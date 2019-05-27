Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
Это очень важное решение
Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24-х украинских моряков и три захваченных военно-морских корабля — «Бердянск», «Никополь», «Яны Капу». Из двадцати судей трибунала против проголосовал только один — судья-представитель Российской Федерации Роман Колодкин.
Это очень важное решение. Россию впервые ставят перед юридически обоснованным выбором — признать нормы международного права или продолжить действовать вне общепринятых норм и законов цивилизованного мира.
Если вы помните, основной спор в публичной риторике состоял в том, что российская сторона утверждала, будто украинские корабли вторглись в территориальные воды Российской Федерации. Так вот, трибунал постановил, что действия России нарушали Конвенцию ООН по морскому праву, даже если бы речь шла о территориальных водах России. Поскольку военные корабли и их экипажи не могут быть арестованы силовиками иностранных государств и подвергнуты юрисдикции иностранных судов.
Что важно, представителя России на слушаниях не было — в Кремле считают, что решение трибунала не имеет законной силы, поскольку действия Украины в Керченском проливе нужно квалифицировать как военные. Но это полностью противоречит позиции официальных властей России в российских судах, где наших граждан не признают военнопленными.
У этого решения может быть и еще один аспект, в Украине. Дело в том, что недавно Андрей Портнов обратился в Госбюро расследований с заявлением о преступлении Петра Порошенко, который, по мнению Портнова, умышленно отправил украинскую корабельную группу в Керченский пролив, чтобы «спровоцировать» россиян и, воспользовавшись захватом кораблей и моряков, объявить военное положение и отменить президентские выборы.
Между тем, в обнародованном решении трибунала говорится о том, что трибунал не нашел подтверждений русской версии о провокационной военной операции со стороны Украины. «Секретное вторжение украинских моряков, на котором настаивает Россия, кажется трибуналу очень маловероятным», — говорится в решении.
Тем не менее. Трибунал по морскому праву постановил, что отсутствие представителя России на слушаниях не освобождает ее от обязанностей выполнения его решения. Как думаете, выполнит?
Текст опубликован с разрешения автора
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