портовая газопровода Северный поток — 1 вроде бы разлилось масло. Следовательно, Газпром объявил, что останавливает поток на неопределенный срок. Отметив, что его невозможно пока отремонтировать из-за западных санкций, наложенных на Россию.

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Москва прибегает к очевидному газовому шантажу ЕС. Выставляет ультиматум — либо снимите санкции, либо газа не будет.

Санкции таки работают

Агентство Bloomberg в начале сентября обнародовало данные закрытого отчета о настоящем состоянии российской экономики. Секретный отчет готовился для русского правительства. Он отражает крайне негативное влияние западных санкций, наложенных на российскую экономику из-за вторжения в Украину. Прогноз очень неутешительный, я бы сказал — катастрофический.

Россию ждет тяжелая зима. А дальше два, а то и три года глубокой рецессии, с ежегодным падением экономики более чем на 11%. Так что даже до 2030 года российская экономика не выйдет на довоенный уровень. Подобного в России не было со времен развала СССР.

Сегодня РФ уже испытывает кумулятивный эффект от санкций. Санкционная коалиция государств во главе с США (некий санкционный Рамштайн) за эти более 200 дней великой войны ввела против России уже семь пакетов санкций.

И сейчас обсуждается и готовится восьмой.

РФ же начинает неистово нервничать и прибегать к стратегии внутренних беспорядков в европейских странах, террору на Запорожской АЭС и уже открытому газовому шантажу.

Маски сорваны

Риторика России более-менее однозначна и, по-моему, предсказуема — ложь плюс шантаж. Пророссийские силы завопили по всему ЕС.

Мы наблюдаем, как в той или иной европейской стране вскрываются пророссийские консервы. Организуются демонстрации с требованием снять санкции и согласия, чтобы унять цены на газ и энергоносители, а значит, и рост цен на потребительские товары.

Все это модерируется из Кремля. Подобные акции и заявления активно ретранслируются по всем трем главным федеральным пропагандистским каналам РФ. Смотрите, говорят российские пропагандисты, европейцы прозревают и требуют снять санкции.

Россию ждет тяжелая зима

Хотя на самом деле цены растут не из-за западных санкций против России, а из-за газового шантажа Европы со стороны России.

Чем так обеспокоено государство-агрессор?

Ответ в уже введенных санкционных мерах, а также в мониторинге их негативного влияния на российскую экономику. Такой документ каждые две недели готовит Киевская школа экономики для Международной рабочей группы Ермака-Макфола по ужесточению санкций против РФ.

Напомню, что эта рабочая группа создана по инициативе президента и является основной экспертной площадкой для разработки перечня, порядка и последовательности санкций против России за полномасштабное нападение на нашу страну. В группу входят ведущие международные и украинские эксперты. План действий группы по внедрению антироссийских санкций предусматривает нефтегазовые, транспортные, финансовые, индивидуальные санкции, а также санкции против крупных российских госмонополий.

Кроме того, санкциями предусматривается жесткий контроль и максимальное ограничение экспорта из развитых стран в Россию высоких технологий, в том числе технологий двойного назначения, которые можно использовать для производства оружия или военной техники.

По этому плану действий страны, которые будут сотрудничать с Россией в подсанкционных секторах или подсанкционной номенклатурой товаров и услуг, так же будут подпадать под санкции — это так называемые вторичные санкции. А страны и бизнес, которые будут сотрудничать с РФ в пока разрешенных секторах и сферах, должны раскрывать все свои сделки перед компетентными органами.

Важно, что План предусматривает на каждом этапе реализации углубление координации внедрения санкций между странами.

Что мы сейчас имеем.

К целому букету санкций в нефтегазовом секторе — а там уже скоро будет эмбарго на российскую нефть — после запрета на импорт российского угля с 1 августа в ЕС и с 10 августа в Великобритании, экспорт российского угля морем фактически прекратился.

Вступившие в силу санкции запрещают операторам ЕС страховать поставки угля, предотвращая их перенаправление в Китай и Индию, где уголь, кстати, очень востребован.

Кроме того, достигнута договоренность, в том числе и в пределах G-7 об ограничении цены на российскую нефть. Можно сказать, цивилизованный мир постановил себе твердо стоять на санкциях, воплотить этот прайс кеп и лишить Россию нефтегазовых доходов.

И мы уже наблюдаем, как цена на нефть начинает идти вниз.

В финансовом секторе санкции наложены на целый ряд российских банков из ТОП-30, государственных российских и белорусских компаний — счет этих компаний идет уже не на десятки, а на сотни.

Также заморожены активы высшего руководства РФ, высокопоставленных чиновников и их родных. Во всем мире запрещено покупать российские ценные бумаги даже на вторичном рынке.

Швейцария расширила сферу действия запрета на прием депозитов от россиян — как физических, так и юридических лиц. Австралия объявила о намерении запретить импорт к себе российского золота, что уже сделали США, ЕС, Канада, Великобритания.

Что касается индивидуальных санкций, то в списке уже около тысячи российских чиновников самого высокого уровня, а начинался он, напомню, с 13 чиновников и их родственников, в том числе и Алины Кабаевой — гражданской жены Путина.

Относительно вторичных санкций. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо предупредил турецкие компании, что они рискуют попасть под санкции США, если будут вести бизнес с попавшими под санкции российскими лицами.

Кроме того, многие мировые нефтетрейдеры и банки прекратили сотрудничество с индийской нефтеперерабатывающей компанией Nayara Energy — филиалом «Роснефти».

Среди транспортных санкций — запрет доступа российским судам к портам в ЕС и США. Норвегия продлила уже существующий запрет на доступ в свои порты.

