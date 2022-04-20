Зеленский не услышал бормотание Кремля 20 апреля, 22:49

Чем жила страна 20 апреля 2022 года

● Зеленский не услышал бормотание Кремля. Президент Владимир Зеленский ничего не слышал о предложениях, которые РФ якобы сегодня передала украинской делегации на переговорах.

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● «Ничего об этом не слышал, точно ничего не видел. Уверен, что нам ничего не передали. „Мяч на нашей стороне“? Я раньше неплохо играл в футбол… Там надо, чтобы было две команды, и чтобы был мяч. Мне кажется, он [пресс-секретарь Кремля Песков] сам с собой играет в футбол. С такими серьезными вещами точно не играют… Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, как только нам действительно дадут мяч», — сказал украинский лидер после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

● Сегодня Песков сказал, что украинской стороне на переговорах передали проект документа и Москва «ждет реакции». После этого советник главы ОП Михаил Подоляк заявил: Украина получила от РФ встречные позиции по договору, который был предложен Киевом во время переговоров в Стамбуле 29 марта. И теперь, по его словам, будет их изучать.

● Париж готов стать гарантом для Украины. Французские власти выразили готовность предоставить Украине гарантии безопасности в качестве альтернативы членству в НАТО, сообщило Politico со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Такой вариант достижения мирных договоренностей между Киевом и Москвой был поддержан Парижем 19 апреля, в ходе видеоконференции лидеров стран-участниц так называемой Группы семи (Франция, США, Италия, Германия, Великобритания, Канада, Япония, Польша, Румыния, а также руководство ЕС и НАТО).

● Как заявил журналистам советник президента Эммануэля Макрона, Франция готова предоставить Украине, «достаточно надежные гарантии безопасности», которые могли бы предотвратить новое российское вторжение. «Нам понадобится международная структура, чтобы удовлетворить эти потребности», — отметил он.

● Европа не забудет. Глава Евросовета Шарль Мишель посетил Бородянку в Киевской области. Об этом он сообщил у себя в Twitter и опубликовал фото из поселка: «В Бородянке. Как Буча и многие другие города в Украине. История не забудет совершенных здесь военных преступлений. Без справедливости не может быть мира».

● Зеленский готов на разные варианты. Комментируя ситуацию в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова на любой формат обмена с Россией.

● «Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей, российских военных, которых они [оккупанты] оставили. И трупы оставили, и раненых людей они бросали. Потому мы готовы ради наших людей — как военных, так и гражданских — на любой формат обмена», — сказал глава государства после встречи с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

● Коридор не сработал. Враг не прекратил обстрелы, из-за чего оговоренный на сегодня гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал так, как планировалось. Такое заявление сделала вице-премьер Ирина Верещук.

● «Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня. Также из-за свойственной им неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых», — сообщила Верещук в Telegram.

● Вице-премьер подчеркнула, что завтра утром украинская сторона возобновит усилия на Мариупольском направлении и продолжит бороться за каждого жителя города.

● Азов готов к эвакуации. Полк Азов, который обороняет Мариуполь, готов эвакуироваться, чтобы спасти личный состав, забрать раненых и тела погибших. Об этом заявил замкомандира полка Святослав Паламарь.

● По словам Паламаря, участники украинской делегации Давид Арахамия и Михаил Подоляк готовы приехать на переговоры в Мариуполь с российской стороной, чтобы эвакуировать оставшийся там военный гарнизон.

● Большое наступление еще будет? Большое наступление российской армии на восточном фронте еще не началось, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

● «Вчера утром начались бои на всей линии фронта, который находится на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это была их попытка [испытать] на прочность наши Вооруженные силы. Попытка была неудачной. На сегодняшний день они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление, — это вопрос времени», — отметил Данилов.

● Россия еще может подтягивать в продолжении следующих двух-четырех недель новые ресурсы и резервы, пояснил секретарь СНБО, ссылаясь на данные разведок партнеров.

● Украина успешно обороняется. Украинские защитники успешно отражают многочисленные попытки наступления российских войск на Донбассе, несмотря на увеличение обстрелов и ударов РФ на Донбассе, сообщила разведка Минобороны Великобритании.

● Еще один пакет помощи от Вашингтона. США готовят еще один пакет военной помощи Украине на $800 млн, сообщил CNN со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников администрации президента США и двух источников, знакомых с планом.

● Производитель дронов-камикадзе Switchblade, американская компания AeroVironment, бесплатно предоставит Украине 100 беспилотников Quantix Recon и услуги по обучению Минобороны и Силам терробороны.

● Норвегия помогла оружием. Правительство Норвегии на безвозмездной основе передало Украине партию переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral. Об этом заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам: «Конфликт в Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, чтобы противостоять российской агрессии. Поэтому правительство приняло решение подарить Украине ЗРК Mistral».

● Враг ударит по поставкам? В США считают, что Россия попытается атаковать маршруты поставок западного оружия в Украине. Представители Пентагона убеждены, что РФ хочет замедлить поставки оружия Украине. По словам чиновников, Россия нечасто атаковала движущиеся цели, такие как колонны или железнодорожные перевозки.

● Стоп, нефть. Германия прекратит импорт нефти из РФ до конца 2022 года. Следующим шагом станет отказ от российского газа. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи со своими коллегами из стран Балтии.

● Москву ждет настоящий дефолт. Комитет по определению кредитных деривативов признал совершение Россией выплат в рублях по двум выпускам долларовых облигаций потенциальным дефолтом. Об этом сообщило Bloomberg. Это означает, что сейчас «Россия находится на грани первого дефолта по внешнему долгу более чем за столетие».

РФ все еще может предотвратить дефолт, если заплатит держателям облигаций в долларах до окончания 30-дневного льготного периода (до 4 мая).

После этого держатели кредитных дефолтных свопов могут начать выплаты по контрактам, покрывающим около $40 млрд российского долга.

● Недовольство Путиным в Москве нарастает. В Кремле все больше высокопоставленных чиновников сомневаются в правильности решения Владимира Путина развязать войну против Украины, сообщило агентство Bloomberg. Но ряды критиков остаются ограниченными, они рассредоточены по высокопоставленным постам в правительстве и государственном бизнесе. Эти люди считают, что вторжение было катастрофической ошибкой, которая отбросит страну на годы назад.

● Источники агентства рассказали, что пока не видят никаких шансов на то, что российский президент изменит свой курс. Также они считают маловероятным, что кто-то бросит Путину вызов.

● По словам источников, Путин все больше и больше полагаясь на сужающийся круг бескомпромиссных советников, отвергает попытки других официальных лиц предупредить его о пагубных экономических и политических последствиях.

● В «ЛНР» — чистки. ФСБ арестовала «министра внутренних дел» так называемой «ЛНР» Игоря Корнета, сообщило ГУР Минобороны Украины. Того содержат в СИЗО ФСБ в Ростове-на-Дону.

● В разведке заявили, что арест Корнета вызвал отрицательную реакцию со стороны «руководства» «республики», которые оценивают это как начало перемен в силовом блоке квазигосударства.

И для финала:

● Колоссальные потери врага. С начала войны Россия потеряла в Украине около 20,9 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ. Также оккупанты лишились более 5,3 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 815 ед., боевых бронированных машин — 2087 ед., артсистем — 391 ед., РСЗО — 136 ед., средств ПВО — 67 ед., самолетов — 171 ед., вертолетов — 150 ед. и так далее.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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