Серийный убийца во главе полиции. Как исключить Россию из ООН 2 мая, 08:09 NV Премиум

Позволить России быть членом Совета Безопасности ООН и стать его председателем в апреле равносильно тому, чтобы назначить серийного убийцу во главе полиции Нью-Йорка

Россия — террористическая страна, управляемая диктатором, обвиненным в военных преступлениях, и должна была быть изгнана из Совбеза год назад — после того, как Генеральная Ассамблея осудила ее вторжение в Украину как «незаконное», а затем потребовала, чтобы Россия «немедленно, полностью и безоговорочно ушла из Украины». Но Россия остается одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности, имеющих право вето, место, занятое пятеркой из-за их жертв во время Второй мировой войны. В 1992 году Россия нелегитимно единолично захватила постоянное место в Совбезе Советского Союза, несмотря на то, что в его составе было еще 14 советских республик. По иронии судьбы, Украина должна была быть удостоена этой чести, потому что во Второй мировой войне она понесла больше жертв, гражданских и военных, чем Россия, другие советские республики или любая другая страна, за исключением Китая. Однако московская афера сработала. Россия пришла на смену Советскому Союзу и с тех пор ведёт свои игры в ООН.

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