Что касается экспорта высоких технологий в Россию, то США выдали новые лицензионные требования для экспорта компьютерных микросхем не только в Россию, но и в Китай (включая Гонконг).

Норвегия запретила четырем русским организациям экспорт продуктов и технологий двойного назначения, расширила перечень продуктов и технологий, запрещенных к экспорту в РФ, которые могут способствовать военному и технологическому укреплению страны-агрессора.

Это главные направления тех санкций, которые рекомендовала ввести против России группа Ермака-Макфола и которые введенны. Весь список и глубину влияния на Россию этих санкций привести здесь просто нет физической возможности и необходимости.

Санкционный эффект

Результат от санкций уже достаточно ощутим и болезнен. Российский Минфин недавно отчитался о наибольшем падении доходов госбюджета РФ за последние 11 лет. В июле они упали на 26% в годовом выражении. Поступление нефтегазовых налогов обвалилось на 22%, ненефтегазовых к на 29%. Сбор НДС сократился на 40%, а налога на прибыль — на 32%.

По итогам июля образовался дефицит, равный 33% месячного бюджета РФ. Все это видимые доказательства того, что санкции, введенные против России, действуют, и ощутимо.

Кроме того, впервые за более чем 20-летие правления Путина в РФ фиксируется падение рейтинга популярности федеральных каналов. То есть холодильник российского обывателя, начавший пустеть, стал шаг за шагом отвоевывать свои позиции у телевизора, переполненного пропагандой.

Вот почему кремль сейчас в истерике. Именно поэтому кремль прибегает к самому грубому шантажу, ведя себя как террорист.

Среди предложений также есть глава о признании РФ государством — спонсором терроризма.

Это уже сделали сеймы Литвы и Латвии, за что мы благодарны этим мужественным странам, граничащим с РФ и находящимся под постоянной угрозой.

Но ключевое решение и лидерство — у США. Там идет довольно жесткая и предметная дискуссия. Резолюцию о признании России спонсором терроризма принял Сенат США, в Палате представителей этот вопрос также на рассмотрении.

Где-то полтора месяца молча вел себя Госдепартамент. Тишину прервал президент Байден. Он заявил, что Россия не должна быть признана государством — спонсором терроризма. Далее последовали аргументы Белого дома устами спикера Карин-Жан Пьер в поддержку позиции американского президента.

Но, несмотря на это, в среду 14 августа американские сенаторы Ричард Блюменталь (Демократическая партия) и Линдси Грэхем (Республиканская партия) представили очередной законопроект о признании России государством — спонсором терроризма.

В отличие от предварительно принятой Сенатом резолюции, носившей рекомендательный характер, свежий законопроект, в случае его принятия, требует от администрации президента Байдена признания РФ государством — спонсором терроризма. Таким образом, в случае принятия решения РФ получит соответствующий статус и присоединится к Кубе, Северной Корее, Ирану и Сирии.

Позже представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил на брифинге, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Конгрессом возможность введения против России таких санкций, которые были бы аналогичны объявлению ее государством — спонсором терроризма.

Пока в США продолжается острая, но, по-моему, довольно продуктивная дискуссия, хочу напомнить, что мы уже были свидетелями кардинального изменения позиций многих стран.

Если в начале российского вторжения в Украину некоторые страны ЕС занимали выжидательную позицию и воздерживались относительно антироссийских экономических санкций, а тем более по поводу поставки нам оружия, то теперь они нередко играют на опережение.

На российский газовый шантаж спокойно ответила Германия.

Если Россия не будет давать газ, то Германия не будет останавливать свои АЭС зимой. Это при том, что десятилетиями немецкая энергетическая стратегия предполагала полный отказ от атомной энергетики.

Дальше больше — газовые хранилища ФРГ заполнены на 82%, а немецкое правительство выделило 60 млрд евро помощи домохозяйствам и предпринимателям, чтобы сгладить подорожание газа.

Но сильнее всего в хорошем смысле поразила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая на днях выступила в Европарламенте с речью State of the Union и объявила стратегию противодействия российской агрессии и газовому шантажу. Она отметила, что эту войну Россия развязала не только против Украины, но и против нашей энергетики, против нашей экономики, против наших ценностей.

Урсула фон дер Ляйен назвала поведение России войной против европейского будущего. Президент подчеркнула, что ЕС будет поддерживать малый бизнес, изменит правила игры для компаний на энергорынке. А точнее — объявила глубокую реформу энергетического сектора, который, по убеждению Еврокомиссии, не является рынком. Ведь из-за роста стоимости газа счета за электричество для европейских бизнесов выросли в разы, кое-где в десять раз, и Еврокомиссия планирует вмешаться в формирование цен.

Также у Еврокомиссии, по ее словам, есть план дополнительного налогообложения тех энергетических компаний, которые получают сверхприбыли, и это позволит дополнительно собрать 15 млрд евро. Не удивлюсь, если такие компании по «странному» стечению обстоятельств будут иметь конечных бенефициаров с московской или питерской пропиской.

Так что в этой истории Аннушке-Газпрому-Кремлю-Путину для полноты их исторического мифа о Москве как Третьем Риме и первопрестольной столице их гибридной недоимперии осталось вылить масло (растительное или машинное) себе на голову, провозгласив себя царем-императором. Но легче от этого летящей в бездну российской экономике уж точно не будет.

Или просто взять и прекратить войну против Украины, выйти за международно признанные государственные границы Украины, предстать перед международными судами и выплатить репарации за нанесенный ущерб. И больше никогда не совать к нам свой имперский нос.

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