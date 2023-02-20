Метастазы империи. Есть ли еще причина не лечить общемировую проблему под названием «Россия» 20 февраля, 12:47

Граница между дикостью и цивилизацией становится все более наглядной, ощутимой, она словно «висит» в воздухе, ограничивая московитскую дикость от цивилизации

Днями у Молдові біснувалися «таємні руськомірци», закамуфльовані під місцевих активістів місцевої політичної партії. Звісно — «проти тарифів». Старий почерк російських спецслужб, які шукають якісь найглибші та найпримітивніші емоції, маніпулюють ними, звертаючись до найпримітивніших членів суспільств, аби мобілізувати їх як «гарматне м’ясо» для власних «спецоперацій».

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До речі, показово, що старий кедебіст з бункера назвав свою війну проти України «спецоперацією», і продовжує вперто її називати так досі, хоча і дозволив уже найбільш близьким холопам називати війну війною.

«Спецоперація» — це коли ти всіх надурив, бо вони дурні, а ти — розумний. Вигадав купу «обманок», провів успішну дезінформацію, назвав чорне — білим, і так усіх переграв. Звісно, нічого такого не відбулося, і жодної «спецоперації» не було із самого першого дня. Була справжня війна, у якій для агресора був лише один аргумент — силовий. Більше м’яса, більше заліза, більше ракет. Жодна заготовлена завчасно облуда так і не спрацювала ніде. Ні в Україні, ні на Заході. Єдиним місцем, де вигадки цього шапіто імені Суркова ще працюють, залишається лише сама Росія. Лише там готові сприймати ці олігофренічні історії про «біолабораторії», птахів та нацистів-гомосексуалістів.

І реальність від цього стає все більш очевидною. Межа між дикістю та цивілізацією стає все більш наочною, відчутною, вона наче «висить» у повітрі, відмежовуючи московитську дикість від цивілізації.

Московщина все виразніше постає раковою пухлиною на тілі людства

І московщина все виразніше постає раковою пухлиною на тілі людства, що вражає усе, до чого торкається, прагне розширюватися і вбивати заради розширення і вбивств, а також пускає метастази скрізь, до чого змогла дотягнутися.

Що може бути більш наочним, аніж кордон Південної Кореї та КНДР? І відмінності двох держав, породжені цим кордоном? З одного боку — 21 сторіччя і майбутнє, з іншого боку — усе найгірше з минулого. Але кордон йде і далі, заходячи на територію Грузії, де розмежовує сучасне і модернове Батумі та зруйновану, розграбовану Абхазію, рухається територією України. Тут свій останній наступ ракові руськомірні метастази розпочали відносно недавно, тому навіть на окупованій ними території ще є невеликі артефакти цивілізації у вигляді тієї ж Донбас-арени, але і вони швидко розчиняються у загальному потоці нечистот, які масово вивергає на нас Росія.

Є ще Молдова. Там метастази старі, але і досі намагаються активізуватися, хоча, схоже, і не дуже активні без географічного доступу до «тіла» імперії. Ще є Білорусь, яку метастази імперії майже поглинули, і щось здорове помітити важко.

Ще є Східна Пруссія, відома зараз як Калінінградська область, є Східна Карелія. Вони були вирвані з цивілізації не дуже давно, але там вдалося повністю замінити населення, тому про часи культури там нагадують лише поодинокі руїни старих та красивих будівель…

Який у цьому сенс? Який сенс брати, виривати людей, міста, регіони, цілі країни з нормального історичного процесу, примусово нав’язувати там середньовічні соціальні норми, розгортати репресії, знищувати людський капітал та можливості повноцінного розвитку? Навіщо це все? Ніхто точно не знає, не може пояснити. Самі індивіди, які зараз розповсюджують метастази цієї історичної хвороби, нічого пояснити не можуть. Лише щось белькочуть про «геїв», «нацистів», «віруси» та «духовність».

Ця сама «духовність» — це взагалі унікальне утворення, бо ніхто не розуміє, що воно таке, але саме цей незрозумілий артефакт виступає поясненням для будь-якого дикунства, бо носії цього дикунства мають «духовність», а усі інші, очевидно, ні. І ця сама «духовність» дозволяє з містичною відстороненістю дивитися на приклади геноциду та інших жахливих злочинів проти людства. Це ж «духовно», а тому — правильно.

Зараз, через рік після того, як велика світова держава вирішила вивести свою злочинну природу на якісно новий рівень, дехто з представників цивілізованого світу продовжують розказувати, що «Росію не можна перемогти», а її розпад матиме «непрогнозовані наслідки». І з цим важко не погодитися. Лікування раку теж може мати важкі, непрогнозовані наслідки. Чи привід це його не лікувати? Тож чи є у нас якась причина, аби не лікувати величезну загальносвітову проблему під назвою Росія? І чи є тут якійсь метод, окрім хірургічного? Особисто я таких методів не знаю. Але знаю, що недолікованою ця геополітична хвороба поглине і знищить все.

Текст опубліковано з дозволу автора

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