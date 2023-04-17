Охота на священную корову россиян началась. О чем договорились страны G7 17 апреля, 16:51

Это очень важная новость, ее стоит не пропустить в информационном шуме

Страны G7 объявили охоту на священную корову россиян. «Британия, США, Канада, Япония и Франция создали альянс, направленный на вытеснение России с международного рынка ядерной энергетики» — это очень важная новость, которую следует не пропустить в информационном шуме.

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Вы заметили, что ни одна страна до этого года не вводила против российской атомной энергетики санкции, несмотря на открытый ядерный терроризм на Чернобыльской и Запорожской атомных станциях? Когда в прошлом году мы обсуждали введение санкций против нефти и нефтепродуктов, это было тяжело. Когда начинали разговор об атомной энергетике, европейцы отказывались даже обсуждать в общих чертах — это была священная корова для многих.

Что изменилось? Я думаю, что страны Большой семерки приняли для себя решения, которые будут противостоять российскому влиянию в длительной перспективе. Если санкции против нефтяной отрасли можно было внедрить за год, то горизонт планирования и вытеснения России в атомной сфере — годы и годы.

Что это значит для нас? Возможности. Решение G7 означает, что место россиян будут занимать другие компании и другие страны. Атомная энергетика имеет будущее — она климатически нейтральна и помогает бороться и с выбросами углерода, и с зависимостью от российского газа. Поставка топлива, строительство и обслуживание реакторов будут преуспевающим бизнесом в ближайшие несколько десятилетий.

Что это значит для нас? Возможности

У нас есть специалисты, которые могут заменить российских, есть уникальный опыт перехода с российского топлива на американское, есть опыт постройки хранилищ отработанного топлива, есть даже урановое месторождение, хотя им особо никто не занимался в последнее время. Самое время превратить все громкие заявления против «Росатома» в очень конкретные шаги, которые в перспективе принесут очень конкретную пользу.

Решение умножает на ноль 20 лет усилий Путина, наращивавшего присутствие «Росатома» в поставках обогащенного урана, в строительстве и обслуживании реакторов.

Долгое время мир пытался перенести опасное производство подальше от своих граждан и Кремль с готовностью забирал подряды и контракты — их вопрос безопасности никогда не волновал. Российские поставки обеспечивают 20% необходимого обогащенного урана в США, Швеция получает 57%, Южная Корея — 31%. США на каком-то этапе даже способствовали этому процессу благодаря программе «Мегатонны в мегаватты», по которой Россия перерабатывала ядерное оружие в топливо для американских атомных станций.

Так же много россиян строят реакторы по всему миру. Строят быстро — у них давние традиции не учитывать детали безопасности. Реакторы системы ВВЭР работают в Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии. 13 реакторов в процессе строительства — от Венгрии до Бангладеш, от Индии до Турции. Они годами предлагали скидки и собственно финансирование строительства, получая контроль: обслуживать их реакторы может только «Росатом» — у него есть и специалисты, и запасные части.

Вытеснить их с этого рынка быстро не получится. Но если охота началась — удержаться на рынке россиянам не выйдет тоже. Найдем ли мы на нем свое место — зависит от скорости реакции чиновников и «Энергоатома». Время пошло.

Текст опубликован с разрешения автора

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