Вооруженная сила слова 28 мая, 07:13 NV Премиум

Год назад информационная инициатива за главные нарративы на Западе была за нами. Сегодня мы ее теряем. Начиная с осени, Россия стала нас перекрикивать — все сильнее и громче

Вперше надруковано у журналі NV за травень 2023 року. Републікацію заборонено

9 травня українські соцмережі всмак пореготали над поріділими лавами цьогорічного «параду побєди» в Москві - бо й справді на пам’яті живих поколінь жалюгіднішого видовища на Красній площі, либонь, не бувало, і гріх нам було б на другому році повномасштабної війни не відтоптатися досхочу, зі свистом і улюлюканням (мемами, картинками, віршиками тощо), по так наочно підупалому головному символу російської «бойової слави». Юзери вправлялися в дотепах, медійні експерти вкотре сповістили, що цим разом це вже точно-точно «кінець недоімперії», — і серед тої дитинячої зловтіхи (психологічно цілком виправданої, ба й необхідної для зняття напруги) з нашого інформаційного поля практично не зауваженою випала зовсім інша сторона «побєдобєсного» шоу — та, якою Росія повернута до Заходу.

Видео дня

А тим часом у більшості європейських, і не тільки європейських столицях — всюди, де є скільки-небудь чисельна російська спільнота (а де її нині немає, особливо після мільйонної хвилі втікачів від мобілізації), — пройшли 9 травня свої «Бєссмєртні полки» під російськими й радянськими прапорами — і отримали в тих країнах доволі потужне медійне висвітлення (а в тих, де марші цього дня було заборонено, як-от в Естонії, європейські медіа транслювали зворушливі репортажі про сотні мешканців Нарви, переважно пенсіонерів, що зібралися на російсько-естонському кордоні дивитися на московський парад на гігантському моніторі, спеціально на те дбайливо встановленому цього дня по російській стороні). І нумо поставимо себе на місце пересічного західноєвропейця, який те побачить: чи ж серце йому не здригнеться від тих скорбних бабусь, а в голові не промайне думка, що естонський уряд, мабуть-таки, дарма їх скривдив, а російський тільки виправляє несправедливість?

В тім-то й річ: Кремль цього року міг дозволити собі зекономити на «побєдобєсії» всередині країни — за рахунок того,