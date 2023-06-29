Россия мчится к своему краху. На какие государства может распасться РФ 29 июня, 20:13 NV Премиум

Вопрос заключается не в том, распадется ли Россия, а в том, когда и как

Советско-афганская война разрушила Афганистан и внесла свою лепту в распад Советского Союза в 1991 году на 15 независимых государств, а также в освобождение семи европейских стран. Москва ослабела в результате других дорогостоящих и безуспешных авантюр времен холодной войны, а также из-за внутреннего политического тупика, экономического спада и роста этнической напряженности в этой огромной империи.

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Коллапс наступил быстро, без особого насилия. Бывшие советские республики и семь стран-сателлитов Центральной Европы, связанных с Москвой Варшавским договором, вышли из-под влияния России. Московский Советский Союз стал Российской Федерацией, сократившись в размерах с 22,4 млн кв. км до 17 млн кв. км. Хотя географически Россия по-прежнему остается самой большой страной в мире, сейчас на ее долю приходится лишь 3,4% мирового ВВП (чуть меньше, чем в Японии) и она мчится к еще одному государственному коллапсу.

В финансовом отношении она разоряется, ее вооруженные силы деградировали и дискредитированы, ее репутация разрушена, а ее европейские потребители энергии стали теперь смертельными врагами. Внутри же страны отчужденные этнические меньшинства непропорционально истреблялись в качестве пушечного мяса в Украине, а десятки сепаратистских движений растут быстрее, чем в 1991 году.

Россия мчится к своему краху.

Поэтому вопрос заключается не в том, распадется ли Россия, а в том, когда и как.